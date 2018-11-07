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«Нет у революции конца»: Октябрь разменял второе столетие

07:00, 07.11.2018 1

Тест на знание обстоятельств, возможно, главного события XX века

«Нет у революции конца»: Октябрь разменял второе столетие Фото: culture.ru

Столетие Октябрьской революции, отмечавшееся «всем прогрессивным человечеством» год назад, было успешно заболтано в России скандалом с «Матильдой» Алексея Учителя, а суть ее не менее успешно переврали телесериалы. Самое время напомнить, как было на самом деле, — хотя бы с помощью теста «Реального времени».

ТЕСТ
Рустем Шакиров
ОбществоИстория
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:34
    Хороший тест на знание Ленина и Октябрьского переворота.

    Но ведь Володя начинал свою террористическую деятельность у нас в Казани - поэтому хорошо бы построить тест на "казанских реалиях".

    Например.

    1. Как называлась тайная организация, в которой состоял студент В.И.Ульянов.

    2. Какой публичный дом посещал в Казани В.И.Ульянов и его товарищи.

    3. Любимая пивная Володи в Казани.

    4. Как фамилия студента Казанского университета, которого затравили до смерти члены тайной организации, в которой состоял В.И.Ульянов.

    5. Как называется любимая опера В.И.Ульянова, которую он посещал в Казани, и из которой любил весело напевать следующие строки:

    "Христиан я ненавижу, их решил я презирать,
    Но теперь я прибыль вижу - можно денежку достать!".

    6. Что написал В.И.Ульянов-Ленин в своей телеграмме Л.Д.Троцкому в августе 1918 года по поводу задержки взятия Казани и вторичного захвата Золотого Запаса России.

    И т.д.
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