«При падении цен на нефть на четверть риск падения рубля до 80—90 за доллар очень высок»

Эксперты нашли слабые места в прогнозе экономического развития России до 2024 года

Фото: Максим Платонов

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара раскритиковали прогноз Минэкономразвития России на ближайшие 6 лет. Они считают оценки чиновников чересчур оптимистичными. В условиях санкций и контрсанкций Россия будет все больше закрываться «от развитого мира», а ее экономика продолжит упрощаться. Кроме того, ожидаемое падение цен на нефть может привести к ослаблению рубля до уровня 80—90 руб./$. Подробнее — в материале «Реального времени».

Два сценария

Специалисты РАНХиГС и Института Гайдара Алексей Ведев, Сергей Дробышевский и Мария Казакова нашли слабые места в прогнозе Минэкономразвития РФ (МЭР) на 2019—2024 годы, приложенном к проекту федерального бюджета.

По их мнению, часть макропрогноза, которая охватывает 2019—2020 годы, является сдержанной и реалистичной. Другая часть — на период с 2021 по 2024 годы — направлена на достижение целей нового «майского указа». С другой стороны, отмечают они, в расчетах чиновников есть ряд спорных моментов.

Свой прогноз МЭР представило в двух вариантах — базовом и консервативном. Первый предполагает, что в 2019 году экономика замедлится до 1,3% (с 1,8% в 2018-м), но потом, благодаря реализации нацпроектов, пенсионной реформе и мерам повышения инвестиционной активности рост выйдет на более высокую траекторию и в 2023 году достигнет 3,3%.

Консервативный вариант включает сценарий «жесткой посадки» экономики Китая (см. справку), которая в свою очередь приведет к замедлению роста мировой экономики. В этом случае стоит ждать падения цен на энергоресурсы, в результате которого динамика ВВП России окажется более слабой. Согласно консервативному прогнозу, в 2019 году экономика вырастет на 1%, после чего темпы будут постепенно увеличиваться до 3% в 2023-м.

Сценарии прогноза социально-экономического развития

Источник: расчеты Минэкономразвития России

Изоляция и доллар по 90 рублей

Эксперты считают, что осторожный прогноз по росту экономики и ценам на нефть «абсолютно оправдан». В то же время есть риски, что отдельные параметры прогноза останутся недостигнутыми.

«Перспектива новых санкций со стороны США, широко обсуждаемые ответные меры со стороны России означают лишь еще большее закрытие экономики от развитого мира. Это не только не будет благоприятствовать повышению совокупной факторной производительности и устойчивости экономического роста, но и приведет к еще большему упрощению ее [экономики] структуры и исчезновению перспектив диверсификации производства и экспорта», — пишут они.

Выйти на темпы роста, заложенные в базовом сценарии, власти планируют за счет нацпроектов — их реализация будет стимулировать активность частного бизнеса и рост инвестиций. Однако эта логика сомнительна, говорят эксперты: МЭР не предложил конкретных механизмов, которые дали бы бизнесу стимулы к инвестициям.

Вплоть до 2021 года в российской экономике будут нарастать издержки, связанные с тем, что рост реальных зарплат будет значительно превышать рост производительности труда. Избежать этого без резкого снижения зарплат вряд ли удастся.

Вплоть до 2021 года в российской экономике будут нарастать издержки, связанные с тем, что рост реальных зарплат будет значительно превышать рост производительности труда. Максим Платонов



Вдобавок МЭР игнорирует влияние шоков цен на нефть. В базовом прогнозе цена нефти постепенно снижается до $53,5 за баррель к 2024 году (в январе — сентябре 2018-го средняя цена составляла $70,6). При этом курс рубля до 2023 года остается неизменным, не опускаясь ниже 66,5 руб./$. Лишь в 2024 году чиновники ждут ослабления до 68 руб./$. Между тем, на таком уровне рубль находился в этом году, когда нефть стоила дороже $70.

Эксперты приводят собственный сценарий по курсу рубля. По их оценке, в случае падения нефти на 25%, а также при сохранении санкций и валютных интервенций со стороны ЦБ вероятность ослабления рубля до 80—90 руб./$ очень высока.

На фоне высоких инфляционных ожиданий и повышения НДС слабый рубль будет способствовать раскручиванию цен. Риски ускорения инфляции помешают ЦБ перейти к нейтральной денежно-кредитной политике до 2024 года. Ключевая ставка все это время будет на 3—4% превышать официальную инфляцию, сдерживая кредитование компаний. Это, к слову, еще один фактор, играющий против инвестиционной активности.

Не повторить ошибок Китая

Замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов тоже считает, что прогноз МЭР нуждается в доработке. Власти надеются, что рост экономики будет инвестиционно-ориентированным, поэтому в прогноз вписан резкий скачок инвестиций с 2020 года. Этот скачок выглядит не очень естественно, отмечает Миронов: обычно инвестиционная активность возникает в результате роста экономики, а не предшествует ему.

«Судя по всему, они [чиновники] нацелены на инвестиционную накачку за счет инфраструктурных проектов. Но чтобы делать инфраструктурные проекты на такой огромной территории, нужно понимать, в каком направлении будет развиваться производственная активность. Этого мы пока и сами не знаем. Куда строить инфраструктуру? Может, мы будем экспортировать товары в Европу, или наращивать поставки в Китай, или в Латинскую Америку, или урегулируем многолетние политические проблемы с Японией».

По словам Миронова, печальный опыт бездумного строительства инфраструктуры был у Китая: местные власти искусственно разогнали инвестиции до 45% от ВВП, оставив «пустые, мертвые города и автострады».

Отметим, что Международный валютный фонд оценивает перспективы российской экономики более позитивно, чем Минэкономразвития. В октябре он улучшил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,8%.

Артем Малютин