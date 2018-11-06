Обмануть Фемиду: подсудимый полковник запаса вместо себя прислал больничный

В Казани заочно продлили арест бизнесмену, признавшемуся в неудачной афере со «взяткой под суд»

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Константин Крицкий)

Накануне ноябрьских праздников в казанском суде планировали рассмотреть дело о попытке мошенничества с «продажей решения Фемиды» за 1,2 млн рублей. Вину в этом преступлении в ходе предварительного следствия полностью признали два бизнесмена с офицерским прошлым. Оба заявили ходатайство об особом порядке, но на суд явился лишь один, второй прислал вместо себя больничный, который вызвал сомнения у работников суда. Подробности — в материале «Реального времени».

Первая группа «разводящих» пошла под суд



Потерпевшей в результате неудавшейся аферы «решал» Следком признал владелицу казанской сети ветеринарных клиник Елену Алексееву. Причем этот статус она получила сразу в двух уголовных делах. По версии следствия, одна группа аферистов фальсифицировала основания для судебного иска на 8 млн рублей — предъявила к оплате подложную расписку покойного супруга Алексеевой, ну а вторая группа обещала поспособствовать решению Московского райсуда в ее пользу — за 15% от суммы иска, то есть за 1,2 млн рублей. Оперативники БЭП и следователи третьего отдела Следкома по РТ взяли в оборот шестерых «разводящих», и дело двоих из них уже дошло до суда.

В покушении на мошенничество в особо крупном размере обвиняются 42-летний Рустем Фахрутдинов, бывший директор германо-российского ЗАО «Ульч» (учредителем компании является гражданин Германии Михаэль Ульч), и 39-летний Константин Крицкий, гендиректор и соучредитель ООО «Эксперт Груп». Оба в прошлом носили погоны. Фахрутдинов участвовал в боевых действиях в Чечне, сейчас числится полковником Минобороны в отставке. Крицкий служил в милиции, пока не попался на коррупционном деле. В 2011 году Омский облсуд приговорил его за посредничество во взятке 37 тысяч рублей к штрафу в 740 тысяч, позже неуплаченный штраф был заменен 3 годами колонии, а Верховный суд РФ счел наказание исполненным за 5 месяцев для окончания срока.

По версии обвинения, Фахрутдинов и Крицкий узнали о гражданском иске к гендиректору и учредителю ООО «Ветеринарный центр 911», когда первая проведенная судом экспертиза признала напечатанную на компьютере расписку с живой подписью ее покойного мужа от 24 декабря 2013 года подлинной. Елену Алексееву вывод экспертов шокировал — она была убеждена, что муж денег не занимал, если бы занял — не стал бы печатать текст на компьютере и не смог бы укрыть от нее деньги, как не смог бы даже спуститься за ними без лифта и помощи с пятого этажа: «Из-за метастазов была полностью парализована нога, он без помощи не мог спуститься с пятого этажа, лифта у нас нет, — вспоминает Елена Владимировна.

Обещанию помочь решить вопрос взяткой женщина не слишком поверила. Подумала, что те, кто подал иск и кто предлагает помощь за процент от иска, могут быть связаны. Заявила в полицию. В результате за участниками этой истории было установлено наблюдение, а 6 августа 2018 года, после зачисления ответчицей по иску первого транша в 600 тысяч рублей на счет Фахрутдинова, последний был задержан на выходе из филиала Сбербанка. Крицкого взяли в тот же день. Отметим, что примерно через неделю пришел и черед второй группы. Причем заявителя липового иска Алексея Инчина задержали прямо на выходе из суда. А уже в его отсутствие Фемида установила факт подлога и признала договор займа на 8 млн рублей незаключенным.

Потерпевшей в результате неудавшейся аферы «решал» Следком признал владелицу казанской сети ветеринарных клиник Елену Алексееву



«Удивительная закономерность»

Вышеупомянутый филиал банка находится в Ново-Савиновском районе Казани. Поэтому дело Фахрутдинова — Крицкого пришло именно в этот суд. Вместе с их ходатайствами о рассмотрении в особом порядке в связи с полным признанием вины. Только не в посредничестве взятке, а в желании обманом получить деньги у бизнес-леди.

На заседание суда 2 ноября к 10 часов пришли только потерпевшая Елена Алексеева со своим адвокатом Ренатом Ямашевым и подсудимый Константин Крицкий в сопровождении супруги и сотрудника ФСИН. Другой сотрудник ФСИН вместо обвиняемого Рустема Фахрутдинова привез в суд справку о его болезни. Тем не менее гособвинитель Рамиль Гильмутдинов счел необходимым просить суд продлить обоим фигурантам срок домашнего ареста, истекающий 6 ноября.

Неявку Фахрутдинова усугубило и отсутствие его адвоката. Для Крицкого был приглашен назначенный государством защитник, а вот его предполагаемый подельник ранее уведомил суд о договорном адвокате, который также не явился. Пришла лишь супруга Фахрутдинова, которая, впрочем, обосновать отсутствие защитника не смогла. Суд самостоятельно созвонился с адвокатом и выяснил — договор с Фахрутдиновым истек.

«А что за заболевание у вашего супруга, если ему больничный выдают на четыре дня?» — поинтересовалась судья Розалия Сылка. «Сказали, пока на четыре дня, а там посмотрят», — отвечала супруга, уточнив, что муж лечится дома от ОРВИ: «Была температура 39,5, она не сбивалась, мы скорую вызвали, она не приехала, сказали — вызовите врача своего...»

«Удивительная закономерность — совпали заболевания и день рассмотрения дела», — констатировала судья. А затем пообещала: «Хорошо, мы проверим ваш больничный». В перерыве заседания участники заседания обсуждали — не связано ли столь странное совпадение с желанием подсудимого «соскочить» с домашнего ареста и в ноябрьские праздники уехать куда подальше?.. Если так, то «соскочить» внезапно простывшему не удалось.

Гособвинитель счел необходимым просить суд продлить обоим фигурантам срок домашнего ареста, истекающий 6 ноября



Адвокат заболевшего отстаивала его право на труд

Первым делом суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения Крицкому до 6 января. Несмотря на возражения его защитника Дмитрия Клюшкина — мол, признавшему вину сбегать нет смысла, а домашний арест чреват «большими неудобствами для человека, даже в магазин не сходить».

— Я нормально вел себя на домашнем аресте, не нарушал режим… Я не собираюсь никуда бегать, скрываться и выписывать больничный. Я признаю вину! — обосновал свою позицию Константин Крицкий, однако суд не убедил.

Далее судья объявила перерыв, необходимый для поиска дежурного защитника в интересах заболевшего подсудимого. В перерыве Крицкий успел рассказать своему назначенному адвокату о грамотах за отличную службу 2006—2007 годов, добавив, что под суд в Омской области попал лишь потому, что «выполнял приказ начальства». В свою очередь, близкие подсудимого поделились с «Реальным временем» — признание вины Крицким в новом деле было его тактическим ходом, а на самом деле, по версии родни, к афере он не причастен, всего лишь хотел помочь столкнувшейся с недобросовестными экспертами женщине да договор заключить не успел.

К 11-ти на суд пришла адвокат по назначению Татьяна Шмелева и предприняла попытку добиться свободы для заболевшего. Вспомнила его положительные характеристики, постоянное место работы, признание вины и заявила: пока глава семьи под домашним арестом, его находящейся в декрете жене и полуторагодовалому ребенку просто не на что жить. «Законодательство позволяет смягчать условия домашнего ареста — одному моему клиенту разрешали 6 часов в день работать и содержать семью, это почему-то редко практикуется», — сообщила адвокат Шмелева и тут же попросила распространить редкую практику на бизнесмена Рустема Фахрутдинова — дать ему работать «хотя бы 4 часа в день».

Суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения Крицкому до 6 января



В суде было оглашено заявление самого подсудимого о возможности продления домашнего ареста. Он напомнил, что под домашним арестом находится с 6 августа, первые два месяца даже был лишен прогулок, и попросил отпустить его под подписку о невыезде. «Из моих достижений в этой жизни — участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Имею государственные наградные листы. На данный момент являюсь полковником в запасе Министерства обороны Российской Федерации, также имею три диплома о высшем образовании. У Следственного комитета ко мне нареканий нет. Сотрудничаю со следствием», — зачитала заявление фигуранта судья Розалия Сылка.

Выйдя из совещательной комнаты, судья продлила домашний арест Фахрутдинову на прежних условиях и отложила рассмотрение дела на 19 ноября. Дело первой группы об афере на 8 млн рублей до суда пока не дошло, однако уже известно — неквалифицированных судебных экспертов в числе обвиняемых нет.