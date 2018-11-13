Тактический гений Кириченко или «багаж» Томарова: выбираем орудие победы «Уфы» над «Спартаком»

Разбор тактики первого матча «Уфы» с новым тренером от Ильи Дегенгардта

Дмитрий Кириченко отметил назначение главным тренером ФК «Уфы» (пусть и с приставкой «и.о.») знаковой победой над терпящим бедствие московским «Спартаком». Уфимцы провели идеальный во многих отношениях матч, сохранив свои ворота на замке и дважды на финише поединка забив в чужие — 2:0. О тактических построениях нового наставника башкирского клуба, «багаже» Томарова и «плане Кириченко» на «Спартак» рассказывает известный блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт в колонке, написанной для «Реального времени».

Томаров свою работу тоже не провалил

Начать текст хотелось бы тем, что и экс-наставник «Уфы» Сергей Томаров свою работу не провалил. Команда играла очень достойно в рамках имеющегося ресурса, и тренер постепенно находил решения даже по самым жестким проблемам: наигрывал вместо травмированного Йокича на левом фланге Табидзе, который по факту сделал игру со Спартаком для Кириченко (к сожалению, Томарову это уже не помогло), был вынужден отказаться от Стоцкого и Облякова после их продажи, но хорошо вписал в игру Тилля и нашел оптимальный баланс в средней линии между разрушением и возможностью осмысленно выходить из обороны.

Даже несмотря на то что на «Уфу» навалилась куча проблем и новых задач, с которыми команда еще не сталкивалась в предыдущих сезонах (к примеру, квалификация ЛЕ, которая сильно подпортила старт сезона и несомненно отразилась на психологии игроков), молодому коучу можно было простить невыразительное качество игры в первом круге. Но тут дело в другом — «невыразительной» игру можно было назвать только основываясь на турнирной таблице, но в реальности же уфимцы были лучше в матчах с прямыми конкурентами и вполне могли рассчитывать на очки с грандами — при достаточно неплохих выступлениях и организованной обороне, которые сделали «Уфу» 12-й командой по ожидаемым очкам (их рассчитывают на основе качества созданных и допущенных моментов) на момент отставки тренера. Но команду подводила ужасная реализация моментов, что и отправило команду в подвал таблицы.

Ожидаемые очки рассчитывают на основе качества созданных и допущенных моментов

Небольшая рецензия Кириченко

Тем не менее даже если такое решение было принято — неважно, какая сторона стала инициатором, — Газизов максимально грамотно оценил ситуацию с назначением преемника. Конечно, пока Кириченко остается «и.о.», но наверняка эта приставка изначально была лишь для того, чтобы без нервов обсудить обновленный контракт и видение Кириченко по развитию команды во время паузы на сборные. После победы над «Спартаком» этот прогноз только приблизился к реальности.

Сложно придумать более надежную и потенциально выгодную кандидатуру, чем молодой тренер, который в свой 41 год прошел школу Бердыева и Кучука, чья философия очень близка «Уфе» последних сезонов. При этом он там являлся не последним человеком в штабе и видел работу специалистов вроде Кафанова над стандартами. Его хвалили все главные, кому он ассистировал, — а Бердыев и Кучук не станут этого делать просто так. К тому же важно, что он несколько месяцев поработал в Уфе и знает ситуацию в клубе — от уровня игроков до темперамента руководства и трансферной политики. В этом смысле даже Рахимов, будь он свободен, был бы менее предпочтительным вариантом в данной ситуации. Ведь если подбираешь команду в критическом положении посреди сезона, когда толком нет времени на раскачку, то всегда играет большую роль, насколько ты знаком с условиями.

И, конечно, важно для игроков, что сам Кириченко был топовым нападающим по меркам лиги когда-то, а значит может что-то подсказать и при этом будет иметь большой авторитет в глазах футболистов.

Хороший план на «Спартак»

Понятно, что за неделю в принципе сложно поставить свой футбол и наиграть что-то новое, но при этом Кириченко со своим штабом выжал максимум из своих возможностей, подготовив оптимальный план и здорово подстроился под соперника. Во-первых, «Уфа» хоть и отдала мяч сопернику, набрав всего 40,2% владения, но ограничила «Спартак» на обостряющие передачи вперед — владение мячом у красно-белых было «стерильным» и практически не приводило к опасным моментам. В качестве показательных цифр — «Уфа» сделала 171 передачу в финальную треть против 161 у «Спартака», хотя красно-белые при этом сделали на 200 пасов больше за матч. Только в стартовый отрезок игры у «Спартака» получалось придумать что-то через позиционные атаки из-за мелких ошибок с выбором позиции Тилля и Карпа, но затем опорные стали действовать осмотрительнее и ограничили «Спартак» — команда Рианчо нанесла всего 8 ударов за матч.

Секрет довольно прост — Кириченко поставил на компактный футбол с персональной ориентировкой по Фернандо и максимальной защитой центра поля от проникающих передач. Мобильная средняя линия Сысуев — Карп — Тилль — Игбун практически всегда покрывала всю ширину поля, перемещаясь с фланга на фланг, когда соперник пытался растянуть «Уфу» за счет диагоналей, а Слай при этом еще и довольно часто играл по Фернандо, передавая того Пауревичу, если бразилец смещался сильно далеко влево, чтобы не рушить оборонительную структуру.

Слай при это еще и довольно часто играл по Фернандо, передавая того Пауревичу, если бразилец смещался сильно далеко влево

Под плотной опекой бразилец хоть и отдал 96 передач за игру, но весомую часть из них он выполнял, оттягиваясь в тройку центральных, то есть они часто были направлены просто на попытку найти пространство во второй трети — до реальных обострений там было далеко. Когда же он поднимался на свою позицию и старался предлагать себя выше для продолжения атак, то практически всегда был под присмотром соперника и с мячом был вынужден принимать осторожные решения — всего 23 попытки с переменной эффективностью отдать в финальную треть и 76% точности в передачах, при 82% в среднем по этому сезону.

Фернандо практически всегда был под присмотром соперника и с мячом был вынужден принимать осторожные решения



Важно, что «Уфа» также здорово контролировала центр на предмет передач между линиями, если все-таки эти попытки предпринимались соперником. Когда «Спартак» пытался доставлять мяч через своих крайних полузащитников в финальную треть на Ханни/Глушакова, то средняя линия отлично сужала, а выдергивание крайнего защитника трансформировало схему в 4-5-1 и создавала максимальную компактность в зоне.

«Уфа» против начальной фазы атаки «Спартака». Центр перекрыт, Фернандо играет на Кутепова и красно-белые пытаются выйти через фланг.

Табидзе высоко встретил Ломовицкого и заставил его отдавать верхом в центр. Там ситуацию контролируют Сысуев, Карп и Пуцко. Последний выдвинулся на Адриано.

Полуфланги и Табидзе

Атакующие наработки, которые остались еще со времен Семака и были немного поправлены Томаровым, отлично сработали против «Спартака». В целом «Уфа» показала два способа вскрытия обороны соперника, которые пригодились команде против «Спартака»:

Контратаки Игбуна по левому флангу, которого поддерживал Табидзе. Схема 3-4-3 в атаке, когда инсайды уходили в полуфланги и оставляли пространство для подключения латералей.

В обоих случаях огромное значение имела поддержка крайних защитников — таким образом Слай и в меньшей степени Сысуев получали опцию как для передачи на ход врывающимся партнерам, чтобы те выполняли кросс без давления, либо за счет их рывков освобождать пространство себе и смещаться в центр под удар или передачу.

Типичная позиционная атака Уфы

Игбун и Сысуев в полуфлангах. Игбун готов принять пас, но Карп выбирает другой вектор развития атаки, отдает направо, где располагается один Живоглядов.



Живоглядов получает мяч без давления с несколькими опциями: кросс на ближнюю, куда врывается Пауревич, кросс на дальнюю для Игбуна, либо обыграться с Карпом. Он выбирает первый вариант, Пауревич немного не добирается до мяча, и «Уфа» зарабатывает угловой. Первый гол уфимцев был, кстати, создан по схожему принципу — Игбун увел за собой соперника, Табидзе хорошо открылся и получил мяч на пространстве — прострел в штрафную, где на ближней замкнул Сысуев.

Также ряд опасных моментов «Уфа» создала после быстрого выхода в атаку с отбора, когда Игбун получал мяч слева и разгонял атаку. В таких случаях опять же очень круто подключался из глубокой позиции Табидзе, который в целом провел впечатляющий по объему и готовности матч — он исправно покрывал на рывках половину поля только для того, чтобы создать необходимую поддержку Игбуну.

Игбун получает мяч, в это время Табидзе уже начинает забег за спину защитнику.

Табидзе за считанное время покрыл впечатляющее расстояние и принимает мяч за спиной Ещенко, который находится в статичном положении.

Джемал решает отдать под второй темп Пауревичу, но в этот раз получается неудачно — не попал в темп хорвату.

Когда вернется Йокич, Кириченко стоит несколько раз подумать, хочет ли он завершить эксперимент с Табидзе на левой бровке — профильный центральный защитник обладает всеми данными, чтобы со временем выиграть конкуренцию у вице-капитана команды. По сути, Джемал выиграл этот матч для «Уфы». Не считая тренерского таланта Кириченко, разумеется.