«Если экономика Татарстана будет расти нынешними темпами, достичь объема ВРП в 5 триллионов не удастся»

«Стратегию-2030» перекроят с учетом санкций и указа Путина

7 ноября в Казанском энергетическом университете обсудили изменения в «Стратегии-2030». Через три года после утверждения документ приходится корректировать с учетом «существенных долгосрочных» санкций и требований майского указа. В ходе обсуждения представители научного сообщества засомневались в планах по удвоению республиканской экономики и рассказали, что заставляет молодежь уезжать из Татарстана. За дискуссией наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Три года назад никто не предполагал, что будут введены столь существенные санкции»

Стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года официально утвердили в июне 2015-го, но три года спустя она требует корректировок. Причину объяснял замминистра экономики РТ Олег Пелевин.

Во-первых, изменилась мировая обстановка: происходит «сдерживание процессов глобализации», повсеместно растет протекционизм. «Безусловно, когда три года назад мы принимали стратегию, никто из нас, из экономистов, не предполагал, что будут введены столь существенные экономические санкции и что они будут носить столь долгосрочный характер», — признался Пелевин. Вторая причина — майский указ, стратегические цели которого Татарстану приходится принимать во внимание.

Параметры стратегии меняются в части экономических показателей, демографии, качества жизни и территориального развития. Так, новая редакция предполагает удвоение объема республиканской экономики: ВПР должен вырасти с 2,1 трлн рублей в 2017 году до 5 трлн в 2030-м. Судя по всему, это коррелирует с новой общероссийской задачей — войти в пятерку крупнейших экономик мира.

«Безусловно, когда три года назад мы принимали стратегию, никто из нас, из экономистов, не предполагал, что будут введены столь существенные экономические санкции и что они будут носить столь долгосрочный характер», — признался Пелевин



Кроме того, из-за майского указа пришлось подтянуть демографическую часть «Стратегии-2030». Она будет дополнена задачами по увеличению рождаемости, доли граждан, регулярно занимающихся спортом (цель — 57%), а также росту продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В новом варианте есть действия, которые должны минимизировать различия в качестве жизни в сельской и городской местности. Изменение претерпело и направление образования. По словам Пелевина, теперь речь идет о развитии не только образования, но и науки, в стратегию включена задача добиться привлекательности республики для российских и зарубежных ученых.

Также в стратегии появилась задача по росту производительности труда — что снова пересекается с поручениями Владимира Путина (в послании Федеральному собранию он велел увеличивать производительность на 5% ежегодно).

Обновленная стратегия предусматривает создание дополнительных точек роста. Татарстан принято делить на три основных экономических центра — Казанский, Закамский и Альметьевский. Как показывает практика, по мере удаленности от центров уровень социально-экономического развития снижается. Таким образом, необходимо, чтобы экономических центров было больше, объяснил Пелевин: «Наша задача — на всей территории республики создавать такие точки роста».

Еще одно новое направление — развитие экологии. «Очень много обращений от общественности, от населения — что теме экологии недостаточно уделено внимания в стратегии», — сказал чиновник.

Юрий Смирнов обратил внимание на план по росту ВПР — в этой части «в стратегии заложена явно амбициозная задача»

«В стратегии заложена явно амбициозная задача»

Свои замечания по изменению стратегии высказали представители вузов. Например, проректор КГЭУ по информатизации Юрий Смирнов обратил внимание на план по росту ВПР — в этой части «в стратегии заложена явно амбициозная задача». По его словам, если экономика республики будет расти нынешними темпами, достичь объема в 5 трлн рублей за оставшееся время не удастся.

Между тем выйти на более высокие темпы роста мешают структурные ограничения. Некоторые исследования показывают, что на территории России должно проживать около 300 млн человек — населения «явно не хватает», отметил Смирнов.

Палкой о двух концах, по его словам, можно назвать и пенсионную реформу. С одной стороны, она даст дополнительные трудовые ресурсы. С другой стороны, старшее поколение менее восприимчиво к новым технологиям, соответственно, его производительная способность ниже. Вектор на улучшение системы здравоохранения и повышение качества жизни — правильный, однако это потребует от республики дополнительных ресурсов, добавил Смирнов.

Анна Свирина, директор Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ, рассказала о драйверах роста. Проведенные исследования позволили выявить несколько главных стимулов экономического развития: это логистика, экспортная ориентация малого бизнеса, а также демографические факторы и развитие инфраструктуры — так, наличие даже небольших научно-образовательных центров повышает экономическую активность.

С точки зрения территориального развития наряду с главными экономическими центрами целесообразно создавать субцентры, сказала Свирина: потенциал для этого есть, к примеру, в Чистополе и Буинске.

«Я, как человек от системы высшего образования, считаю, что вопрос человеческого капитала крайне важен в вопросах развития. Прибавочную стоимость создают все-таки люди», — отметил Алексей Лопатин

«Мы транзитный регион между Москвой и Питером»

Представители КНИТУ-КАИ говорят об оттоке населения из небольших населенных пунктов в более крупные города республики — «ну и в дальнейшем отток идет уже из Республики Татарстан».

На привлекательность территорий в основном влияют экологическая ситуация, обеспеченность дошкольными учреждениями и уровень преступности. Проблема с дошкольными учреждениями пока не решена во многих населенных пунктах региона, в некоторых районах потребность в учреждениях покрывается лишь наполовину. Кроме того, на миграционные процессы влияет наличие медицинских учреждений и мест в стационарах. Не менее важен экологический фактор: «Население очень обеспокоено состоянием атмосферного воздуха».

«Я, как человек от системы высшего образования, считаю, что вопрос человеческого капитала крайне важен в вопросах развития. Прибавочную стоимость создают все-таки люди», — отметил директор института авиации и наземного транспорта КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин.

Сегодня Татарстан является одним из лидеров по уровню промышленного развития и одновременно одним из лидеров по оттоку талантливой молодежи — «это факт». В то же время республика стабильно занимает 7—8-е места в России по приему одаренных абитуриентов из других регионов.

«Молодежь переезжает из маленького города в большой, потом в еще более крупный. Очень тяжело с этим бороться. Но, может быть, не стоит с этим очень сильно бороться, а стоит обратить наши сложности в наши преимущества? — предлагал Лопатин. — Да, от нас много уезжают, но еще больше к нам приезжают. Мы транзитный регион между Москвой и Питером». Учитывая это, работа с молодыми внутренними мигрантами может оказаться полезной, считает он.

Хоменко привел статистику: по количеству зарегистрированных патентов Татарстан находится на первом месте в Приволжском федеральном округе

«Кто платит, тот и заказывает музыку»

Вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко критиковал бюджетную политику, проводимую в Татарстане: по его словам, власти недостаточно финансируют науку и технологические разработки. Хоменко привел статистику: по количеству зарегистрированных патентов Татарстан находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. Однако есть проблема с внедрением технологий. Доля инноваций в общем объеме отгруженной продукции в республике меньше, чем в других регионах округа.

Проблемы есть и в плане обмена технологиями. Их импорт в Россию хронически превышает экспорт из страны. В Татарстане ситуация за последние годы только усугубилась: количество контрактов на экспорт технологий сократилось с 64 в 2013 году до 58 в 2017-м, снизилась и их стоимость.

В последние годы сократилась также доля регионального софинансирования научных исследований и разработок. «Скажите, с такой долей можно управлять процессом со стороны республики? Кто платит, тот и заказывает музыку», — сказал Хоменко.

Вдобавок, отметил он, стратегия не учитывает изменение деловых связей между странами и регионами: «Сейчас говорят, Россию поставили на сближение с Китаем. А где анализ? У вас получается Татарстан сам в себе. А надо иметь картину всеобщей, общероссийской, международной кооперации разделения труда».