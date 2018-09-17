Китайская Haier и Челны подписали соглашение о реализации новых проектов в ТОСЭР

Китайская Haier и Набережные Челны подписали соглашение о реализации в городе новых инвестиционных проектов.



Компания в общей сложности готова открыть в Челнах 12 заводов. Все будут рассчитывать на получение статуса резидента ТОСЭР. Производства разместятся в одноименном индустриальном парке, сообщает Chelny.biz со ссылкой на заместителя руководителя исполкома по вопросам территории опережающего развития Эльдара Тимергалиева.

Предполагается, что в рамках соглашения будут открыты два новых завода — по выпуску кухонного оборудования, о котором уже сообщалось ранее, и телевизоров.

Напомним, в мае стартовал проект по созданию индустриального парка Haier по производству бытовой техники. Инвестиции в строительство завода по производству стиральных машин площадью почти 30 тыс. кв. м (разместится на 53 гектарах) составят более 3 млрд рублей (или 50 млн долларов).