«Никто в стране не может сказать, сколько из 2200 СМИ на языках народов России живо?»

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и главред интернет-портала «Национальный акцент» — о специфике работы СМИ в современных реалиях

В рамках окружного этапа по ПФО Х Всероссийского конкурса «СМИротворец» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, главред газеты и интернет-портала «Национальный акцент» Маргарита Лянге провела семинар, на котором поделилась своим видением специфики работы современных СМИ и проблем при освещении национальных вопросов. О том, почему журналисты заслужили приставку «продажные», а национальные культурные автономии остались в каменном веке, — в материале «Реального времени».

«5—6 лет назад официальные государственные документы делать в виде игрушек нам бы в голову не пришло»

В конце октября в Йошкар-Оле прошел окружной этап по ПФО Х Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. В номинации «Интернет» жюри конкурса не оставило незамеченными публикации «Реального времени», вручив награду за второе место. В частности, эксперты самостоятельно отобрали серию материалов «Этно-рок по-татарски, по-башкирски и по-мордовски: курай и электрогитара, горловое пение и сумасшедшая энергетика», а также «Игры кочевников» в Башкирии: понаехавшие челябинцы, баймакское козлодрание и море кумыса» и «Под чужой курай: татары и башкиры не поделили народный музыкальный инструмент».

День, когда победителей ждали их награды, начался в столице Марий Эл с семинара «Мультимедийная журналистика: новые вызовы» главреда газеты и интернет-портала «Национальный акцент», члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргариты Лянге.

Эксперт начала с того, что теперь в журналистике главное — контент, вопрос подачи которого очень важен. В качестве примера она привела новую редакцию Стратегии национальной политики, над подачей которой думала спикер.

— Это достаточно занудный с точки зрения нашей аудитории документ. Но надо, чтобы люди его знали — что и почему, собственно, в нем меняется? Один из вариантов был — сделать его в виде теста, какого-то игрового формата. 5—6 лет назад официальные государственные документы делать в виде игрушек нам бы в голову не пришло. Но сейчас мы понимаем, что если напишем вот такую простыню, ее реально никто не прочтет, как маловероятно, что прочтут эту стратегию, — рассказала Маргарита Лянге.

В номинации «Интернет» жюри конкурса не оставило незамеченными публикации «Реального времени»



Почему СМИ похожи на кубик Рубика

Обсудив основные пункты стратегии, эксперт плавно вернулась к контенту, который нужно адаптировать под разные форматы подачи.

— Я бы сравнила то, что мы сейчас делаем как журналисты, с кубиком Рубика, который мы переделываем, а суть остается. У него разные стороны, но наполнение одно и то же. Мы знаем прекрасно, что на разных платформах концентрируется разная аудитория. Сейчас переизбыток информации, люди уже не могут это выносить. Холодильник открываешь — и из него уже информация, из утюга скоро информация будет нестись. У нас огромное количество информации, и люди защищаются, — отметила эксперт.

Она признала, что сейчас журналистам приходится конкурировать с разными действующими лицами в медиапространстве.

— Если раньше мы были монополистами, то сейчас мы всего лишь одни из. И еще не факт, что те, кому больше всего доверяют. Про журналистов говорят: вы продажные, вы такие-сякие, вы журналюги и так далее. Мы часто это слышим. Нужно ли обижаться? Я думаю, нет, мне кажется, мы это заслужили, — резюмировала Лянге.

Спикер вспоминает, что в 90-е и «нулевые» была возможность свободно делать журналистскую работу, но и тогда были проплаченные статьи.

— Это же не марсиане делали. Раньше было колоссальное доверие к журналистам, а сейчас мы за него боремся, потому что мы его не оправдали на каком-то этапе. Есть и остались, конечно, те, кто верны своей профессии, кто десять раз проверит, прежде чем опубликует, а есть те, кто высасывает из пальца, и мы все составляем такое сообщество.

Про журналистов говорят: вы продажные, вы такие-сякие, вы журналюги и так далее. Мы часто это слышим. Нужно ли обижаться? Я думаю, нет, мне кажется, мы это заслужили



«Нынешняя информационная ситуация ставит нас в положение людей, которые развлекают»

Дальше пошла речь о том, что сейчас конкуренция разгорается за время, а не за деньги читателей или зрителей.

— Нынешняя информационная ситуация ставит нас в положение людей, которые развлекают. Люди приходят в медиа — и это уже не первый год фиксируется всеми социологическими данными — не за информацией, они идут к нам отдыхать и развлекаться. Поэтому когда я первый раз увидела, что в медиапотреблении в одном ряду стоят видеоигры и средства массовой информации, я подумала, что это какая-то ошибка. На самом деле нет. Мы конкурируем за внимание с видеоиграми, с электронными фирмами, — отметила Маргарита Лянге.

Еще одной тенденцией современного восприятия она назвала принцип «лучше показать, чем рассказать». Причем в случае с «показать» нужно учитывать, что пользователи зачастую отключают звук в социальных сетях — это также необходимо предусмотреть. Отметила спикер и невозможность конкурировать в век технологий с многочисленными нежурналистами, оказавшимся с гаджетом в руках на месте какого-то события или происшествия. Здесь эксперт видит только один выход.

— Журналисту, исходя из этой новой ситуации, необходимо находить информацию и раскапывать истории. Сейчас, сделав большой-большой круг, мы вернулись к тому, что людям интересны истории, а не информация, потому что ее может давать любой человек, оказавшийся на месте событий, — констатировала эксперт.

После этого Маргарита Лянге перешла к обсуждению темы конкурса — межнациональным отношениям и их освещению в СМИ. В частности, отметила закрытость многих национальных культурных автономий при желании говорить о себе.

— Мы решили, что до медиафорума проанализируем и поймем, что происходит с сайтами и другими информационными интернет-ресурсами федеральных национальных культурных автономий. А это, на минуточку, люди, которые раз в полгода встречаются с президентом, на советах заседают, какие-то свои мнения высказывают, но все время жалуются, что им мало внимания. А когда мы начали даже бегло проверять, оказалось, что у кого-то вообще нет части информации на русском языке, нет дубляжа — это только для своих, вы к нам не подходите, ребята, а у нас что-то происходит. У кого-то информация обновлялась последний раз восемь месяцев назад — мы вообще не понимаем, они «живы» или нет. Они бодро ходят на встречу с первым лицом, но при этом, если что-то случилось и мы как журналисты хотим получить от них комментарий, куда нам идти-то? Они вообще нигде не представлены — будто в каменном веке остались. Но при этом слезы бесконечно льются с разных высоких площадок, — посетовала эксперт.

Мы решили, что до медиафорума проанализируем и поймем, что происходит с сайтами и другими информационными интернет-ресурсами федеральных национальных культурных автономий

В попытке сохранить национальные культуры и языки

По ее словам, в работе с национальными СМИ должна быть информация и хоть какая-то конкретика. Впрочем, информации нет даже о самих этих медиаресурсах.

— Более того, никто вам сейчас в стране не может сказать — 2200 СМИ зарегистрировано на языках народах России, кто из них жив? В «Роспечати» не знают — они сами к нам обращаются, — отметила Лянге.

Вместе с тем говорить и писать о национальных вопросах нужно, и они интересны населению. Первое подтверждает ситуация в Марий Эл, о которой чуть позже в рамках презентаций победителей окружного этапа Х Всероссийского конкурса «СМИротворец» рассказал Сергей Щеглов, редактор журнала «Марийский мир». Он напомнил, что перед марийским народом остро стоит вопрос сохранения национальной культуры в целом и национального языка в частности. В пример спикер привел Кокшайское сельское поселение — историческую землю марийцев.

— Это древняя земля, они жили там испокон веков. Сейчас большая часть населения — русские. А среди марийцев, древнего народа, в последнее время особенно чувствуется увядание. Об этом мы пишем где-то с грустью, где-то с болью, но это действительно так, и сами марийцы, проживающие там, это признают. Одна из самых больших проблем у них, конечно, язык — северо-западный диалект марийского языка, на котором сейчас даже взрослое поколение практически не разговаривает, не говоря уже о молодежи, — отметил Щеглов.

Собственно, проводимый конкурс и направлен на то, чтобы о подобных темах говорили, а люди больше узнавали о национальной культуре и не забывали о своей истории. Именно поэтому многие победители окружного этапа взяли призовые места за освещение тем в районах различных регионов, где в большей степени, чем в городах, сохранилась национальная идентичность.