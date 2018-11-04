Казань, 4 ноября. Крестный ход по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери

Сегодня, в Казани состоялись молитвенные торжества по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери, установленного в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен. По завершении Литургии состоялся многотысячный крестный ход с Казанской иконой от Благовещенского собора к Казанско-Богородицкому мужскому монастырю.