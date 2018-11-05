«Порядок, размеренный ритм и уровень жизни в Швеции поразили меня»

Колонка татарстанца, переехавшего в Канаду, об особенностях трудоустройства в европейских IT-компаниях, эмиграции и тяжелой разлуке с семьей

Фото: предоставлено Маратом Салахутдиновым

«Реальное время» продолжает публиковать истории татарстанцев, переехавших за границу. На сей раз наше издание связалось с Маратом Салахутдиновым, который перебрался в крупнейший город канадской провинции Квебек — Монреаль. Там он работает системным администратором в компании Cloud.ca — одной из лидеров местного рынка облачных решений. Параллельно он занимается воспитанием четверых детей, а также работает в «Ассоциации татар Монреаля». В первой колонке цикла наш автор решил поделиться своим опытом иммиграции, а также рассказать о быте и особенностях жизни за рубежом.

«Поработав немного охранником на складах, я решил, что пора всерьез браться за учебу»



Для начала я бы хотел немного рассказать вам о себе. Я родился в Кукморе, в обычной по советским меркам семье учителя и рабочего. К несчастью, наш отец покинул этот мир, когда мне было всего 6 лет, но несмотря на все трудности, мама воспитала нас хорошими людьми и всегда старалась давать нам все по максимуму. Так, после настойчивых просьб моего старшего брата она решилась на покупку настольного компьютера. Это был «Хобби ПК8000» со встроенным бейсиком, который в начале 90-х выпускался в Оренбурге. Купить его можно было, оформив заказ наложенным платежом через почту. Прекрасно помню, как сотрудники отделения были в полном недоумении из-за того, что моя мама хочет за огромную сумму заказать какую-то непонятную и ненужную в хозяйстве вещь. Они даже пытались отговорить ее, но она не сдалась. С этого момента и началось мое увлечение компьютерами.



Мои школьные годы прошли в кукморской татарской гимназии, обучение в которой в те годы шло исключительно на татарском языке. Кстати, благодаря участию в различных спортивных мероприятиях и предметных олимпиадах меня пригласили в лагерь «Сәләт», с которым очень плотно переплелась моя дальнейшая жизнь (но о самом «Сәләте» — в следующий раз). После школы я последовал примеру своего среднего брата и поступил на механико-математический факультет КГУ. Первые несколько лет учебы были «исследовательскими»: я исследовал взрослую жизнь, порой в ущерб учебе, но на третьем курсе, поработав немного охранником на складах, я решил, что пора бы всерьез браться за подтягивание знаний.



После получения диплома я успел поработать в отделе информатизации Министерства образования РТ, а также в Молодежном центре «Сәләт», однако моя любовь к компьютерам взяла верх — по совету друга, в 2007 году я решил подать резюме в крупную IT-компанию ICL. Я сильно волновался, поскольку у меня еще не было опыта работы с большими инфраструктурами, а также же из-за того, что одним из требований компании был хороший английский. Это сейчас я свободно владею четырьмя языками и дополнительно учу французский, но тогда мой английский не дотягивал даже до уровня разговорного. К счастью, меня взяли и после интенсивного обучения всем азам системного администрирования и языковых курсов наша команда начала предоставлять IT-услуги европейским заказчикам.

«Порядок, размеренный ритм и уровень жизни в Швеции поразили меня. Именно тогда во мне зародилось желание побывать за границей вместе со своей семьей и, возможно, попробовать переехать, чтобы узнать все изнутри». Фото millioni-dorog.com



«Я благодарен судьбе, за то, что мое знакомство с заграницей началось именно со скандинавских стран»



Время шло своим чередом до первой командировки в Швецию, ставшей для меня переломным моментом. Я до сих пор благодарен судьбе, за то, что мое знакомство с заграницей началось именно со скандинавских стран. Это был полный разрыв шаблона. Порядок, размеренный ритм и уровень жизни в Швеции поразили меня. Именно тогда во мне зародилось желание побывать за границей вместе с семьей и, возможно, попробовать переехать, чтобы узнать все изнутри.

Спустя 2 года желание превратилось в цель. Катализатором послужил отказ в повышении зарплаты моим непосредственным менеджером на, смешные по нынешним меркам, 4 тысячи рублей, несмотря на хорошие финансовые результаты фирмы и плодотворный год работы в компании. Это сейчас, с нынешним жизненным опытом, я бы попробовал поговорить с вышестоящим руководством и, возможно, решил бы этот вопрос положительно, хотя, я думаю, это всего лишь отсрочило бы мой переезд на небольшой срок.

После этого я начал активно рассылать свое резюме в разные европейские компании. Кстати, одним из критериев выбора страны, как бы смешно это ни звучало, было наличие хороших хоккейных традиций, поскольку в те годы мои дети начали играть в хоккей и я, как и любой другой родитель хоккеиста, видел своих детей в будущем как минимум в КХЛ.

К сожалению, все мои попытки достучаться до работодателя напрямую не увенчались успехом. После общения с HR-специалистами нескольких фирм, выяснилось, что они не хотят брать на себя риски с оформлением визы и процессом ожидания, так что я скорректировал тактику и решил познакомиться со специалистами этих фирм через Linkedin. Там мне посчастливилось наладить контакт с русскоговорящим парнем, работающим в центре удаленного предоставления услуг фирмы IBM в чешском городе Брно. Именно он подробно объяснил мне, как улучшить свои шансы быть принятым в эту компанию. Вся суть была в том, что фирмы, подобные IBM, нанимали сотрудников через компании-посредники, снижая таким образом возможные риски. Также в этом случае у компании появлялась возможность списывать средства по статье предоставления IT-услуг, а не через фонд оплаты труда, что улучшало финансовую отчетность предприятия перед инвесторами. Плюс ко всему, компания оказывалась не обременена трудовыми отношениями с сотрудником, и в случае необходимости могла расстаться с ним совершенно безболезненно для себя.

«Сначала я получил приглашение на работу в IBM Брно, но потом мне сообщили, что моим резюме заинтересовалась другая компания из столицы Словакии — Братиславы». Фото cijusa.com



Мой новый виртуальный друг познакомил меня со специалистом, который как раз работал на IBM через подобную фирму-посредника. После этого знакомства события развивались очень быстро: сначала я получил приглашение на работу в IBM Брно, но потом мне сообщили, что моим резюме заинтересовалась другая компания из столицы Словакии — Братиславы. После двух телефонных собеседований они пригласили меня на интервью в Братиславу. Встреча прошла успешно и, спустя 4 месяца ожидания, я наконец получил рабочую визу и в декабре 2011-го я приступил к работе в Братиславе. Моя семья смогла приехать ко мне через 2 месяца по туристической визе. Мы сразу же решили оформить временный вид на жительство по процедуре воссоединения семьи — так начался наш зарубежный опыт. Позже, спустя три с половиной года, мы переехали в Канаду, но это уже другая история, о которой я расскажу в следующей колонке.



Напоследок я бы посоветовал всем, кто задумывается об эмиграции, обучиться востребованной в других странах международной профессии, а также уделить большое внимание изучению языка страны, в которую вам хотелось бы переехать (запасной вариант — сфокусироваться на английском, поскольку знание этого языка будет для вас плюсом в любой стране). Хорошее знание языка вместе с трудолюбием позволит адаптироваться гораздо быстрее и стать более конкурентным на рынке труда. Также я бы рекомендовал, по возможности, переезжать сразу всей семьей, поскольку, несмотря на все трудности, обустраиваться всем вместе — намного веселей. По своему опыту могу сказать, что в первые месяцы после переезда без семьи хочется выть волком. Не скрою, я даже подумывал над тем, чтобы бросить все и вернуться, но, к счастью, супруга оказалась мудрее меня: она попросила набраться терпения и дождаться их переезда. Надеюсь, вам понравился рассказ о начале моего «пути эмигранта». Смело оставляйте вопросы в комментариях — я постараюсь ответить на все.