Свитов вернулся, как и полагается капитану — «Ак Барс» начал новую серию игр с победы

Появление Александра на льду стало главным событием вечера

«Ак Барс» после паузы в календаре КХЛ на матчи сборных открыл новую 9-матчевую серию встречей на своем льду против братиславского «Слована» из Словакии. Главным событием вечера стала не победа (2:1) «барсов» не дубли голевые (Галиев) и ассистентские (Ткачев), а долгожданное возвращение на лед капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который сыграл так будто и не пропустил из-за травмы несколько месяцев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» выкатился за пределы ТОП-3 Востока КХЛ

Пауза на финский этап евротура ожидаемо вернула интерес к матчам КХЛ. Отрезок предваряющий Кубок Карьяла «Ак Барс» не мог занести себе в актив, поскольку казанцы выкатились за пределы кубковой восьмерки на Востоке КХЛ. Да и отрыв до омского «Авангарда» составляет уже 5 очков, что немало по новой в этом сезоне системе, при которой за победы начисляются уже не три очка, а всего два. А тут еще астаниский «Барыс» выдал впечатляющий рывок и занял место «Ак Барса» в ТОП-3 конференции.

Вчерашний же соперник «Ак Барса» братиславский «Слован» перед игрой выглядел не более чем поставщиком очков для действующего обладателя Кубка Гагарина. Словаки перед отчетным матчем располагались на десятой строке таблицы Западной конференции с отставанием от зоны плей-офф в три очка. Подопечные Владимира Орсага последние пять матчей и вовсе провалили, пропустив в них аж 23 шайбы.

Завершая разговор о паузе в календаре КХЛ на матчи сборных, отметим, что сразу пятерка «барсов» отметилась в международных матчах. Прежде всего, это дебют Андрея Педана в первой российской сборной, который заодно открыл счет заброшенным шайбам в цветах национальной команды. На том же Кубке Карьялы «Ак Барс» представляли Иржи Секач и Антон Ландер из сборных Чехии и Финляндии, соответственно. А кроме них, Дмитрий Юдин и Роман Абросимов победили на Кубке Германии с Олимпийской сборной России, каковая, конечно же, никакая не «олимпийская», а скорее просто резервная.





Вчерашний же соперник «Ак Барса» братиславский «Слован» перед игрой выглядел не более чем поставщиком очков для действующего обладателя Кубка Гагарина



Свитов вернулся, как будто и не пропустил несколько месяцев

Вчерашний же матч против «Слована» должен был завершаться победой «Ак Барса», как говорится, в любом состоянии подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Оттого градус спортивной интриги перед игрой был несколько занижен. Однако ситуацию спасло долгожданное возвращение на лед капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который последний раз играл за казанцев в последнем матче прошлого сезона, который и принес «барсам» заветный трофей.

Свитов, напомним, тяжело восстанавливался после травмы, пропустив всю предсезонку и старт регулярного чемпионата. Совсем недавно капитан набирал форму через игры ВХЛ, а в первой же игре за «Барс» отметился дублем. Конечно, возвращение Свитова в первую команду должно придать положительный заряд уверенности в себе «Ак Барсу». Дабы устремиться в погоню за лидерство на Востоке. Сам капитан перед игрой был доволен.

«Эмоции, естественно, только положительные. Довольно долго пришлось восстанавливаться. Но теперь этот этап позади, и с нетерпением жду матча. Всё будет понятно на льду. Тренировки — это одно, а игры — совсем другая история. Мне сейчас важно начать играть, а форму пусть оценивают тренеры», — сказал перед игрой Александр Свитов пресс-службе клуба.

Капитан на этот матч занял привычное место в центре звена «разрушителей», которое усилил в сторону атакующей составляющей Роб Клинкхаммер. На минутку, лучший снайпер «Ак Барса». Компанию канадцу и Свитову в этом сочетании составил Михаил Глухов. Забегая вперед, капитан «барсов» будто и не пропускал несколько месяцев тренировок и игр, наводя ужас на соперников не только привычно жесткими «хитами», но и банальным присутствием на льду. Свитов как обычно надежно чистил пятачок, в равных составах и большинстве и, кажется, совсем не потерял в скорости. Его айс-тайм (время на льду за матч) по-прежнему один из самых высоких в клубе среди форвардов. Как и полагается капитану. «Я считаю, он сыграл неплохо. Конечно, было сложно, но функционально он выдержал, по схеме тоже не выпадал», — рецензировал игру капитана Зинэтула Билялетдинов после игры. Сам Свитов по окончании матча охотно говорил с журналистами.

— Физическое состояние у меня более-менее нормальное. Для любого игрока тяжело играть такие игры, тем более после такого долгого перерыва. Я думаю, что с теми задачами, которые перед нами ставили, и с теми, которые я ставил для себя, справился, — заявил он.

Главная ударная мощь «барсов» Джастин Азеведо, пожалуй, впервые в сезоне оказался в компании не слишком результативных у чужих ворот — Александра Бурмистрова и Даниса Зарипова

Данис Зарипов и Бурмистров не замена Ландеру и Секачу

В целом же, в связи с необходимостью дать отдых Секачу и Ландеру после матчей хоккейного Евротура, Билялетдинов видоизменил стартовое звено почти до неузнаваемости. Главная ударная мощь «барсов» Джастин Азеведо, пожалуй, впервые в сезоне оказался в компании не слишком результативных у чужих ворот — Александра Бурмистрова и Даниса Зарипова. Кроме того, стоит отметить молодого Артема Михеева, вышел на лед с матерыми Лукояновым и Потаповым.

Массовые перестановки, особенно в атакующих звеньях, конечно, сказались. Почти весь стартовый период матча казанцы искали хоть какое-то подобие атакующей игры, при том, что словаки ни о чем, кроме обороны, особо и не помышляли. Лишь за 8 минут до первого периода Азеведо, Бурмистров и Зарипов закрутили пару «каруселей» в словацкой зоне, но точности канадцу не хватило, чтобы завершить эти атаки взятием ворот. Но в целом, по факту, новая тройка вчера промолчала. Очевидно, что новые партнеры канадца не совсем адекватная замена Ландеру и Секачу. Впрочем, наставник «Ак Барса» после игры был на заданную тему предельно дипломатичен, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Это разные игроки, их нельзя сравнивать таким образом. На сегодняшний день звено сыграло в этом составе, в следующем матче может быть по-другому. Пока решения нет, — заявил Билялетдинов.



Ткачев «косячит» и исправляется

Но нервы этот эпизод гостям все же потрепал. Почти сразу Михал Серсен отправился в штрафной бокс, дав возможность казанцам реализовать лишнего. Однако, хозяева льда были привычно пассивны при игре в большинстве. Более того, Ткачев на ровном месте подарил шайбу соперникам, последовал быстрый контрвыпад, который несильным броском завершил Марио Лунтер — 0:1. В этом эпизоде имел место микроскопический рикошет от клюшки Альберта Яруллина, но Эмиль Гарипов все равно мог и должен был эту шайбу отражать.

Перед перерывом на Евротур Владимир Ткачев набирал очки по системе «гол+пас» в двух матчах подряд. Не стал исключением и вчерашний вечер. «Ак Барс» быстро восстановил статус-кво. Владимир Ткачев поучаствовал в голевой атаке, которую с пятака завершил Станислав Галиев — 1:1. Таким образом, Владимир Ткачев быстро реабилитировался за эпизод с первым голом «Слована». Всего на его счету в этом матче 2 голевые передачи и обе, забегая вперед, под бросок Станислава Галиева.

Этот дубль должен добавить уверенности в себе Галиеву, который начал сезоне не столь ярко, как завершал прошлый

Станислав Галиев вспоминает снайперские навыки времен чемпионского плей-офф

Во втором периоде поединок запоминающимися моментами не изобиловала, хоть и проходила с небольшим территориальным преимуществом «Ак Барса». По такой игре шанс был и у гостей, когда на экваторе периода Андрей Попов оставил свою команду в меньшинстве, но «Слован» в большинстве потерялся.И тут же был наказан. Станислав Галиев убежал с Ткачевым в атаку, не стал делиться шайбой с партнером, а метко бросил с кистей в ближний угол ворот Якуба Штепанека — 2:1. Этот дубль должен добавить уверенности в себе Галиеву, который начал сезоне не столь ярко, как завершал прошлый, став лучшим снайпером «Ак Барса» в чемпионском плей-офф на Кубок Гагарина. За связку Галиев-Ткачев после игры радовался и Зинэтула Билялетдинов.

— Я очень рад, что Станислав Галиев забил, в этом перерыве они с Володей Ткачёвым много дополнительно работали, и это сработало, — отметил наставник.



— Зинэтула Хайдарович сказал, что вы во время перерыва готовились особо со Станиславом. Что это за работа? И насколько довольны ею? — спросили журналисты после игры Владимира Ткачева, но тот раскрывать секреты не спешил.

— Как мы работали, наверное, пусть останется между нами. А итоги сейчас подводить рано. Серия только начинается, и будет непросто, игры практически через день будут. Нужно будет правильно подходить к матчам и настраиваться. Итоги будем подводить позднее, — «отбил» Ткачев.



Сам Станислав Галиев будто тяжеленный после игры сбросил. «Наконец-то, наконец-то (забросил, — прим. ред.). Хорошие ощущения, самое главное, выиграли, хоть было непросто после паузы. Все выкладывались, старались, боролись и дожали соперника, вырвали победу. И Сашу Свитова поздравили с возвращением», — сказал он журналистам.

— В первых двух периодах было плохо — 5:15 по броскам в пользу соперника. Что это было?

— Где-то не выводили шайбу, она застревала в нашей зоне, и мы знали, что наши защитники не всегда бросают. Где-то не выполнили задание.

— Какой гол понравился больше?

— Второй.



В заключительном периоде казанцы играли традиционно по счету. Скучно, но эффективно. Все, как нравится Зинэтуле Билялетдинову и большинству болельщиков клуба, уже привыкших к самой главной красоте хоккея — на табло и в клубном музее трофеев команды. Казанцы уверено довели дело до победы в энергосберегающем режиме, сохранив силы на важный матч против ЦСКА, который наверняка приедет в Казань мстить за поражение в прошлом финале Кубка Гагарина.

Матч пройдет уже завтра.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов фото ak-bars.ru