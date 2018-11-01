«Здунов нам все проел: «Давай НИОКР по клюшкам, потому что композиционные материалы в приоритете»

Как клюшки помогают демографии: в Казани обсудили роль промышленных кластеров в реализации нацпроектов

В Казани сегодня стартовала международная научно-практическая конференция «Партнерство для развития кластеров». Начали ее с дискуссии о том, какое значение промышленные кластеры имеют в реализации 12 национальных проектов, утвержденных Владимиром Путиным. Представители Минэкономразвития и Минпромторга РФ отвели кластерам ведущую роль, причем не только в нацпроектах, касающихся экономики, но и в социальных. О влиянии клюшек «Заряд» на демографию — в материале «Реального времени».

«Роль кластеров и регионов в реализации национальных проектов крайне важна»

Тему развития кластеров подняли в связи с реализацией майских указов. Путин поставил перед региональными властями задачу прорывного экономического роста. Огромная роль в этом отводится развитию промышленности, а одна из целей — довести число предприятий, занимающихся технологическими инновациями, до 50%, сейчас их около 7%. Смогут ли компании за 6 лет совершить технологический рывок? Смогут, и основным инструментом может стать создание кластеров, считают власти.

— Работа по формированию национальных проектов подошла к концу, у нас есть 12 нацпроектов и поручение Владимира Путина по развитию Дальнего Востока — это еще один национальный проект. Большая роль в реализации национальных проектов отводится регионам. Есть инструмент, который был запущен Минэкономразвития в свое время, — институт кластеров. В этом смысле роль кластеров и регионов в реализации национальных проектов крайне важна, — считает Иван Бортник, советник президента РФ.

По мнению Артема Шадрина, директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития России, кластеры нужны для реализации всех национальных проектов. Шадрин привел в пример указы, касающиеся экономики. От проекта по производительности труда до поддержки МСБ и международной кооперации и экспорта. В последней ставят на крупных игроков: в Татарстане — это КАМАЗ. Задача же кластерной политики — поддержка поставщиков комплектующих. В основном осуществляется МСБ.

По мнению Артема Шадрина, кластеры нужны для реализации всех национальных проектов. Фото dp.ru

Иван Бортник привел еще два нацпроекта, в реализации которых кластеры могут сыграть большую роль, — это «демография» и «здравоохранение».

— Демографическая политика привела к тому, что средняя продолжительность жизни существенно возросла, смертность упала, и правительство предложило реформу пенсионного законодательства но здесь не все оказались довольными. Это неправильное недовольство, я считаю, — слегка отступил от темы советник. — Одно из направлений демографической политики это спорт, вовлечение в спортивную деятельность от грудничков до пожилых и надо поддерживать НИОКР в области спорта, — предложил он.

«Артем нам все проел: «Давай НИОКР по клюшкам»

Рассказать о кластерах в области спорта вызвался министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, это перспективный рынок — годовой оборот спортивной индустрии в РФ в достигает $1 млрд и не более 10 процентов всех товаров производится в России.

— В Татарстане мы этим озадачились. И одно из производств — это компания «Заряд», которая делает клюшки, они конкурентоспособные. Мы находимся в диалоге с ICL (ICL-КПО ВС, — прим. ред.) по системе хронометража, с КАМАЗом по производству на его мощностях наградной атрибутики и таких кейсов много, — подвел Леонов к вопросу о НИОКР. — В спортивном кластере необходимо создать площадку, на которой соединяются, наука, технологии, IT, производство, которые есть в Татарстане.

Пару лет назад, по словам Леонова, было бредовой идеей, открыть в России производство сноубордов, «сейчас это производство занимает 10 процентов рынка продажи сноубордов в нашей стране».

— Я почему задавал это вопрос по НИОКР, потому что Артем [премьер-министр Дагестана, экс-министр экономики РТ Здунов] нам все проел: «Давай НИОКР по клюшкам, потому что композиционные материалы — это приоритет, — снова сделал лирическое отступление Иван Бортник, передав аудитории привет от Здунова.

Рассказать о кластерах в области спорта вызвался министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Денис Цуканов, заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России сообщил, что сегодня в стране 39 промышленных кластеров, из них 7 находятся в Татарстане. В рамках этих кластеров работает более 130 предприятий, каждое из которых не менее 35 процентов продукции поставляет участнику кластера. В следующем году готовится еще порядка 30 совместных кластерных проектов.

— В будущем мы ориентированы не только на поддержку импортозамещения, но и на экспортный потенциал. И в некоторых регионах кластеры могут быть успешным образцом решения этой задачи, — считает Цуканов.

По словам управляющего директора консорциума «Леонтьевский центр» — AV Group Алексея Крыловского, кластерные инициативы, которые должны появиться в России, не менее значимы, чем 12 национальных национальных проектов.



Алексей Праздничных, руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Strategy Partners Group высказался о том, что «кластеры — это региональная история, и основная цель — чтобы в каждом регионе появились конкурентоспособные кластеры, которые могли бы решить социально-экономические задачи».

«Традиционные предприятия даже с учетом модернизации будут давать не более 2 процентов роста в год»

Олег Фомичев, директор по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус» считает, что выполнить майские указы и ускорить экономический рост можно, нарастив инновационные составляющие — традиционные предприятия, даже с учетом модернизации, будут давать не более 2 процентов роста в год.

— Нужно правильно задействовать территории. Татарстан выделил три — Казанскую, Камскую и Альметьевскую, но нужно межрегиональное взаимодействие. Сейчас Татарстан делает агроиндустриальный парк на границе Кировской области и Марий Эл, потому что Татарстан обладает технологиями, а у соседей есть территориальные и человеческие ресурсы, они приезжают и на этой площадке производят конкурентоспособный продукт — это окно возможностей.

Перед началом конференции залу предложили поучаствовать в опросе о роли кластеров в национальных проектах

По словам Артема Шадрина сейчас готовятся изменения в законодательстве в части устранения барьеров, которые препятствовали внедрению технологий.

— Мы будем готовить предложения по налоговым стимулам, которые помогли бы компаниям дополнительные средства направлять на технологические решения. Приняты поправки в закон о технологических долинах, которые приравнивают льготы, которые получают в центре Сколково к льготам в регионах. Это существенные льготы и по социальным платежам.Федеральный закон еще не подписан, и у субъектов, там где есть крупные вузы, НИИ, есть возможность претендовать на получение, — говорит Шадрин.

Перед началом конференции залу предложили поучаствовать в опросе о роли кластеров в национальных проектах. Подавляющее большинство проголосовало за вариант «Основная роль кластеров — это консолидация инициатив и усилий региональных и местных органов власти, бизнеса, науки и образования. Сбалансированные решения с учетом интересов всех групп.



На вопрос из зала какой национальный проект, мог бы дать самый большой рост экономики единства мнений не было. Одни называли «производительность труда», так как проект имеет межотраслевой характер, другие — международную кооперацию и экспорт: «так как прямые иностранные инвестиции, за которые несколько лет назад регионы конкурировали, в ближайшие 5 лет не станут драйвером», третьи — поддержку МСБ и как результат — появление новых предприятий. При этом региональным властям не советовали концентрироваться на каком-то одном: «Из каждого нацпроекта надо взять «звездочки» для своих приоритетов и тогда сработает, а если будут размазаны в среднем по субъекту, то не сработает».