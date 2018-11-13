Потрачено: «Тинькофф» ударился в рекламу, а банки Татарстана не жалели денег на развлечения
Обзор расходов банков на зарплаты, рекламу, мероприятия, охрану и командировки
«Реальное время» проанализировало расходы российских банков по различным категориям — зарплаты, реклама, спорт и развлечения, охрана и командировки. Как оказалось, за 9 месяцев крупнейшие банки выплатили своим работникам 375 млрд рублей; банк Олега Тинькова не забывал о рекламе — по сумме рекламных расходов он обошел крупнейших государственных и частных игроков. Тем временем татарстанские банкиры не жалели денег на физическое и духовное развитие сотрудников. Подробнее — в нашем обзоре.
Зарплаты
В пятерку кредитных организаций с наибольшими расходами по итогам 9 месяцев вошли Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и ФК «Открытие». В общей сложности они потратили на выплаты работникам 322,7 млрд рублей. Самые большие расходы (свыше 200 млрд рублей) были у Сбербанка, который, впрочем, имеет и самый многочисленный штат.
ВТБ направил на выплаты персоналу в 3,7 раза меньше — 54,8 млрд рублей. Расходы «Альфа-Банка» составили 26,7 млрд, чуть меньше (на 2,1 млрд) потратил «Газпромбанк». В топ-10 по сумме номинальных расходов вошли также «Россельхозбанк», «Тинькофф Банк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». Суммарные затраты во второй пятерке превысили 52 млрд рублей. Таким образом, общие затраты 10 банков с самыми большими объемами выплат стремятся к 375 млрд рублей.
Динамика зарплат в категории крупных игроков была разной. Так, Сбербанк по сравнению с январем — сентябрем 2017 года увеличил зарплатные расходы на 7,5%, а ВТБ — сразу в 2,3 раза. Существенный рост (более 20%) был у «Тинькофф Банка», «Почта Банка», совладельцем которого является ВТБ, а также «Ак Барс» Банка. У отдельных кредитных организаций второго эшелона рост расходов был еще больше. К примеру, в «Киви Банке» они увеличились в 3,3 раза.
В то же время у ряда игроков общие расходы, наоборот, сократились. Так было в случае с ФК «Открытие», «Бинбанком», банками «Российский капитал», «Восточный», «Ренессанс Кредит» и некоторыми другими.
Рост/сокращение зарплатных расходов банков, в % к январю — сентябрю 2017 г.
Данные о численности работников за 9 месяцев, на основе которых можно было бы посчитать средние зарплаты, банки еще не опубликовали. Но если предположить, что численность не сильно изменилась со II квартала, можно получить приблизительные цифры.
В этом случае лидером среди крупных игроков окажется «Газпромбанк» — средняя зарплата там превышает 218 тыс. рублей в месяц (рассчитано путем деления зарплатных расходов на среднюю численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде). Показатель в «Альфа-Банке» составит 121,2 тыс. рублей, в ВТБ — 127,3 тыс. рублей. А на каждого из почти 244 тыс. работников Сбербанка придется по 91,2 тыс. рублей в месяц.
|Наименование банка
|01.10.2018
|01.10.2017
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|200.312.520
|186.336.728
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|54.823.307
|24.340.043
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
|26.734.841
|25.069.454
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|24.660.939
|20.862.166
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|16.201.732
|16.750.246
|Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
|15.415.462
|14.855.299
|Акционерное общество «Тинькофф Банк»
|9.668.572
|6.170.200
|Акционерное общество «Райффайзенбанк»
|9.607.527
|8.179.902
|Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
|9.232.275
|8.223.728
Реклама
Более неожиданной оказалась ситуация с расходами на рекламу (данные за первое полугодие). В пятерку лидеров здесь вошли «Тинькофф Банк» (2-е место), «Совкомбанк» (4-е место) и «Почта Банк» (5-е место). Они оставили позади многих игроков, которые превосходят их по масштабам бизнеса — таких как «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ФК «Открытие», «Райффайзенбанк» и других.
Однако самые большие затраты на рекламу были у ВТБ — свыше 2 млрд рублей. При этом относительно первого полугодия 2017-го расходы ВТБ сократились почти на треть. В совокупности же пять кредитных организаций с наибольшими расходами за полгода потратили на рекламу 7,4 млрд рублей.
По пути сокращения рекламных расходов в этом году пошел не только ВТБ — аналогичным образом поступили многие крупные банки. Среди них — «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Бинбанк», банк «Россия» и некоторые другие.
С другой стороны, часть игроков серьезно нарастила рекламные траты. Сбербанк, «Газпромбанк» и «Русский стандарт» — в два с лишним раза, «Росбанк» — в три раза, а «Ак Барс» — более чем в шесть раз. Были и случаи аномально большого роста. Так, банк «Хоум кредит» увеличил свои рекламные расходы в 33 раза, однако дело лишь в низкой базе (в январе — июле прошлого года он заплатил за рекламу всего 18,4 млн рублей).
|Наименование банка
|I пг 2018 г.
|I пг 2017 г.
|изменение
|Банк ВТБ
|2.036.784
|2.972.030
|69%
|Тинькофф Банк
|1.722.370
|981.124
|176%
|Сбербанк России
|1.494.602
|718.802
|208%
|Совкомбанк
|1.206.269
|768.168
|157%
|Почта Банк
|904.230
|577.231
|157%
|Газпромбанк
|855.391
|377.325
|227%
|Райффайзенбанк
|646.345
|769.475
|84%
|Хоум Кредит энд Финанс Банк
|612.621
|18.422
|3325%
|АЛЬФА-БАНК
|521.949
|519.339
|101%
Представительские расходы
На 1-м месте по сумме представительских расходов оказался «Альфа-Банк», следом идут «Газпромбанк», Сбербанк и ВТБ. А вот 5-е место занял участник из другого дивизиона и игрок с турецкими корнями — «Кредит Европа Банк».
В топ-10 в этой категории расходов вошли также два других банка, не являющихся системообразующими. Речь идет об «Азиатско-Тихоокеанском банке», в апреле отправленном на санацию и перешедшем в собственность ЦБ, и «Московском индустриальном банке».
В целом по большинству крупных кредитных организаций наблюдался рост представительских расходов. Среди 10 крупнейших по активам банков эти расходы сократили лишь Сбербанк (-19%), «Открытие» (-64%), «Промсвязьбанк» (-53) и «Московский кредитный банк» (-6%); «Альфа-Банк» сохранил сумму расходов на прошлогоднем уровне.
Спорт и отдых
Больше российские банки тратили на проведение спортивных, культурно-просветительских мероприятий, спорт и отдых. В общей сложности 10 кредитных организаций с наибольшими затратами провели по соответствующей графе бухгалтерской отчетности 2,2 млрд рублей. Правда, шестая часть этой суммы (1,3 млрд) пришлась на Сбербанк.
Вторым по рекреационным расходам был «Альфа-Банк», который потратил 406,6 млн рублей, на 3-м месте был «Газпромбанк» — 129,6 млн.
В числе прочих участников топ-10 (в порядке убывания расходов): «Газпромбанк», ВТБ, банк «Россия», «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Московский кредитный банк», а также «Мир бизнес банк», чьим акционером является иранский Bank Melli Iran.
Во вторую десятку по сумме расходов попал татарстанский «Ак Барс». Как, впрочем, и еще один игрок из этого региона — «Банк Казани». Неподалеку от них в таблице (26-е место) расположился «Девон-Кредит», тоже зарегистрированный в Татарстане.
Интересно, что по большинству крупных банков наблюдается тенденция к сокращению трат на спорт и мероприятия. Эти расходы снизили Сбербанк, «Газпромбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «ЮниКредит Банк» и «Райффайзенбанк».
Зато два других игрока из перечня системообразующих увеличили расходы сразу в 13 раз. Это «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк».
Охрана
В случае с расходами на охрану обошлось без особых сюрпризов: больше имущества — выше затраты. Так, Сбербанку охрана его объектов обошлась в 1,2 млрд рублей, тогда как ВТБ потратил в 1,8 раза меньше. Однако и стоимость недвижимости у ВТБ в 2,3 раза меньше, чем у Сбербанка (103,1 против 233,3 млрд рублей на 1 июля).
При этом расходы Сбербанка на охрану за год сократились на 13%, а ВТБ увеличил их на 40% с лишним. Оптимизацией указанных расходов занялись и многие другие организации. В их числе — «ЮниКредит Банк», ФК «Открытие», «Московский кредитный банк», «Росбанк», «Промсвязьбанк», банк «Санкт-Петербург».
Суммарные расходы 10 банков, потративших на охрану больше всего, превысили 4 млрд рублей.
|Наименование банка
|I пг 2018 г.
|I пг 2017 г.
|изменение
|Сбербанк России
|1.154.106
|1.321.750
|87%
|Банк ВТБ
|662.725
|470.378
|141%
|Газпромбанк
|543.639
|498.338
|109%
|АЛЬФА-БАНК
|498.740
|484.248
|103%
|Российский Сельскохозяйственный банк
|457.534
|447.223
|102%
|Московский Индустриальный банк
|169.868
|145.894
|116%
|Небанковская кредитная организация ФИНЧЕР
|152.428
|94.281
|162%
|Банк Возрождение
|150.019
|112.850
|133%
|Промсвязьбанк
|140.506
|172.705
|81%
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