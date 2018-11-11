«Автор грамотно использует стандартные психологические приемы»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как разработать структуру компании, почему необходимо действовать, представляя конечную цель, и какую книгу стоит изучить людям с заниженной самооценкой — предприниматели рассказали «Реальному времени» о литературе, прочитанной на прошлой неделе.

Владимир Магаревич, генеральный директор ООО «Казанский рыбоперерабатывающий завод»:

— Из последнего — прочитал «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Книга просто попалась мне на глаза, и когда я ее прочел, то оказалось, что повесть гораздо интереснее одноименного фильма. Автор, конечно, написал шедевр.

Ренат Дусаев, генеральный директор «Франчайзинг Плюс»:

— В основном изучаю деловую литературу. Недавно прочел книгу Александра Высоцкого «Оргсхема. Как разработать структуру компании». Он пишет о том, как правильно выстраивать организационную структуру внутри компании, какие должны быть подразделения, чем они должны заниматься, какой у них результат. По советам Александра Высоцкого я выстраиваю работу в офисе. Мы занимаемся консалтингом, помогаем клиентам выстраивать работу в сфере франчайзинга, считаю, что книга нам в этом тоже помогает.

Кроме того, сейчас читаю гениальную книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Пока я прочитал половину. Интересным показалось развить такой навык, как «действуйте всегда, представляя конечную цель». Казалось бы, мысль простая, но я поймал себя на том, что не всегда, когда чем-то занимаюсь, представляю и думаю о конечной цели. Если думаешь о цели, то работаешь более эффективно и мотивированно.

Ильнур Бадрутдинов, директор компании Govermedia Plus:

— Сейчас из бизнес-литературы читаю книгу «Прорывное лидерство» Чарльза О'Райли. Он пишет о внедрении инноваций в компании. У нас современная компания, которая занимается ИТ, стартапами, поэтому технологические инновации отслеживаем и что-то внедряем. В книге описаны примеры применения технологий в мировых компаниях, таких как Kodak.

Ильдар Берхеев, руководитель и владелец базы «Три берега»:

— Из последнего — прочел Михаила Лабковского «Хочу и буду». Его работу посоветовали прочитать друзья. Книга произвела нейтральное впечатление. Поскольку у меня высшее медицинское образование, я кандидат медицинских наук, то могу сказать, что автор использует стандартные психологические приемы, правда, очень грамотные. Людям, которые страдают заниженной самооценкой, книга будет полезна, она с нейролингвистическим программированием на успех. Тем, кто не может определиться в жизни, будет полезно ее изучить.

Аскар Назыров, директор РК «Медиа»:

— В последнее время читаю только профессиональную литературу. Например, сейчас изучаю учебник по автоматизации процессов маркетинга. Одна из глав состоит из математического анализа, и без соответствующих знаний эту книгу нет смысла читать. В ней говорится о системе, по которой можно развить маркетинг в компании, о работе с большими данными.

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