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Казань, 4 ноября. Крестный ход по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери

16:00, 04.11.2018 4
Казань, 4 ноября. Крестный ход по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери Фото: Роман Хасаев

Сегодня, в Казани состоялись молитвенные торжества по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери, установленного в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен. По завершении Литургии состоялся многотысячный крестный ход с Казанской иконой от Благовещенского собора к Казанско-Богородицкому мужскому монастырю.

Видео Камиля Исмаилова
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Мда.... День вроде бы народного единства , а это какая-то провокация прям! Сохрани Аллах...
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  • Анонимно 19:05
    Это Казань? Татарстан? А в Москве всего 4 мечети, а в Казани сколько церквей???
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    Анонимно 19:20
    Урысы на каждом углу и подворотне не у себя, а у чужих метки ставят, а через десятилетия скажут, что это "испокон" их земли.
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  • Анонимно 19:28
    Скрепы ! однако ! если уж всем сестрам по серьгам , то где памятник защитникам Казани .
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