Обмануть Фемиду: подсудимый полковник запаса вместо себя прислал больничный
В Казани заочно продлили арест бизнесмену, признавшемуся в неудачной афере со «взяткой под суд»
Накануне ноябрьских праздников в казанском суде планировали рассмотреть дело о попытке мошенничества с «продажей решения Фемиды» за 1,2 млн рублей. Вину в этом преступлении в ходе предварительного следствия полностью признали два бизнесмена с офицерским прошлым. Оба заявили ходатайство об особом порядке, но на суд явился лишь один, второй прислал вместо себя больничный, который вызвал сомнения у работников суда. Подробности — в материале «Реального времени».
Первая группа «разводящих» пошла под суд
Потерпевшей в результате неудавшейся аферы «решал» Следком признал владелицу казанской сети ветеринарных клиник Елену Алексееву. Причем этот статус она получила сразу в двух уголовных делах. По версии следствия, одна группа аферистов фальсифицировала основания для судебного иска на 8 млн рублей — предъявила к оплате подложную расписку покойного супруга Алексеевой, ну а вторая группа обещала поспособствовать решению Московского райсуда в ее пользу — за 15% от суммы иска, то есть за 1,2 млн рублей. Оперативники БЭП и следователи третьего отдела Следкома по РТ взяли в оборот шестерых «разводящих», и дело двоих из них уже дошло до суда.
В покушении на мошенничество в особо крупном размере обвиняются 42-летний Рустем Фахрутдинов, бывший директор германо-российского ЗАО «Ульч» (учредителем компании является гражданин Германии Михаэль Ульч), и 39-летний Константин Крицкий, гендиректор и соучредитель ООО «Эксперт Груп». Оба в прошлом носили погоны. Фахрутдинов участвовал в боевых действиях в Чечне, сейчас числится полковником Минобороны в отставке. Крицкий служил в милиции, пока не попался на коррупционном деле. В 2011 году Омский облсуд приговорил его за посредничество во взятке 37 тысяч рублей к штрафу в 740 тысяч, позже неуплаченный штраф был заменен 3 годами колонии, а Верховный суд РФ счел наказание исполненным за 5 месяцев для окончания срока.
По версии обвинения, Фахрутдинов и Крицкий узнали о гражданском иске к гендиректору и учредителю ООО «Ветеринарный центр 911», когда первая проведенная судом экспертиза признала напечатанную на компьютере расписку с живой подписью ее покойного мужа от 24 декабря 2013 года подлинной. Елену Алексееву вывод экспертов шокировал — она была убеждена, что муж денег не занимал, если бы занял — не стал бы печатать текст на компьютере и не смог бы укрыть от нее деньги, как не смог бы даже спуститься за ними без лифта и помощи с пятого этажа: «Из-за метастазов была полностью парализована нога, он без помощи не мог спуститься с пятого этажа, лифта у нас нет, — вспоминает Елена Владимировна.
Обещанию помочь решить вопрос взяткой женщина не слишком поверила. Подумала, что те, кто подал иск и кто предлагает помощь за процент от иска, могут быть связаны. Заявила в полицию. В результате за участниками этой истории было установлено наблюдение, а 6 августа 2018 года, после зачисления ответчицей по иску первого транша в 600 тысяч рублей на счет Фахрутдинова, последний был задержан на выходе из филиала Сбербанка. Крицкого взяли в тот же день. Отметим, что примерно через неделю пришел и черед второй группы. Причем заявителя липового иска Алексея Инчина задержали прямо на выходе из суда. А уже в его отсутствие Фемида установила факт подлога и признала договор займа на 8 млн рублей незаключенным.
«Удивительная закономерность»
Вышеупомянутый филиал банка находится в Ново-Савиновском районе Казани. Поэтому дело Фахрутдинова — Крицкого пришло именно в этот суд. Вместе с их ходатайствами о рассмотрении в особом порядке в связи с полным признанием вины. Только не в посредничестве взятке, а в желании обманом получить деньги у бизнес-леди.
На заседание суда 2 ноября к 10 часов пришли только потерпевшая Елена Алексеева со своим адвокатом Ренатом Ямашевым и подсудимый Константин Крицкий в сопровождении супруги и сотрудника ФСИН. Другой сотрудник ФСИН вместо обвиняемого Рустема Фахрутдинова привез в суд справку о его болезни. Тем не менее гособвинитель Рамиль Гильмутдинов счел необходимым просить суд продлить обоим фигурантам срок домашнего ареста, истекающий 6 ноября.
Неявку Фахрутдинова усугубило и отсутствие его адвоката. Для Крицкого был приглашен назначенный государством защитник, а вот его предполагаемый подельник ранее уведомил суд о договорном адвокате, который также не явился. Пришла лишь супруга Фахрутдинова, которая, впрочем, обосновать отсутствие защитника не смогла. Суд самостоятельно созвонился с адвокатом и выяснил — договор с Фахрутдиновым истек.
«А что за заболевание у вашего супруга, если ему больничный выдают на четыре дня?» — поинтересовалась судья Розалия Сылка. «Сказали, пока на четыре дня, а там посмотрят», — отвечала супруга, уточнив, что муж лечится дома от ОРВИ: «Была температура 39,5, она не сбивалась, мы скорую вызвали, она не приехала, сказали — вызовите врача своего...»
«Удивительная закономерность — совпали заболевания и день рассмотрения дела», — констатировала судья. А затем пообещала: «Хорошо, мы проверим ваш больничный». В перерыве заседания участники заседания обсуждали — не связано ли столь странное совпадение с желанием подсудимого «соскочить» с домашнего ареста и в ноябрьские праздники уехать куда подальше?.. Если так, то «соскочить» внезапно простывшему не удалось.
Адвокат заболевшего отстаивала его право на труд
Первым делом суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения Крицкому до 6 января. Несмотря на возражения его защитника Дмитрия Клюшкина — мол, признавшему вину сбегать нет смысла, а домашний арест чреват «большими неудобствами для человека, даже в магазин не сходить».
— Я нормально вел себя на домашнем аресте, не нарушал режим… Я не собираюсь никуда бегать, скрываться и выписывать больничный. Я признаю вину! — обосновал свою позицию Константин Крицкий, однако суд не убедил.
Далее судья объявила перерыв, необходимый для поиска дежурного защитника в интересах заболевшего подсудимого. В перерыве Крицкий успел рассказать своему назначенному адвокату о грамотах за отличную службу 2006—2007 годов, добавив, что под суд в Омской области попал лишь потому, что «выполнял приказ начальства». В свою очередь, близкие подсудимого поделились с «Реальным временем» — признание вины Крицким в новом деле было его тактическим ходом, а на самом деле, по версии родни, к афере он не причастен, всего лишь хотел помочь столкнувшейся с недобросовестными экспертами женщине да договор заключить не успел.
К 11-ти на суд пришла адвокат по назначению Татьяна Шмелева и предприняла попытку добиться свободы для заболевшего. Вспомнила его положительные характеристики, постоянное место работы, признание вины и заявила: пока глава семьи под домашним арестом, его находящейся в декрете жене и полуторагодовалому ребенку просто не на что жить. «Законодательство позволяет смягчать условия домашнего ареста — одному моему клиенту разрешали 6 часов в день работать и содержать семью, это почему-то редко практикуется», — сообщила адвокат Шмелева и тут же попросила распространить редкую практику на бизнесмена Рустема Фахрутдинова — дать ему работать «хотя бы 4 часа в день».
В суде было оглашено заявление самого подсудимого о возможности продления домашнего ареста. Он напомнил, что под домашним арестом находится с 6 августа, первые два месяца даже был лишен прогулок, и попросил отпустить его под подписку о невыезде. «Из моих достижений в этой жизни — участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Имею государственные наградные листы. На данный момент являюсь полковником в запасе Министерства обороны Российской Федерации, также имею три диплома о высшем образовании. У Следственного комитета ко мне нареканий нет. Сотрудничаю со следствием», — зачитала заявление фигуранта судья Розалия Сылка.
Выйдя из совещательной комнаты, судья продлила домашний арест Фахрутдинову на прежних условиях и отложила рассмотрение дела на 19 ноября. Дело первой группы об афере на 8 млн рублей до суда пока не дошло, однако уже известно — неквалифицированных судебных экспертов в числе обвиняемых нет.
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