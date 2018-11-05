«…В Татарии вообще нет никаких шансов получить грант на развитие бизнеса»

«7 дней»: от миграции малого бизнеса из республики до экранизации подвига татарстанского танкиста

Какой подвиг татарстанского танкиста лег в основу военной драмы «Несокрушимый»? Почему в Рыбно-Слободском районе старые дома внезапно молодеют, а аварийные вдруг становятся пригодными для жизни? Куда мигрирует малый бизнес из республики? В чем причина экстремистского поведения молодежи? На эти и другие вопросы искали ответы корреспонденты еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Малый бизнес мигрирует из Татарстана

На неделе Казань снова стала центром масштабного делового форума. На этот раз говорили о кластерном подходе, инновациях, повышении производительности труда и поддержке малого бизнеса. Международная конференция «Партнерство для развития кластеров» стала местом притяжения не только республиканских руководителей министерств и ведомств, но и федеральных спикеров. Эксперты на конференции в Казани заявили, технологический прорыв могут обеспечить только мощные инновационные компании, которые должны «вариться в бульоне» малых предприятий.

Согласно данным Министерства экономики, более 1 400 предпринимателей Татарстана осуществляют деятельность за пределами республики. Больше всего наших бизнесменов работают в Башкортостане (302), Самарской области (245) и Удмуртии (240).

Булат Баязитов — один из старожилов на рынке прохладительных напитков. Бизнес вместе с компаньоном создал почти четверть века назад. По его словам, в лихие 90-е конкурировать в основном приходилось с дорогостоящими импортными напитками, своя продукция уходила «на ура». Сейчас ситуация поменялась кардинально. Местных игроков стало в разы больше, конкуренция сумасшедшая, рентабельность упала. Поэтому, чтобы сохранить позиции на рынке, мало снижать затраты и обновлять производство, нужно всякий раз искать новую «фишку».

В 2015 году Булат открыл в соседнем Башкортостане, практически в чистом поле, еще один завод прохладительных напитков. В таком шаге, он видит сразу несколько плюсов: во-первых, производство появилось в экологически чистом районе Башкортостана, значит качество воды соответствующее. Плюс предприятие подтягивается ближе к объектам новых продаж. Есть и еще одно преимущество, которое для Баязитова стало приятным сюрпризом. В Башкортостане предприниматель получил массу преференций и льгот, о которых в родной республике даже и не мечтал.

— Любой организационный вопрос решается быстро, без лишних проволочек. Если в Татарии вообще нет никаких шансов получить грант на развитие бизнеса, то по программе развития северо-востока Башкирии мы получили деньги, — рассказал Баязитов.

«Получено поручение от президента, чтобы наши резиденты-производственники, а именно они потребляют больше всего электроэнергии, имели конкурентные условия с другими регионами», — пояснил Рустем Сибгатуллин. Фото mert.tatarstan.ru



Хотя опрошенные предприниматели, открывшие предприятия в соседних регионах, не говорят напрямую о высоких тарифах в Татарстане, факты вещь упрямая. Цена на электроэнергию для предприятий малого бизнеса в соседнем Башкортостане ниже на 27%, в Удмуртии — на 24%.

— Получено поручение от президента, чтобы этот вопрос как-то отрегулировать на промышленных парках и площадках. Чтобы наши резиденты-производственники, а именно они потребляют больше всего электроэнергии, имели конкурентные условия с другими регионами, — пояснил первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

— Проблема не столько в электроэнергии, сколько в налогах. Налоги душат, — посетовал заместитель генерального директора ООО «ИПФ «КРАСТ» Антон Дивин.

Налоги — отдельная тема. Понятное дело мы не можем создать в Татарстане отдельную от российского законодательства «райскую» налоговую жизнь для предпринимателей. Только в пределах режимов особых экономических зон и территорий опережающего развития. Но то, что бы могли бы сделать, так это ввести налоговые каникулы для вновь создаваемых малых предприятий. Минфин РТ, считает это нецелесообразным. И таких регионов в России, тех, кто не ввел у себя налоговые каникулы, совсем мало — Татарстан, Республика Крым и Севастополь.

Любопытная ситуация наблюдается и с патентами. Патентная система налогообложения — удобный способ уйти от лишней бюрократии и отчетности и одновременно поддержать мелкий бизнес. Для тех, кто занимается, к примеру, ремонтом обуви, оказанием парикмахерских услуг или репетиторством, можно заплатить фиксированную стоимость патента и спокойно работать, не опасаясь проверок. Однако стоимость патента в Татарстане одна из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Для примера, стоимость патента на осуществление парикмахерских и косметических услуг на один год в Башкортостане оставляет 12960 рублей, в Самарской области 10380 рублей, в Удмуртии — 6144 рубля. В Татарстане такой патент будет стоить предпринимателю 26400 рублей.

— Величина патента не соизмерима с потенциальными доходами, которые обещает та или иная сфера, — уверен директор центра перспективных экономических исследований при АН РТ Марат Сафиуллин.

— В ряде моментов мы много делаем, но не доводим многие вещи до конца. Нет доступных кредитов. Вся фискальная система не понимает, что чтобы получить налог, надо сначала создать условия для этого дела, — сказал председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Конечно, на любой вопрос можно посмотреть под разным углом. Кто-то возразит — это не миграция бизнеса из Татарстана, а экспансия в соседние регионы. Только вместе с такой экспансией, уходят налоги, доходы муниципалитетов, инвестиции.

«Вся фискальная система не понимает, что чтобы получить налог, надо сначала создать условия для этого дела», — сказал Шамиль Агеев. Фото Олега Тихонова

Загадочная история аварийных домов

Героем следующего сюжета стал дом №18, по улице Заводской в селе Шумбут Рыбно-Слободского района. Жители села утверждают, что дому 281 год, в исполкоме района говорят — 195 лет, а по государственному реестру зданию исполнилось всего 70 лет. Похоже, по причине все улучшающегося состояния дом не сносят. Хотя здание признали аварийным и подлежащим сносу еще 9 лет назад.

Дмитрий Котельников забрал мать из этого дома к себе. Как женщине жить в квартире номер два при таких условиях? Около месяца назад в доме рухнул потолок сначала в ванной, затем и на кухне. Из-за ЧП отключили газ. Температура в квартире такая же, как на улице. Дмитрий вспоминает, бабушка рассказывала, как девочкой она приглядывала в этом доме за малышами. Этот дом и еще два здания, где сейчас расположены детский сад, клуб, сельская библиотека, а также церковь строил еще в царское время один знатный человек, заверяет Дмитрий.

Всего в доме восемь квартир. Собственники второй и третьей квартиры просят признать дом аварийным. Хозяева еще пяти квартир хотят, чтобы в доме сделали капитальный ремонт. На первый взгляд, обычная ситуация, когда среди соседей единства и согласия нет. Если бы не одно но. Согласно распоряжению Исполкома района от 26 декабря 2009 года, дом по адресу ул. Заводская, 18 входит в список домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Подпись — и. о. руководителя исполкома Галимов.

— В 2012 году жители этого дома должны были быть расселены, а дом снесен. Но по какой-то причине комиссией Рыбно-Слободского района дом был исключен из статуса аварийного, — рассказывает координатор ОНФ по РТ Ленар Гайнуллин.

В постановлении от 15 января 2015 года говорится, что дом №18 по улице Заводской исключен из перечня аварийных и подлежащих сносу. Постановление подписал уже другой и. о. руководителя исполкома Хабибуллин.

— Общероссийский народный фронт отправил запрос в Министерство ЖКХ. По информации министерства, данный дом не подлежит включению в программу капремонта, — поясняет Гайнуллин.

Если дом признан аварийным, собственники перестают оплачивать капитальный ремонт, — отмечает исполнительный директор центра общественного контроля в сфере ЖКХ. На счете нет средств, поэтому и в программу капитального ремонта включить нельзя. Дмитрий Романов говорит, что ситуация с домом №18 — нонсенс для Татарстана, да и для России.

Героем следующего сюжета стал дом в селе Шумбут Рыбно-Слободского района. Фото komanda-k.ru

— Признать аварийным жильем мы не имеем права, для этого требуется заключение экспертизы, — отвечает заместитель руководителя Исполкома Рыбно-Слободского района Дамир Ризаев.

Вот вся абсурдность ситуации. Чтобы принять решение, в местном исполкоме просят самих жителей сделать экспертизу. А это около 150 тысяч рублей. Корреспонденты «7 дней» поинтересовались в администрации, если существует распоряжение 2009 года, где прописано, что дом подлежит сносу, значит, экспертиза уже есть. В Исполкоме не только сильно удивились в ответ, но и даже попросили дать им копию распоряжения.

— Мы с 3 мая как бы работаем здесь, — ответил Ризаев.

В процессе расследования, журналисты выяснили, что в районе есть еще 10 домов, которые тоже были признаны аварийными. А потом статус «аварийный» сняли. В ответ на вопрос, на основании каких документов дома стали не аварийными, представители исполкома ответили: «На основании актов обследования каждого дома. Для того чтобы дать оценку, нужно глубже изучить проблемы».

Посмотрим глубже. В одном из актов обследования за 2014 год дома в селе Шумбут четко прописано — инструментального обследования не проводилось.

Руководство исполкома сейчас прорабатывает два варианта развития событий. Если дом будет признан аварийным, жителям предложат переехать в новый. Он будет сдан в следующем году. За старое жилье заплатят 11 тысяч за квадратный метр. Но если экспертиза покажет, что возможен капитальный ремонт, и все жители согласятся, то на помощь должен прийти инвестор. На данный момент он готов провести частичный ремонт. Но это судьба одного дома. Хватит ли возможностей для всех остальных?

Ловушки ИГИЛ

На прошлой неделе стало известно о задержании в Набережных Челнах 18 сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ. Спецоперацию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Среди задержанных — молодые люди от 25 до 30 лет. В их числе не только бывшие заключенные, но и вполне преуспевающие молодые люди. Предполагается, что главарем ячейки был один из сотрудников IT-компании из Елабуги. Во время обысков у молодых людей были найдено огнестрельное оружие, а в ближайших планах — поездка в Сирию на помощь воюющим братьям.

1 ноября в суде Набережных Челнов решался вопрос о мере пресечения задержанных. До конца года под арестом будет находиться 30-летний Руслан Нуртдинов, предполагаемый лидер террористической ячейки. Нуртдинов уже был судим по экстремисткой 282-й статье уголовного кодекса. Это распространение в социальных сетях картинок, призывающих к отказу детей от учебы и отправке их в Сирию.

На прошлой неделе стало известно о задержании в Набережных Челнах 18 сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ. Фото ЦОС ФСБ России



По информации ряда СМИ, Нуртдинов занимался вербовкой новых адептов. На странице сети «ВКонтакте» Елабужской компании, в которой он работал, размещена реклама электронного Корана с желательным перепостом новости, далее предложение о продвижении сайтов. Но сайт самой компании не работает, адрес — липовый. В «Фейсбуке» Нуртдинов искал мусульман в других российских регионах и распространял мемы с толкованием исламских изречений.

По мнению специалиста информационно-консультативного центра «Диалог» Закира Шарыпова, именно интерпретация правил, заложенных в священном писании и богословских источниках, — одна из причин, по которым мусульмане порою встают на путь экстремизма.

— В наших священных писаниях про джихад говорится, как борьба за то, чтобы возвысилось слово всевышнего. А такфиристы, джихадисты, игиловцы говорят о том, что джихад — это просто убийство не веры, — говорит Шарыпов.

Среди тех, кто встает на путь экстремизма, есть и бывшие заключенные. Оказавшись на свободе, они плохо адаптируются, не могут найти себе достойную работу. Тут и приходят им на помощь добрые незнакомцы. Окружая заботой, они постепенно внушают новые истины.

34-летний Ёдгор Кодиров – один из предполагаемых активных участников террористической ячейки. Он приехал в Челны из Таджикистана. Образования нет, в автограде жил на съемной квартире, неофициально работал дворником.

И все же, большинство из тех, кто попал в поле зрения силовиков — преуспевающие молодые люди. Эксперты считают, что события на Ближнем Востоке привели к радикальным течениям. Однако мода на радикализм не освобождает от уголовной ответственности. Ильназу Мухаметову, как и шести его товарищам, за терроризм грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Узнав в суде о строгости закона, Мухаметов тут же отказался от своих убеждений.

Как говорит Закир Шарыпов, важную роль в противостоянии экстремизму играет семья. Ведь зачастую, в среду экстремистов попадают те, у кого в детстве были проблемы в школе или семье.

По заявлению ФСБ, группа Нуртдинова готовилась к расстрелу безоружных людей, для чего и закупалось огнестрельное оружие. И сразу вспоминается недавняя трагедия в Керчи, где недолюбленный в детстве юноша устроил бойню сверстников. Печальный итог – 20 погибших и десятки пострадавших.

Главный герой — ас Семен Коновалов. Фото wikipedia.org

Несокрушимый Семен Коновалов

Недавно в российский прокат вышла историческая военная драма «Несокрушимый» о реальном подвиге танкистов во время Великой Отечественной Войны. Главный герой — ас Семен Коновалов. Летом 1942-го в неравном бою его экипаж уничтожил 16 танков, две бронемашины и восемь автомобилей с солдатами.

В фильме командир экипажа танка КВ-1 Семен Коновалов — умудренный опытом офицер. Его роль играет 45-летний актер Андрей Чернышов, а самому лейтенанту Коновалову был всего 21 год, когда в Литве в июне 1941-го он принял первый бой с немецкими захватчиками. Точнее 20 лет — один год он приписал в документах, чтобы пойти в армию.

После госпиталя он попал на юг — под Ростов, в 15-ю танковую бригаду 9-й армии Юго-Восточного фронта. 13 июля 1942 года после поломки в бою, экипаж был вынужден самостоятельно ремонтировать свой танк. Устранив неполадки, экипаж КВ должен был догнать свою часть, но по дороге им попался танковый батальон вермахта. Заняв выгодную позицию, лейтенант Коновалов принял решение вступить в неравный бой, сходу подбив четыре вражеских танка.

Бой экипажа Коновалова с танковой армадой противника развенчал устоявшийся миф о небоеспособности танков Красной армии в первые годы войны. На тот момент КВ («Клим Ворошилов») — был лучше фашистских «панзеров», скажут современные мальчишки.

За этот бой лейтенант Коновалов получил звание Героя Советского Союза посмертно. Копия наградного листа хранится в музее Великой Отечественной войны. О том, что командир танка погиб, рассказали именно разведчики, обнаружив обгоревший КВ на поле брани. Они не знали, что молодой лейтенант и еще два бойца выжили, и захватив немецкий танк, вернулись к своим. В Татарстан, в село Ямбулатово поспешили отправить похоронку. Так что, когда Семен оказался на пороге отчего дома, получив короткий отпуск, мать не поверила, что ее сын живой.

Теперь, спустя 75 лет после этих событий, трудно признать живым уже дом семьи Коноваловых. Это единственный пустующий дом на улице, что в Ямбулатово носит имя легендарного земляка. Общественники Верхнеуслонского района мечтают его выкупить и открыть музей.

Семен Коновалов(стоит слева) с женой Надеждой (сидит слева), у которой на руках маленькая дочь Ирина. Житомир, 1954 год. Фото tehvov.ru



В селе Ямбулатово нет музея, лишь небольшой стенд в местной библиотеке. Самое ценное здесь — подлинные фотографии, которые чудом удалось спасти во время пожара в доме сестры Семена Коновалова. В пожелтевших от времени снимках вся жизнь героя: рассказ о том, как Ямбулатовский почтальон стал офицером-танкистом, совершил подвиг, дошел до Берлина, а после войны, отслужив еще с десяток лет в армии, ушел в запас и работал в Казани на заводе ЭВМ.

— Вопрос упирается в деньги. Обидно, что чиновники не хотят понять, что память бесценна и не измеряется деньгами. Память измеряется сердцем и нашими добрыми делами, — говорит председатель совета ветеранов Верхнеуслонского района Римма Троицкая.

За годы войны с фашизмом звания Героя Советского Союза были удостоены 185 уроженцев Татарстана, 166 жителей республики. И еще более 200 человек были представлены к званию, но не получили награду. Подвиг каждого из них достоин экранизации. Но о том, что Семен Коновалов родом из Татарстана, в фильме «Несокрушимый» не говорится ни слова.

Возможно, таковым был замысел режиссера. Коновалов — это собирательный образ народа-победителя. А казанские мальчишки, играя в компьютерные игрушки, пошли в кино ради Коновалова — героя, который когда-то жил в их городе. Теперь важно, чтобы память о легендарном танкисте, была сохранена не только на кинопленке и в компьютерных играх.

Свой среди чужих

Всемирный конгресс российских соотечественников, живущих за рубежом, прошел на прошлой неделе в Москве. Президент России сообщил, что в последние месяцы растет число желающих вернуться на родину. За время действия программы по переселению соотечественников в 66 регионов России переехали около 800 тыс. человек. Владимир Путин утвердил и новую Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года. Она предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства.

Что еще объединяет наших соотечественников и что помогает им жить в другой стране? Корреспонденты «7 дней» нашли ответ на этот вопрос в Турции.

В турецком Стамбуле есть несколько знаковых мест, которые имеют для турок особое значение. У сохранившихся до наших дней крепостных стен Константинополя, именно там, где произошло великой последнее сражение, которое привело к захвату столицы Византийской империи османским войском, расположился музейный комплекс. На том месте, где стояли шатры молодого султана завоевателя Мехмеда Фатиха ll, в 2009 году открыли этнографический музей всех тюркских народов. Этот факт уже говорит о том, какое значение придают турки своим братским народам. Таким близким по языку, духу, религии и культуре. Для каждой диаспоры, будь то она узбекская, туркменская, казахская или татарская, построили своеобразный дом — кусочек родины для тех, кого, когда то приютила эта земля.

Университет Мармара — самый многоязычный университет Турции. В институте тюркологии с первого курса студенты — будущие филологи, вначале начинают изучать старо-турецкий или османский язык. Вторым обязательным языком для изучения является именно татарский. Фото education-turkey.com

Практически все музейные экспонаты в татарском доме — вещи из частных коллекций. Татарские ичиги XlX века, например, принадлежали семье Гултен Ураллы. Она родилась и выросла в Стамбуле. Но ее отец татарин, выходец из Башкирии, Махмут ага Ураллы, был личностью очень известной и уважаемой в Турции. Татарский язык Гултен ханым выучила самостоятельно, по старинным и мелодичным песням своего народа. Признается, что каждый раз приезжая в Казань, она чувствует не только радость от встречи со своей исторической родиной. Ее сердце наполняется грустью от того, что она так мало слышит в Казани родную речь.

Университет Мармара — самый многоязычный университет Турции, где обучаются 50 тысяч студентов из 80 стран мира. В институте тюркологии с первого курса студенты, будущие филологи, вначале начинают изучать старо-турецкий или османский язык. Вторым обязательным языком для изучения является именно татарский, как самый совершенный среди тюркских языков, знания которого, позволяют общаться практически со всеми представителями тюркского мира.

— В европейском востоковедении изучение татарского языка – это традиция, которой больше 100 лет. Татары в истории давно присутствовали как посредник между славянским миром и между народами востока. Татарский всегда был языком межнационального общения, — рассказывает научный сотрудник университета Мармара Ляйсан Шахин.

Современная европейская тюркология здесь — одно из самых популярных направлений гуманитарной науки. Для самих турок знание тюркских языков — несомненно, предмет гордости. Потому они придают такое значение для их развития.

С директором Стамбульского филиала Анадолу Аджанс, крупнейшего и старейшего информационного агентства Турции, журналисты общались без переводчика. Татарский и турецкий языки действительно схожи и по звучанию, и по грамматическому строю. Много общих слов и понятий, но общение возможно только при условии знания хотя бы одного из языков. Хусаин Алтыналан признался, что его бабушка была татаркой, у него так же есть татарские корни. Хусаин бей в этом году побывал в Казани, остался в полном восторге от города и его жителей.

— Первое время в Турции знакомилась с людьми из разных бывших союзных республик. И видела, какая большая разница между татарами и другими народами. Татарам в Турции все близко, — рассказывает художница из Татарстана Айгуль Окутан.

Айгуль приехала в Стамбул 10 лет назад. Она признается, что влюбилась в этот город с первого взгляда. Раз и навсегда. И не только за красоту и величие, за историю и культуру, а за уважение и признание ее значимой частью огромного тюркского мира.

— Именно в Турции я себя чувствую татаркой больше, чем в Татарстане, — признается Айгуль.