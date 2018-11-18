«Критика в адрес таких корпораций, как Google и Mercedes-Benz, вызвала у меня сомнение»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Ринат Назметдинов

Как сделать так, чтобы сотрудники приходили на работу с радостью, чем помогает изучение брендинга и каким было время Березовского — предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, прочитанных за последнюю неделю.

Руслан Галиев, руководитель велопроката в Набережных Челнах «Велокайф», автодрома в Менделеевске:

— Сейчас читаю «Работа в радость» Денниса Бакке. До этой книги прочел «Создавая организации будущего» Фредерика Лалу. В ней есть описание того, как сделать так, чтобы сотрудники с радостью ходили на работу. Я решил продолжить изучение темы, поэтому сейчас читаю «Работа в радость». Идеи использую в карьере. В частности, Деннис Бакке предлагает дать сотрудникам больше свободы при принятии решений.

Юрий Чикиров, директор компании «АСК Недвижимость»:

— На этой неделе завершил изучение книги по брендингу — «Единственная книга по брендингу» Мишеля Маандага и Лииса Пуолакка. Опыт в чтении книг большой. В каждом произведении находим разумное зерно, о котором либо не догадывались, либо знали, но не внедряли. Заметил, что западные писатели догматично высказывают мысли, советуют делать только так и никак иначе. Наши бизнес-тренеры в книгах не навязывают мнение, делятся опытом. «Единственную книгу по брендингу» топ-менеджменту нашей компании посоветовали прочитать маркетологи, чтобы мы лучше их понимали.

Изучение основ брендинга помогает определить целевую аудиторию и затем построить рекламную компанию, не используя при этом неправильные слоганы, сфокусироваться на том, чем занимается компания. Прочтение книги было небесполезным, но догматичность позиции иностранных авторов заставила задуматься, а правильна ли их точка зрения. В книге есть критика в адрес крупных корпораций, таких как Google и Mercedes-Benz, что у меня вызвало сомнение. Я верю в авторитет этих корпораций.

Булат Макаров, директор компании «Электросила»:

— Я прочел книгу президента «Альфа-банка» Петра Авена «Время Березовского». Он точно, хоть и довольно субъективно, передает время 90-х. Для кого-то это было время свобод и надежд, а для кого-то — нищеты и безысходности. На мой взгляд, поучительная книга о бесстрашии и неугомонности главного героя, как бы кто к нему ни относился.

Также изучил книгу Кена Бланшара и Шелдона Боулза «Горячие поклонники. Революционный подход к обслуживанию клиентов». Книга о клиентоориентированности, написана она в виде притчи. Основная мысль — клиент прав всегда не потому, что так надо, а потому, что это абсолютно естественно. Книга не глубокая, но вдохновляющая, ее идеи мне очень близки.

Александр Вьюницкий, член совета директоров АО «НПФ Согласие»:

— Считаю, что предприниматель должен широко смотреть на мир, поэтому сейчас читаю книгу «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей» Дмитрия Иуанова. Это история молодого человека, который отправился в кругосветное путешествие, имея в кармане всего 100 рублей, причем своей целью поставил не только, а может, даже не столько обогнуть земной шар в этой поездке, но познать себя. В фильме «Пираты Карибского моря» капитан Джек Воробей говорит Уиллу Тернеру: «В жизни важно только одно — что ты можешь и чего ты не можешь». На мой взгляд, в этой короткой фразе действительно заключена суть жизни человека, поэтому книга о том, как раздвинуть границы того, что ты можешь, помогает еще раз убедиться, что все наши ограничения — в голове.

Книга легко читается, приключения чередуются с рассуждениями о природе человека. Я пока не дочитал ее до конца, но уже могу рекомендовать к прочтению. Даже если вы не найдете в ней мудрости, то точно развлечетесь и настроитесь на движение вперед.

Игорь Логинов, генеральный директор компании по аутсорсингу печати «Венета Систем»:

— Последние книги, которые произвели на меня сильное впечатление, — «Атлант расправил плечи», «Источник» и «Мы живые» автора Айн Рэнд, которые я прочитал одну за другой. Это литература для бизнесменов и для тех, кто любит свое дело. Книга «Атлант расправил плечи» невероятно многогранна и хорошо подходит для предпринимателей. Когда читаешь, осознаешь, что жизнь нас бьет и будет бить. Причем, как подмечено у автора, будут бить те, кто должен гладить. Поэтому надо закаляться и не ждать поблажек, а жить ради своей миссии и призвания, творить и создавать.

Читая «Мы живые», я подумал, что даже тогда, когда не хочется жить, надо продолжать это делать и искать в себе силы. Книга напитала энергией. «Источник» же показал, что на самом деле мы получаем свои знания не откуда-то извне, а из своего внутреннего мира. Надо только увидеть этот источник, а потом раскрыть и использовать по максимуму. Главное в этих книгах — история сильного духом.

Рекомендую к прочтению и книгу Джорджа Росса «Переговоры в стиле Трампа. Победа в любой сделке». Особенно подойдет тем, чей бизнес связан с продажами. В ней описана действительно интересная техника переговоров. Видно, что ею бизнесмен-миллиардер пользуется до сих пор, но уже в таких колоссальных сделках, которые дорогого будут стоить исторически.

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