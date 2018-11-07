Конец тишины. Ноябрь может определить судьбу рубля

После октябрьского затишья российской валюте предстоят новые испытания

Ноябрь может стать решающим месяцем для курса рубля до конца 2018 года: российской валюте предстоит пережить последствия выборов в Конгресс США. После октябрьского затишья по санкциям и налогового периода рынок может охватить новая волна негатива. Впрочем, при удачном раскладе есть шансы на укрепление. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тихий октябрь

Октябрь прошел без эмоциональных встрясок на финансовом рынке. Всю вторую половину месяца рубль находился ниже отметки 66 руб./$, а точнее, в диапазоне 65,3—65,7 руб./$. Затишье не нарушали негативные новости из США: новый раунд «санкций из ада» рынок ждал только в ноябре. Более того, в конце октября появился повод для краткосрочного позитива: советник президента США Джон Болтон заявил, что дополнительных санкций по «делу Скрипалей» Вашингтон пока не рассматривает.

Рубль продолжал получать поддержку от цен на нефть. В сентябре стоимость барреля Urals была в 1,4 раза выше, чем в аналогичном месяце 2017 года, а в целом за январь—сентябрь средняя цена превысила прошлогоднюю на 39,7%. Залогом стабильности был и мораторий на валютные интервенции, которого ЦБ обещал придерживаться до конца этого года.

В начале октября подоспели сильные данные по платежному балансу России за III квартал — профицит счета текущих операций составил $26,4 млрд против дефицита в $3,2 млрд годом ранее. Наконец, дополнительным стимулом для российской валюты был период уплаты налогов.

Нарушители спокойствия

Но спокойствию может прийти конец. По мнению аналитиков «Альфа-Банка», первая декада ноября, возможно, будет решающей и определит динамику курса до конца 2018 года. 6 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, и многие аналитики предсказывают, что от их исхода будут зависеть дальнейшие решения по санкциям. По некоторым прогнозам, санкционная риторика после выборов может стать более жесткой. Если в предстоящие несколько недель санкции не объявят, шансы на укрепление рубля значительно возрастут, отмечают в «Альфа-Банке».

На 11 ноября была запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств должны были встретиться в Париже по случаю столетия с окончания Первой мировой войны. «Это будет нормальная двусторонняя встреча», — говорил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, большого состава на встрече не предполагалось, но ожидались «ключевые представители и с той стороны, и с нашей». В свою очередь Джон Болтон на днях предположил, что встреча, скорее всего, будет короткой. Теперь встреча перенесена на неопределенный срок, что повышает «градус ожиданий».

До этого в рамках двусторонних переговоров лидеры России и США встречались лишь раз — в июле этого года в Хельсинки. Поэтому многие считают, что от того, как и когда пройдет новая встреча, будут зависеть настроения рынка и, в частности, ситуация с рублем.

Многие считают, что от того, как пройдет встреча Путина с Трампом, будут зависеть настроения рынка и, в частности, ситуация с рублем. Фото kremlin.ru



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Ведущий аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский считает, что ноябрьские события могут повлиять на рубль лишь на коротком отрезке — а на более длинном все зависит от ситуации на развивающихся рынках. По его словам, сейчас рубль сильно коррелирует со всеми валютами развивающихся стран, и то, что октябрь прошел в спокойствии, — это общая для них тенденция.

«Что касается выборов и встречи Путина и Трампа — безусловно, мы их должны держать в голове, и по итогам этих событий какой-то рост волатильности российской валюты возможен. Но если мы рассуждаем горизонтами хотя бы в месяц, общие тенденции все-таки имеют большую важность».

«На наш взгляд, рубль на текущий момент недооценен. Теоретически есть какой-то потенциал для его укрепления, но ему сложно реализоваться до тех пор, пока нет позитива во всех валютах развивающихся стран и пока сохраняется санкционная история. Это не позволяет рублю быть на уровнях, которые можно считать справедливыми», — добавляет Поддубский.

«Мы, к сожалению, не ожидаем позитивных изменений, — говорит директор по инвестициям General Invest Денис Горев. — Вряд ли стоит ждать, что санкционная риторика ослабнет — отсюда и давление на рубль до конца года будет оставаться довольно сильным. В случае негативного развития событий (варианта более жестких санкций) мы ожидаем увидеть рубль на уровне 72—75 за доллар».

«В любом случае на текущих уровнях рубль не удержится. Конечно, волатильность будет присутствовать и перед выборами, и по итогам», — уверен замдиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценке, диапазон колебаний может составлять от 61 до 68 руб./$. В этом коридоре рубль может как укрепиться (если выборы пройдут в пользу республиканцев), так и ослабиться (если победят демократы).