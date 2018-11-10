Альберт Шигабутдинов об Ордене Почета: «За этой наградой — труд 45-тысячного коллектива ГК ТАИФ и всей республики»

Президент РТ наградил генерального директора АО «ТАИФ» Орденом Почета

Фото: Ринат Назметдинов

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов был удостоен высокой государственной награды Российской Федерации — Ордена Почета. Награду в казанском Кремле вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. «За этой наградой – тяжелый и напряженный труд не только моих коллег — 45-тысячного коллектива Группы компаний ТАИФ, но и труд всей республики», — заявил во время награждения Альберт Шигабутдинов. Подробности в материале «Реального времени».

«Работа вашей команды является образцом динамического развития»

Торжественная церемония вручения государственной награды Российской Федерации – Ордена Почета — состоялась в Белом зале губернаторского дворца в казанском Кремле. Для участия в мероприятии в ярко освещенном солнцем зале собрались руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев и другие.

Торжественная церемония вручения государственной награды Российской Федерации состоялась в Белом зале губернаторского дворца в казанском Кремле



Орден Почета генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову президент Татарстана Рустам Минниханов вручил «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Президент отметил, что жизненный и профессиональный путь главы ТАИФа пример трудолюбия, преданности своему делу, принципиальности.

— Вы обладаете огромным талантом управленца. Ваша команда принимает активное участие в решении наиболее сложных вопросов в области нефтехимического комплекса. Группа ТАИФ участвует во многих направлениях: это и телекоммуникации, и строительство, и энергетика, и банковский сектор, и инвестиционная деятельность. Под вашим руководством разработана и успешно реализована стратегически значимая для экономики Российской Федерации программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК». Работа вашей команды является образцом динамического развития и высокой эффективности производства, — заявил Рустам Минниханов.

«Вы обладаете огромным талантом управленца», — заявил Рустам Минниханов



Президент отметил, что в предприятиях Группы компаний ТАИФ трудится свыше 44 тысяч человек. На долю ТАИФа приходится порядка 12% всех инвестиций в экономику республики, 13% поступлений в консолидированный бюджет региона по налогу на прибыль. Высоко оценивается и социальная ориентированность компании.

«Ваша деятельность соответствует слогану, который вы для себя выбрали – «Сила во благо»», — заявил президент Татарстана



— Ваша деятельность соответствует слогану, который вы для себя выбрали – «Сила во благо». Спорт, социальная ипотека, проект «Возрождения» и многие другие благотворительные проекты — яркий пример социальной ориентированности вашей компании, — добавил Рустам Минниханов.

Орденом Почета отмечен труд 45-тысячного коллектива ГК ТАИФ и всего Татарстана

В ответном слове Альберт Шигабутдинов поблагодарил за полученную награду.

— Я очень горд, что наш президент выбрал в моем лице нашу команду и удостоил этим орденом. Действительно за этой наградой – тяжелый и напряженный труд не только моих коллег — 45-тысячного коллектива Группы компаний ТАИФ, но и труд всей республики. Это наша с вами сплоченная работа, результаты промышленного и экономического развития Татарстана, — заявил Альберт Шигабутдинов.

«Я очень горд, что наш президент выбрал в моем лице нашу команду и удостоил этим орденом», — заявил Альберт Шигабутдинов



Он добавил, что впереди у Группы компаний ТАИФ еще более сложные и трудные задачи.

— Нельзя забывать, что наша команда подходит к периоду смены поколений. Это один из сложных моментов, после которого мы должны достичь еще более весомых результатов и решить задачу, которую перед нами поставил Рустам Нургалиевич и Минтимер Шарипович, — уровень жизни жителей республики должен повыситься до уровня жизни в самых передовых странах мира, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ».

Рустам Минниханов вручил Орден Почета Альберту Шигабутдинову

— Смена поколений это важно, но сегодня статистика говорит, что старость наступает только после 75 лет, — пошутил Рустам Минниханов.

«Всегда в рабочее время надо быть с коллективом»

После церемонии награждения, отвечая на вопросы журналистов, Альберт Шигабутдинов поделился секретом управления 45-тысячным коллективом Группы компаний ТАИФ.

— Во-первых, всегда в рабочее время надо быть с коллективом, а во-вторых, вечером, ночью, в отпуске или в воскресенье изучать академические, научные издания, новые технологии, их применение и внедрение. Таким образом, и складывается работа руководителя, — заявил генеральный директор АО «ТАИФ».

Альберт Шигабутдинов рассказал о секрете управления 45-тысячным коллективом Группы компаний ТАИФ

Отметим, что церемония вручения Ордена Почета состоялась накануне дня рождения генеральный директор АО «ТАИФ». Однако, как выяснилось, приятная дата не станет поводом для отдыха и день рождения Альберт Шигабутдинов начнет с рабочего совещания в 8 часов утра.

— На 12 часов назначено второе совещание, потом состоится встреча в три часа. Если будет возможность, то в семь часов вечера соберемся самыми ближайшими коллегами и поделимся впечатлениями от полученной награды и наметим планы на будущее, — рассказал Альберт Шигабутдинов.

Перспективы роста

Группа компаний ТАИФ, состоящая из 54 дочерних и аффилированных предприятий, работает в различных областях со следующими основными направлениями деятельности: нефтегазопереработка и нефтехимия, телекоммуникации, строительство, банковское дело и инвестиции и услуги. В настоящее время Группа компаний ТАИФ реализует проект строительства олефинового комплекса мощностью 1 200 тыс. тонн по этилену — нового производства ЭП-600 в Нижнекамске.

Основным партнером по возведению этиленового комплекса выступает международная химическая корпорация Linde Group. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме был подписан соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве между ТАИФом и Linde.

Еще один проект Группы компаний ТАИФ реализуется совместно с «Сименс» в энергетической сфере — на базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» идет строительство парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ». Концерн «Сименс» так же заинтересован в участии в реализации других масштабных инвестиционных проектов Группы ТАИФ.

Компании «Сименс» и ТАИФ подписали соглашение о сотрудничестве



В рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018» компании «Сименс» и ТАИФ подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ является дополнением и продолжением реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве Группы ТАИФ и компании «Сименс», заключенного в 2014 году. Вновь подписанный документ позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями Группы ТАИФ оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании «Сименс».

Планируется, что в Республике Татарстан будет построен первый завод по производству биопластика



Развитие промышленности руководство ГК ТАИФ связывает также с «зеленой химией»: в октябре в Москве в рамках двусторонних российско-итальянских встреч в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте АО «ТАИФ» и итальянская компания Bio-on S.p.A подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика.

Планируется, что в Республике Татарстан будет построен первый завод по производству биопластика — полигидроксиалканоата (ПГА), получаемого на основе побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. Первоначальная производственная мощность завода — 10 тысяч тонн в год, в планах — расширение мощностей до 20 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается примерно в 90 млн евро.

Екатерина Гумарова, фото Ринат Назметдинов