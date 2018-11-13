Казанская казна. Расходы на бюджетников, рост цен и ничего хорошего

10 фактов о бюджете Казани и прогнозе развития на ближайшую трехлетку

Фото: Антон Журавлев

12 ноября в Казани прошли публичные слушания по проекту муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Из докладов чиновников стало известно, что главным источником доходов останутся налоги с населения, а основную часть собранных денег власти потратят на зарплаты в сфере образования. Кроме того, в ближайшие годы столица Татарстана столкнется с резким замедлением роста промышленности и инвестиций. «Реальное время» публикует 10 фактов о параметрах бюджета и социально-экономического развития города.

Ничего хорошего в ближайшие 3 года

На публичных слушаниях председатель комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов представил прогноз социально-экономического развития города на ближайшую трехлетку. Похоже, экономику города не ждет ничего хорошего. Как следует из доклада Валиахметова, столица Татарстана переживет замедление роста промышленности; кроме того, предстоит иметь дело с более слабой динамикой инвестиций.

Локомотивами промышленного роста в этом году выступают химическая промышленность, сфера производства резиновых и пластиковых изделий, машин и оборудования, а также оптики. Существенная динамика наблюдается в производстве бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов и напитков.

По итогам 9 месяцев промышленное производство в Казани выросло на 5,5%. Однако в дальнейшем ожидаются «умеренные темпы роста», сообщил Валиахметов. По прогнозам, в 2019—2021 годах они будут в 2,2 раза ниже нынешних — в районе 2,5%.

Как следует из доклада Валиахметова, столица Татарстана переживет замедление роста промышленности; кроме того, предстоит иметь дело с более слабой динамикой инвестиций. Фото kzn.ru



Инвестиции тоже ждет замедление

Рост инвестиций в основной капитал, как ожидается, замедлится с 7,1% в январе — сентябре этого года до 3,1% по итогам 2019-го. Правда, дальше инвестиции должны расти гораздо быстрее — на 12% в 2020-м и на 11% в 2021-м.

Очевидно, что это коррелирует с прогнозом Минэкономразвития России, в котором на эти годы также заложена усиленная динамика инвестиций. Всего за 9 месяцев предприятия и организации Казани привлекли инвестиции в объеме 55,6 млрд рублей.

Цены вырастут в два раза. Но меньше, чем в целом по РФ

Власти Казани ждут почти двукратного ускорения инфляции в следующие годы. Пока инфляция в городе чуть слабее, чем в целом по России — 2,2% в городе против 2,5% в стране в январе — сентябре. В последующем инфляция в столице РТ прогнозируется на уровне 4% ежегодно. Однако это все равно меньше, чем по стране в целом. Так, ЦБ ожидает, что из-за повышения НДС и ряда других факторов цены в 2019 году вырастут на 5—5,5%. После этого рост начнет замедляться и вернется к 4% в 2020-м.

Чиновники заявляют о росте зарплат

По словам Валиахметова, средняя зарплата на крупных и средних предприятиях города по итогам 9 месяцев составила 43,2 тыс. рублей. Следовательно, она была на 27% выше средней зарплаты по республике (33,9 тыс. в январе — августе).

Относительно января — сентября прошлого года рост средних зарплат на крупных и средних предприятиях города составил 10% (а реальных зарплат — 7,7%). За весь 2018 год средние зарплаты, как ожидается, вырастут на 8%. В 2019—2021 годах также прогнозируется рост фонда оплаты труда — примерно по 7,5% ежегодно.

Помог чемпионат мира по футболу — в дни мундиаля столица республики приняла свыше 300 тыс. туристов. Фото Дмитрия Резнова

Футбольный ЧМ помог торговле. Но перспективы нерадостные

Впрочем, рост зарплат не станет стимулом для сферы торговли — она будет расти гораздо более скромными темпами, чем сейчас. Согласно прогнозам, оборот розничной торговли в Казани в 2018 году вырастет до 524 млрд рублей (+5,9% год к году). По итогам января — сентября динамика оказалась еще более впечатляющей — 7,4%. Помог чемпионат мира по футболу — в дни мундиаля столица республики приняла свыше 300 тыс. туристов. Но в будущем темпы розничной торговли сильно замедлятся: так, в следующие 3 года Валиахметов ждет роста оборота всего на 2—2,5% в год.

В Казани станет больше людей

По прогнозам чиновников, численность населения города будет увеличиваться примерно на 11,5 тыс. человек (1%) с 2019 по 2021 годы. Аналогичный прирост наблюдается сейчас (средняя численность населения за 9 месяцев составила 1,2 млн человек). Таким образом, за все 3 года население города может вырасти на 34,5 тыс. человек.

Как объяснил глава комитета экономразвития, прирост населения будет обеспечиваться превышением рождаемости над смертностью, а также миграцией.

Три главных налога

Начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин рассказал о параметрах муниципального бюджета. На все три следующих года он сверстан без дефицита. В 2019 году доходы и расходы Казани прогнозируются в объеме почти 23 млрд рублей (в 2020-м и 2021-м — 23,6 млрд).

Ирек Мухаметшин рассказал о параметрах муниципального бюджета. На все три следующих года он сверстан без дефицита. Фото Максима Платонова

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году, по прогнозам, составят 15,1 млрд рублей. Основным источником пополнения городского бюджета останутся налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог на совокупный доход. На долю трех этих налогов будет приходиться 91% собственных доходов бюджета. Отдельно НДФЛ сейчас формирует около 45% всех налоговых доходов.

За 10 месяцев 2018-го поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Казани составили 12,7 млрд рублей (+16,9% в годовом выражении).

Почти 80% расходов приходится на социально-культурную сферу

Что касается расходов, подавляющая их часть (77%), как и сейчас, будет приходиться на социально-культурную сферу (СКС). В абсолютных цифрах финансирование СКС в 2019 году должно увеличиться на 1,4 млрд рублей. По словам Мухаметшина, рост расходов связан с необходимостью увеличения зарплат в рамках майских указов, а также с увеличением числа учащихся (в 2018 году число школьников выросло на 7 тыс.).

Главная статья расходов — образование

Самым крупным разделом расходов остается образование — в 2019 году его финансирование обойдется более чем в 15 млрд рублей. По разделу «молодежная политика» в бюджете предусмотрено 289 млн рублей, расходы на культуру составят 679 млн рублей. Финансирование раздела «социальная политика» составит 1,1 млрд рублей, на физкультуру и спорт чиновники планируют потратить 449 млн рублей. Объем расходов, не относящихся к социальным, составит 5,4 млрд рублей.

Самым крупным разделом расходов остается образование — в 2019 году его финансирование обойдется более чем в 15 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Прогнозы не всегда сбываются

Муниципальный бюджет на 2018 год изначально тоже был утвержден бездефицитным — объем доходов и расходов, по первому варианту, должен был составить 21,6 млрд рублей. Однако в течение года в него вносились изменения: в июне доходная часть была увеличена на 2 млрд рублей, в октябре — на 0,4 млрд. Увеличились и расходы. Таким образом, появился прогнозируемый дефицит в размере 1,4 млрд рублей. Ранее Ирек Мухаметшин говорил, что дефицит будет покрыт за счет неиспользованных остатков прошлого года.