Догнать и перегнать Германию: майскому указу Путина поможет пенсионная реформа

Экономисты рассказали, как сделать Россию пятой экономикой мира. Главное — с умом распределить ресурсы и сократить число пенсионеров

Фото: Дмитрий Резнов

Экономисты из РАНХиГС и Института Гайдара рассказали, как сделать Россию пятую экономикой мира — для этого ВВП страны в течение шести лет должен расти на 3,3%. Это возможно, если грамотно распорядиться ресурсами. Кроме того, исполнить указ президента поможет пенсионная реформа. Другие эксперты говорят, что выйти на более высокие темпы роста не так уж сложно, но не за счет вливаний в мегапроекты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как войти в пятерку

Специалисты РАНХиГС и Института Гайдара Георгий Идрисов и Павел Павлов посчитали, что нужно сделать, чтобы Россия стала одной из пяти крупнейших мировых экономик. Они утверждают, что это возможно, важно лишь правильно распределить ресурсы между разными секторами производства.

Ввести Россию в топ-5 стран по размеру ВВП к 2024 году надеется Владимир Путин, эта задача содержится в его новом майском указе, который был подписан сразу после инаугурации. По оценке МВФ, сейчас по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности Россия находится на шестом месте, уступая пятое Германии. В 2017 году разрыв между странами составлял более 4% ($4 трлн в России против $4,17 трлн в Германии).

Согласно майскому указу, за 6 лет российская экономика должна вырасти примерно на 30% (от уровня 2016 года) в реальном выражении и в полтора раза — в номинальном. Авторы исследования пишут, что для этого нужно, чтобы ВВП ежегодно увеличивался на 3,3%.

В среднесрочной перспективе один из главных вызовов для России — это демография. В 2016—2024 годах численность занятых снизится примерно на 740 тыс. человек, или на 1%. Это потребует дополнительного внимания к миграционной политике, указывают Идрисов и Павлов. Однако поддержку экономике окажет повышение пенсионного возраста. Оно замедлит сокращение числа занятых, как следствие, дефицит трудовых ресурсов будет не так сильно сдерживать экономический рост.

Необходимые темпы роста Кремль и правительство рассчитывают обеспечить за счет усиления динамики производительности труда, а также инвестиций. Предполагается, что к 2024 году производительность вырастет на 20% относительно уровня 2016 года, инвестиции в течение 6 лет должны достичь уровня в 25% ВВП. Расчеты экспертов показали, что при наличии двух этих условий вкупе с повышением пенсионного возраста реальный ВВП увеличится как раз на 30%.

Как полагают Идрисов и Павлов, выйти на необходимые темпы роста при соблюдении плана по инвестициям и производительности труда можно, если грамотно распределить ресурсы. Так, более высокую отдачу принесет приток рабочей силы в сферу добывающей промышленности, сферу производства кокса и нефтепродуктов. Взять же эту рабочую силу можно из отраслей торговли (-1,7 млн человек) и сельского хозяйства (-0,4 млн человек). В свою очередь, дополнительные капитальные вложения лучше всего осуществлять в сфере текстильного и швейного производства, производства кожи, обуви, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, сфере торговли и строительства.

Модельный вариант распределения трудовых и инвестиционных ресурсов между отраслями российской экономики на период до 2024 г. для достижения целевых темпов роста



Отрасли экономики Прирост занятости, тыс. чел. Прирост ВДС (+ЧНП) в 2016-2024 гг., % Прирост ОФ в 2016-2024 гг., % Прирост производительности экономики/отраслей экономики (СФП ) за 2016-2024 гг., % Производительность экономки/ отраслей экономики (СФП), годовой темп роста, % Производительность труда, годовой темп роста, % Инвестиции в ценах 2016 г., млрд руб. ВДС в 2024 г. в ценах 2016 г., млрд руб. Прирост доли отрасли в структуре ВВП в 2016-2024 гг., п.п. Сельское хозяйство и рыболовство -385,9 8,5 8,5 11,4 1,4 1,9 3 099,1 4 431,6 -0,7 Добывающая промышленность -135,2 25,0 21,3 28,7 3,2 4,4 16 701,6 10 139,0 -0,3 Обрабатывающая промышленность производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 138,8 56,9 64,2 28,7 3,2 4,9 3 013,0 3 162,5 0,5 текстильное и швейное производство 61,9 78,0 100,9 35,9 3,9 6,3 208,7 300,9 0,1 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви -4,7 12,0 20,5 11,4 1,4 2,3 12,6 42,4 0,0 обработка древесины и производство изделий из дерева -38,0 8,5 8,5 11,4 1,4 1,9 219,4 282,2 0,0 целлюлозно-бумажное производство -28,5 8,5 8,5 11,4 1,4 1,9 340,4 502,9 -0,1 производство кокса, нефтепродуктов 58,2 107,9 80,1 35,9 3,9 4,8 5 570,6 4 614,4 1,6 химическое производство 35,7 40,2 46,3 20,7 2,4 3,7 1 956,1 1 236,5 0,1 производство резиновых и пластмассовых изделий 17,9 40,2 46,3 20,7 2,4 3,7 453,3 374,6 0,0 производство прочих неметаллических минеральных продуктов -42,7 8,5 8,5 11,4 1,4 1,9 714,8 565,7 -0,1 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 172,9 125,4 131,7 58,9 6,0 8,8 7 006,1 4 590,6 1,8 производство машин и оборудования -264,4 25,3 31,4 42,3 4,5 6,8 602,2 924,4 0,0 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 132,2 125,4 131,7 58,9 6,0 8,8 1 657,3 1 611,9 0,6 производство транспортных средств и оборудования 131,4 86,6 94,6 42,3 4,5 6,7 3 223,0 1 557,3 0,4 прочие производства 15,7 23,5 32,1 11,4 1,4 2,3 85,9 816,2 0,0 Услуги электроэнергия, газ и вода -140,3 8,5 8,5 11,4 1,4 1,9 6 386,8 2 913,8 -0,5 торговля -1 722,0 20,8 37,3 20,7 2,4 4,1 3 701,2 16 628,9 -1,0 транспорт и связь 313,3 40,2 46,3 20,7 2,4 3,7 40 428,0 9 456,0 0,7 строительство 450,4 61,5 80,9 28,7 3,2 5,2 3 993,4 8 583,6 1,6 услуги в госсекторе 251,6 13,4 16,0 7,2 0,9 1,4 11 518,7 14 203,8 -1,7 услуги прочие 242,5 13,4 16,0 7,2 0,9 1,4 33 877,9 23 933,9 -2,9 Итого -739,2 28,7 31,0 20,0 2,1 3,3 144 770,2 110 873,2

Не из области чудес

«Темпы роста выше 3% в год — это абсолютно не из области чудес. Более того, это довольно скромная задача. Только добиваться этого нужно не так, как сейчас», — говорит замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. История знает не один случай, когда не самые развитые страны, имевшие резервы модернизации производства и изменения экономической политики, начинали ускоряться и росли примерно на 5% в течение многих лет.

Чтобы ускориться, надо работать над выходом на внешние рынки, продолжает Миронов: «Там есть растущий спрос, в отличие от стагнации внутри страны (импортозамещение не имеет шансов на успех, если спрос не растет). Плюс там сильная конкуренция. В условиях конкуренции все быстро взрослеют, ты вынужден учиться. Ну и третье — экспорт дает зеленую валюту, которая стабильна по сравнению с волатильным рублем и позволяет фондировать инвестиционный процесс с меньшими рисками».

По словам Миронова, идти к росту экономики только за счет вливаний в огромные проекты — не лучшее решение: «Стремиться довести инвестиции до 25% ВВП — совершенно ложная задача, ее вообще нужно снять. Практика показывает, что инвестиции — это следствие экономического роста».

Вместо того чтобы ввязываться в крупномасштабные проекты, лучше поддержать действующие компании, которые имеют задел для работы на внешних рынках. Кроме того, надо вкладываться в человеческий капитал и инновационную инфраструктуру — это беспроигрышные инвестиции, которые будут полезны при любом раскладе.

Предполагается, что стратегические задачи, содержащиеся в новом майском указе, обойдутся примерно в 8 трлн рублей; деньги власти ищут в основном в карманах налогоплательщиков. С 2019 года до 20% будет увеличена базовая ставка НДС. Также Кремль предлагал изъять сверхдоходы у металлургов и предприятий химической, нефтехимической и горнодобывающей отраслей. Эта идея принадлежала помощнику президента Андрею Белоусову, который заявлял, что налоговая нагрузка в этих отраслях мягче, а рентабельность — выше.

Инициатива вызвала возмущение у промышленников и многих экономистов. В итоге после августовской встречи с представителями компаний чиновники отказались от изъятия. Но финансировать указ президента бизнесу все равно придется. На встрече стороны договорились, что предприятия будут увеличивать инвестиции в перспективные проекты. Всего в рамках этих договоренностей власти хотели бы получить от бизнеса до 500 млрд рублей, но, по словам Белоусова, можно ограничиться суммой в 200—300 млрд.