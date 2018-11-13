Потрачено: «Тинькофф» ударился в рекламу, а банки Татарстана не жалели денег на развлечения

Обзор расходов банков на зарплаты, рекламу, мероприятия, охрану и командировки

«Реальное время» проанализировало расходы российских банков по различным категориям — зарплаты, реклама, спорт и развлечения, охрана и командировки. Как оказалось, за 9 месяцев крупнейшие банки выплатили своим работникам 375 млрд рублей; банк Олега Тинькова не забывал о рекламе — по сумме рекламных расходов он обошел крупнейших государственных и частных игроков. Тем временем татарстанские банкиры не жалели денег на физическое и духовное развитие сотрудников. Подробнее — в нашем обзоре.

Зарплаты

В пятерку кредитных организаций с наибольшими расходами по итогам 9 месяцев вошли Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и ФК «Открытие». В общей сложности они потратили на выплаты работникам 322,7 млрд рублей. Самые большие расходы (свыше 200 млрд рублей) были у Сбербанка, который, впрочем, имеет и самый многочисленный штат.

ВТБ направил на выплаты персоналу в 3,7 раза меньше — 54,8 млрд рублей. Расходы «Альфа-Банка» составили 26,7 млрд, чуть меньше (на 2,1 млрд) потратил «Газпромбанк». В топ-10 по сумме номинальных расходов вошли также «Россельхозбанк», «Тинькофф Банк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». Суммарные затраты во второй пятерке превысили 52 млрд рублей. Таким образом, общие затраты 10 банков с самыми большими объемами выплат стремятся к 375 млрд рублей.

Динамика зарплат в категории крупных игроков была разной. Так, Сбербанк по сравнению с январем — сентябрем 2017 года увеличил зарплатные расходы на 7,5%, а ВТБ — сразу в 2,3 раза. Существенный рост (более 20%) был у «Тинькофф Банка», «Почта Банка», совладельцем которого является ВТБ, а также «Ак Барс» Банка. У отдельных кредитных организаций второго эшелона рост расходов был еще больше. К примеру, в «Киви Банке» они увеличились в 3,3 раза.

В то же время у ряда игроков общие расходы, наоборот, сократились. Так было в случае с ФК «Открытие», «Бинбанком», банками «Российский капитал», «Восточный», «Ренессанс Кредит» и некоторыми другими.

Рост/сокращение зарплатных расходов банков, в % к январю — сентябрю 2017 г.

Данные о численности работников за 9 месяцев, на основе которых можно было бы посчитать средние зарплаты, банки еще не опубликовали. Но если предположить, что численность не сильно изменилась со II квартала, можно получить приблизительные цифры.

В этом случае лидером среди крупных игроков окажется «Газпромбанк» — средняя зарплата там превышает 218 тыс. рублей в месяц (рассчитано путем деления зарплатных расходов на среднюю численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде). Показатель в «Альфа-Банке» составит 121,2 тыс. рублей, в ВТБ — 127,3 тыс. рублей. А на каждого из почти 244 тыс. работников Сбербанка придется по 91,2 тыс. рублей в месяц.

Расходы банков РФ на зарплаты на 1.10.2018 г.

Наименование банка 01.10.2018 01.10.2017 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 200.312.520 186.336.728 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 54.823.307 24.340.043 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 26.734.841 25.069.454 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 24.660.939 20.862.166 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 16.201.732 16.750.246 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 15.415.462 14.855.299 Акционерное общество «Тинькофф Банк» 9.668.572 6.170.200 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 9.607.527 8.179.902 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 9.232.275 8.223.728

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Более неожиданной оказалась ситуация с расходами на рекламу (данные за первое полугодие). В пятерку лидеров здесь вошли «Тинькофф Банк» (2-е место), «Совкомбанк» (4-е место) и «Почта Банк» (5-е место). Они оставили позади многих игроков, которые превосходят их по масштабам бизнеса — таких как «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ФК «Открытие», «Райффайзенбанк» и других.

Однако самые большие затраты на рекламу были у ВТБ — свыше 2 млрд рублей. При этом относительно первого полугодия 2017-го расходы ВТБ сократились почти на треть. В совокупности же пять кредитных организаций с наибольшими расходами за полгода потратили на рекламу 7,4 млрд рублей.

По пути сокращения рекламных расходов в этом году пошел не только ВТБ — аналогичным образом поступили многие крупные банки. Среди них — «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Бинбанк», банк «Россия» и некоторые другие.

С другой стороны, часть игроков серьезно нарастила рекламные траты. Сбербанк, «Газпромбанк» и «Русский стандарт» — в два с лишним раза, «Росбанк» — в три раза, а «Ак Барс» — более чем в шесть раз. Были и случаи аномально большого роста. Так, банк «Хоум кредит» увеличил свои рекламные расходы в 33 раза, однако дело лишь в низкой базе (в январе — июле прошлого года он заплатил за рекламу всего 18,4 млн рублей).

Расходы банков РФ на рекламу, I полугодие 2018 г.

Наименование банка I пг 2018 г. I пг 2017 г. изменение Банк ВТБ 2.036.784 2.972.030 69% Тинькофф Банк 1.722.370 981.124 176% Сбербанк России 1.494.602 718.802 208% Совкомбанк 1.206.269 768.168 157% Почта Банк 904.230 577.231 157% Газпромбанк 855.391 377.325 227% Райффайзенбанк 646.345 769.475 84% Хоум Кредит энд Финанс Банк 612.621 18.422 3325% АЛЬФА-БАНК 521.949 519.339 101%

Представительские расходы

На 1-м месте по сумме представительских расходов оказался «Альфа-Банк», следом идут «Газпромбанк», Сбербанк и ВТБ. А вот 5-е место занял участник из другого дивизиона и игрок с турецкими корнями — «Кредит Европа Банк».

В топ-10 в этой категории расходов вошли также два других банка, не являющихся системообразующими. Речь идет об «Азиатско-Тихоокеанском банке», в апреле отправленном на санацию и перешедшем в собственность ЦБ, и «Московском индустриальном банке».

В целом по большинству крупных кредитных организаций наблюдался рост представительских расходов. Среди 10 крупнейших по активам банков эти расходы сократили лишь Сбербанк (-19%), «Открытие» (-64%), «Промсвязьбанк» (-53) и «Московский кредитный банк» (-6%); «Альфа-Банк» сохранил сумму расходов на прошлогоднем уровне.

Спорт и отдых

Больше российские банки тратили на проведение спортивных, культурно-просветительских мероприятий, спорт и отдых. В общей сложности 10 кредитных организаций с наибольшими затратами провели по соответствующей графе бухгалтерской отчетности 2,2 млрд рублей. Правда, шестая часть этой суммы (1,3 млрд) пришлась на Сбербанк.

Вторым по рекреационным расходам был «Альфа-Банк», который потратил 406,6 млн рублей, на 3-м месте был «Газпромбанк» — 129,6 млн.

В числе прочих участников топ-10 (в порядке убывания расходов): «Газпромбанк», ВТБ, банк «Россия», «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Московский кредитный банк», а также «Мир бизнес банк», чьим акционером является иранский Bank Melli Iran.





Больше российские банки тратили на проведение спортивных, культурно-просветительских мероприятий, спорт и отдых. Фото fc-zenit.ru



Во вторую десятку по сумме расходов попал татарстанский «Ак Барс». Как, впрочем, и еще один игрок из этого региона — «Банк Казани». Неподалеку от них в таблице (26-е место) расположился «Девон-Кредит», тоже зарегистрированный в Татарстане.

Интересно, что по большинству крупных банков наблюдается тенденция к сокращению трат на спорт и мероприятия. Эти расходы снизили Сбербанк, «Газпромбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «ЮниКредит Банк» и «Райффайзенбанк».

Зато два других игрока из перечня системообразующих увеличили расходы сразу в 13 раз. Это «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк».

Охрана

В случае с расходами на охрану обошлось без особых сюрпризов: больше имущества — выше затраты. Так, Сбербанку охрана его объектов обошлась в 1,2 млрд рублей, тогда как ВТБ потратил в 1,8 раза меньше. Однако и стоимость недвижимости у ВТБ в 2,3 раза меньше, чем у Сбербанка (103,1 против 233,3 млрд рублей на 1 июля).

При этом расходы Сбербанка на охрану за год сократились на 13%, а ВТБ увеличил их на 40% с лишним. Оптимизацией указанных расходов занялись и многие другие организации. В их числе — «ЮниКредит Банк», ФК «Открытие», «Московский кредитный банк», «Росбанк», «Промсвязьбанк», банк «Санкт-Петербург».

Суммарные расходы 10 банков, потративших на охрану больше всего, превысили 4 млрд рублей.

Расходы банков РФ на охрану, I полугодие 2018 г.

Наименование банка I пг 2018 г. I пг 2017 г. изменение Сбербанк России 1.154.106 1.321.750 87% Банк ВТБ 662.725 470.378 141% Газпромбанк 543.639 498.338 109% АЛЬФА-БАНК 498.740 484.248 103% Российский Сельскохозяйственный банк 457.534 447.223 102% Московский Индустриальный банк 169.868 145.894 116% Небанковская кредитная организация ФИНЧЕР 152.428 94.281 162% Банк Возрождение 150.019 112.850 133% Промсвязьбанк 140.506 172.705 81%