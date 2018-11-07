«Нет у революции конца»: Октябрь разменял второе столетие

Столетие Октябрьской революции, отмечавшееся «всем прогрессивным человечеством» год назад, было успешно заболтано в России скандалом с «Матильдой» Алексея Учителя, а суть ее не менее успешно переврали телесериалы. Самое время напомнить, как было на самом деле, — хотя бы с помощью теста «Реального времени».