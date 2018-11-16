«Бременские музыканты» из Казани вырвались в лидеры Суперлиги

Кочующее по городам и стадионам в ожидании своего льда «Динамо-Казань» выдало лучший старт сезона за последние годы

Когда впервые в сезоне казанские «русачи» примут соперника на своем льду в Дербышках? Этот вопрос, на который до середины, а то и до конца ноября каждый сезон задают все, кому небезразличен хоккей с мячом в спортивной столице России, становится похож на шараду или ребус. Начавшийся 3 ноября новый сезон не исключение. Команда Ильяса Хандаева, проехав по маршруту Нижний Новгород — Киров — Ульяновск и набрав в трех турах 7 очков из 9 возможных, осталась на родине Ильича, чтобы там же, на «Волга-Спорт-Арене» начать… домашнюю серию. Эту встречу со «Строителем» и следующую, против «Водника», которую команда опять провела не на родном стадионе, для наших читателей с места событий освещает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Поменялись с «Волгой» ролями

Казанским «кочевникам» с клюшками не впервой начинать домашний сезон на ульяновской «крытке». Еще не так давно «Волга» приезжала в Дербышки для проведения тренировок и «домашних» матчей, но после открытия в Ульяновске ледового дворца под крышей и окончательного коллапса с холодильным оборудованием на стадионе «Ракета», ситуация развернулась на 180 градусов. Не успел толком сезон начаться, а «динамовцы» уже в четвертый раз гостят на родине вождя мирового пролетариата — сборы, предварительный этап Кубка России, опять сборы и матчи чемпионата.

Хорошо хоть календарь составлен так, что, выиграв на льду «Волга-Спорт-Арены» 9 ноября со счетом 7:4, казанцы не отправились в очередное автобусное путешествие, а остались восстанавливаться от выездной серии в гостинице «Империал» и, тренируясь на качественном льду, стали поджидать первого «домашнего» соперника.

Им стал «Строитель» из Сыктывкара, который больно щелкнул по носу подопечных тогда еще Сергея Фирсова, обыграв «Динамо» здесь же, в Ульяновске, в кубковом матче 17 сентября со счетом 6:2. Игра эта и три последующих бесцветных ничьих в конечном счете привели к отставке бывшего главного тренера казанской команды Сергея Фирсова. То есть зубок на северян у парней Хандаева имелся, и после удачного старта в чемпионате номинальные хозяева смело могли рассчитывать на реванш.

Удар Ларионова, ставший для него уже третьим результативным в игре и девятым в чемпионате, был выполнены на высочайшем уровне.



Реванш за кубковую осечку взят

Мощный настрой и концентрация помогли «гостям» в первые полчаса игры, когда они в результате быстрых проникающих атак сначала повели в счете, а затем, пропустив от Слаутина (с углового) и Ларионова, отыгрались — 2:2. На большее игроков «Строителя» не хватило — казанцы, реже удаляясь и подав до перерыва в три раза больше угловых (6 против 2), чем соперник, методично наращивали преимущество и на 42-й и 44-й минутах нанесли два решающих укола, фактически решивших исход противостояния. Особенно красив был четвертый гол «динамовцев» — и передача Матвеева, и удар Ларионова (ставший для него уже третьим результативным в игре и девятым в чемпионате) были выполнены на высочайшем уровне.

Пропустив два гола в раздевалку, подопечные Франца ответили быстрым голом Башарымова сразу после возобновления встречи, но уцепиться за дарящий надежду счет 3:5 не сумели, в течение трех минут пропустив от Воробьева (с углового) и Слаутина. В начале последней 30-минутки соперники обменялись голами с 12-метровых и на счете 8:4 успокоились.

Ильяс Хандаев: «Какое у нас состояние льда? (смеется) Заливают, заливают…»

По настроению сыпавшего шутками и излучавшего отличное настроение главного тренера «Динамо» можно было сразу догадаться об исходе поединка: «Кто-то оставил телефон? (глядя на положенный около микрофона на столе, за который сели на послематчевой пресс-конференции наставники, диктофон). Игра была открытой. С нашей стороны это можно объяснить тем, что хозяевами сегодня мы были только номинально, а по сути своей, четвертая игра на выезде — это сказывается. Вижу, что ребята чуть-чуть подустали, думаю, домой приедем и все будет хорошо».

— На подготовку к этой игре повлиял кубковый матч между «Динамо» и «Строителем», который состоялся на льду «ВСА» 17 сентября?

— Все, что не касается меня или было до меня, — я не знаю.

— Какое состояние льда у вас? Все будет готово к 15 ноября?

— (смеется) Честно скажу, не знаю, тем более, что нахожусь в Ульяновске. Заливают, заливают…

«В «Волге» молодые пацаны, у них еще все впереди, им есть над чем работать. У них много желания. Ребята в «Строителе» поопытнее, не знаю, может, на них сказался фактор дороги, переезда. Хорошо, что для нас все удачно сложилось». Фото volga-hc.ru



Алексей Веселов: «Если меня нет на поле, всегда найдутся те, кто подаст угловой или разыграет стандарт»

Одним из главных творцов победы стал полузащитник «Динамо» Алексей Веселов, на счету которого 3 голевые передачи: «Спасибо за поздравления. Лед в Ульяновске для нас стал почти родным — мы здесь и играем, и тренируемся, и предсезонные сборы проводим в хороших условиях. Лед отличного качества, погодные условия не влияют. Хорошо, что после игры с «Волгой» остались в Ульяновске и много поработали, в том числе и над розыгрышем угловых и стандартов».

— Почему два последних матча для вас до счета 2:2 складывались по одинаковому сценарию? А уровень «Волги» и «Строителя» различается?

— В «Волге» молодые пацаны, у них еще все впереди, им есть над чем работать. У них много желания. Ребята в «Строителе» поопытнее, не знаю, может, на них сказался фактор дороги, переезда. Хорошо, что для нас все удачно сложилось. Думаю, результат закономерен.

— Сегодня вы в конце игры не позволили себе расслабление как с «Волгой».

— Видите же, работаем над этим. Тренер много подсказывает и мы стараемся держать концентрацию до финального свистка.

— Сегодня два гола забили с поданных тобою угловых. А дублер на стандартах в команде у тебя есть?

— Если меня нет на поле, то всегда найдутся ребята, которые за меня подадут угловой или разыграют стандарт. На тренировках мы наигрываем разные варианты. У многих моих партнеров этот элемент игры тоже получается.

«Водник» образца сезона 2018/19 по прежнему ведут за собой уроженцы русского севера, обучившиеся премудростям бенди в знаменитой архангельской школе. Фото vodnik.pro

«Водник»: равнение на своих

Девятикратный чемпион России и трехкратный победитель Кубка Мира «Водник» — законодатель мировой клубной моды середины 90-х — первой половины «нулевых» — после десятилетия безвременья выправляет курс. В прошлом сезоне команда, традиционно опирающаяся на воспитанников собственной школы, заняла 9-е место, а этот чемпионат начала с трудовых побед над серебряным и бронзовым призерами — «Енисеем» и «Байкалом-Энергией». На два выигрыша, правда, пришлось и два поражения — от чемпионов и резво стартовавшего московского «Динамо». Но то, что команда, возглавляемая легендой архангельского хоккея, 6-кратным чемпионом России и трехкратным чемпионом мира Николаем Яровичем, в этом году твердо рассчитывает побороться за медали, можно не сомневаться.

«Водник» образца сезона 2018/19 по прежнему ведут за собой уроженцы русского севера, обучившиеся премудростям бенди в знаменитой архангельской школе. Это прежде всего трехкратный чемпион мира Евгений Дергаев, после четырех туров с семью забитыми мячами идущий на 4-м месте в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Есть в составе «Водника» и люди, вписавшие свой след в историю казанского «Динамо». Помощник Яровича Юрий Погребной был обладателем всех мировых титулов в легендарной команде Владимира Янко 2010—12 гг., защитник Сергей Калинин завоевал в 2014 свой единственный титул чемпиона мира, будучи игроком казанской команды, Дмитрий Логинов в составе «Динамо-Казани», как и Калинин, стал бронзовым призером Суперлиги и выиграл Кубок России, выступали в «бело-голубых» свитерах нападающие Олег Пивоваров и Артем Шеховцов.

Ну а то, с каким настроением выпускал на лед свою новую команду против клуба, в составе которого он завоевал 9 из 11 своих высших российских титулов, стал 5-кратным обладателем Кубка России и двукратным лауреатом Кубка Мира, Ильяс Хандаев, нетрудно было догадаться.

Тяжелый лед «Трудовых резервов», о котором после игры будут говорить наставники, не помешал казанцам резво стартануть. Фото dynamo-kazan.ru

Может он и правда шаман?

Тяжелый лед «Трудовых резервов», о котором после игры будут говорить наставники, не помешал казанцам резво стартануть, исполнить несколько свободных и угловых и уже к 12-й минуте повести 2:0 после голов Артюшина и Ларионова. К середине первого тайма «водники» игру выровняли, забили после сольного прохода Громницкого, а на исходе получаса игры и вовсе сравняли счет — 2:2. В эпизоде со вторым пропущенным от Антонова гола казанские защитники провалились на правом фланге, но эта ошибка стала для них единственной во встрече с сильным соперником.

Концовка первой половины встречи и начало второй вновь остались за «Динамо». На 39-й минуте успех принес стремительный рывок Рязанова по левому краю и гол с практически нулевого угла, а в начале второго тайма сработала связка Веселов — Горячев (мяч с углового). Всего, чего добились в оставшееся время гости, — сократить разрыв до минимума (Громницкий на 67-й минуте сделал дубль, когда на лавке штрафников «отбывали срок» двое «динамовцев»).

В последние 25 минут хозяева продемонстрировали тактически грамотный, вязкий хоккей и были ближе к тому, чтобы увеличить счет, нежели к тому, чтобы растерять свое минимальное преимущество.

Такого успешного старта «Динамо» не знало с сезона 2013/14, когда команда завоевала последние (на данный момент) медали в своей истории. О том, что Казань возвращается в элиту российского бенди, говорить пока преждевременно, но вот прозвище главного тренера «Динамо» Ильяса Хандаева «шаман», полученное им в игроцкую бытность, приходит на ум все чаще… Иначе трудно объяснить, как обновленная команда во главе с наставником-дебютантом за 5 туров нового сезона набрала всего на… 4 очка меньше, чем за 26 игр прошлого чемпионата.

Ильяс Хандаев: «От особого настроя на «Водник» меня отвлек приезд жены с ребенком»

«Это тоже хоккей, — философствовал после игры наставник «Динамо». — Может быть, он получился не таким зрелищным из-за качества льда, но для меня вообще нет такого понятия «плохой лед». Он был тяжелым, как в песне «у природы нет плохой погоды». Играть-то все равно надо. Я сегодня видел, как наши ребята хотели выиграть. И началось это вчера. В конце тренировки я увидел, что у нас ничего не получается по той причине, что погодные условия в корне отличаются от тех, в которых мы проводили предыдущие игры. В Ульяновске всегда солнце и штиль (смеется).

Я сегодня видел, как наши ребята хотели выиграть. И началось это вчера. В конце тренировки я увидел, что у нас ничего не получается по той причине, что погодные условия в корне отличаются от тех, в которых мы проводили предыдущие игры



— Наверное, настраивать ребят на матч против «Водника» — клуба, который для вас столько значит, не надо было особо? С какими ощущениями вы выводили команду на матч против архангельского клуба?



— У меня вчера приехала жена, и они с ребенком отвлекли меня от этой темы. Говоря о том, как я попытался настроить ребят на игру с «Водником», — когда я на них посмотрел на установке, мне в принципе не надо было это делать, единственное, что я им сказал — что это команда очень организованна и там есть ребята, которых я по-настоящему уважаю, не буду называть фамилии, включая и тренеров.

— Как себя чувствует Рамиль Ибрагимов, впервые вышедший на лед?

— Ему конечно тяжело. Я пытаюсь его ввести в ритм через игры, хочу, чтобы он набрал физику. Он наберет ее, не сомневаюсь, он парень со стержнем. Дай бог, чтобы хорошо сложилось.

Сергей Обухов, капитан «Динамо»: «Мы допустили на одну ошибку меньше»

— Сергей, вы так наработались сегодня. Вас хоть раз подменяли?

— Нет, я отдыхал периодически. Тренер держал руку на пульсе.

— Лед действительно был плохим, как говорили тренеры?

— Проблема, что он залит не на снег, не было подушки. Плюс он перемороженным оказался. Условия были одинаковыми для обеих команд.

— За счет чего удалось выиграть?

— Мы допустили на одну ошибку меньше, хотя и не реализовали очень много моментов, выходов один на один. Так что есть над чем работать.

— Так ударно начинать каждый тайм — специальная установка?

— Нет, мы исходим из условий. Таскать, возить мяч по такому льду не так просто, к тому же мы впервые играли на этом стадионе.