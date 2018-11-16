Стали известны победители международного конкурса «Гарантия качества-2018»

На конкурсе были представлены образцы продуктов из 40 регионов России и Казахстана. Это 89 предприятий, которые представили 384 образца пищевой продукции в 17 номинациях.

«Гарантия качества» проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.



Победителей конкурса выявляло квалифицированное жюри, состоящее из специалистов Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, научных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций и профессиональных дегустаторов.

Среди победителей конкурса – торговая сеть «Пятёрочка», которая своей победой подтвердила качество и свежесть своих продуктов, представленных в универсаме.

«Шарлиз», Fish House, Global Village – собственные торговые марки «Пятёрочки», завоевавшие золотые и серебряные медали в различных номинациях. Бренды «Русский» квас, «Шарлиз» (пастила со вкусом крем-брюле) и Global Village (фасоль красная натуральная) удостоились дипломов качества. Всего торговая сеть получила 4 золотых, 7 серебряных медалей, а также 3 диплома качества за продукцию собственных торговых марок сети в категориях «Бакалея», «Фреш», «Напитки».

Благодаря победе на конкурсе торговая сеть «Пятёрочка» получила возможность очередной раз заручиться доверием своих покупателей, а также укрепить свои позиции на отечественном рынке.

Как утверждают организаторы, целью проведения конкурса стало определение и продвижение высококачественной продукции, а также повышение конкурентоспособности отечественных товаров.

Партнерский материал