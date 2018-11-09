Диагностический центр европейского уровня «Эксперт+»

Чек-ап, онкоскрининг и диспансерное наблюдение, меморандум с зарубежным партнером «Анадолу» и оборудование экспертного класса — в столице Татарстана открыли многопрофильную клинику медицинской сети «Эксперт+»

1 ноября в Вахитовском районе Казани свои двери открыл лечебно-диагностический центр с высокотехнологичными методами лучевого, ультразвукового и эндоскопического исследований. О необходимости его создания, основных направлениях, преимуществах и сотрудничестве с зарубежными коллегами «Реальному времени» рассказали представители и партнеры «Эксперт+».



У медицинской сети «Эксперт+» две клиники — на Чистопольской, 5а и Камала, 4а. В первой сделан акцент на магнитно-резонансной томографии, травматологии, неврологии, остеопатии, мануальной терапии и вертеброневрологии, а во второй — на комплексных программах обследования организма, так называемых чек-апах, которые позволяют диагностировать все виды заболеваний, в том числе онкологию на ранних стадиях развития.

Учредитель центра Арсен Халиков: «ЛДЦ «Эксперт+» — это сеть клиник, где практикуется комплексный подход в медицинском обследовании с первоклассным обслуживанием. Признаться, я давно мечтал создать многопрофильный центр европейского уровня, чтобы пациенты могли пройти диагностику за короткий промежуток времени и в одном месте. Думаю, у нас получилось — мечта сбылась».

Особенность работы «Эксперт+» заключается в партнерстве с турецким онкоцентром «Анадолу», с которым был подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Благодаря этому получится наладить консультации по технологиям телемедицины для жителей Татарстана и ближайших регионов.



Руководитель представительства «Анадолу» в Казани Антон Казарин: «Мы благодарны господину Халикову за интерес, проявленный к нашей клинике и международному сотрудничеству в целом. Для нас важно иметь партнера в Казани, которому можно доверять. Наша совместная работа будет выстраиваться по международным протоколам — этому и посвящена часть меморандума. Сотрудничество будем вести в двух направлениях: первое — преемственность в плане пациентов, второе — все, что касается обучения персонала и стажировок. Сегодня «Эксперт+» — один из первых примеров того, чего в России не хватает, — это частная онкология. Думаю, у наших коллег большое будущее. А мы в свою очередь абсолютно открыты и рады делиться знаниями во благо пациентов».

В год лечебно-диагностический центр «Эксперт+» способен принять до 20 тысяч человек. Осмотр пациентов ведут высококвалифицированные специалисты с большим стажем, врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук и профессора.

Главный врач Марина Одринская: «Формат клиники позволяет получить полный спектр медицинских услуг. Здесь созданы все необходимые условия для комплексной диагностики, диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации пациентов, подбора и коррекции питания для людей с онкологией и получающих химиотерапию. В настоящий момент «Эксперт+» успешно внедряет программы полного обследования чек-ап, широко используемые в международной медицине как элемент профилактики многих заболеваний. За рубежом подобная практика используется давно. Теперь и у наших пациентов есть возможность досконально проверить свое здоровье».

В центре используется только инновационное оборудование, признанное в мировой клинической практике, — кабинеты оснащены современной техникой экспертного класса японского, немецкого и американского производства. Так, например, моментальная диагностика ранних предраковых состояний шейки матки здесь проводится прибором TRU SCREEN Ultra; разрезы любой конфигурации и заданной глубины в мягких тканях — портативным аппаратом электрорадиохирургии SURGITRON; для исследований используют магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Symphony и компьютерный томограф Philips МХ 16-Slice СЕ из линейки 3D-моделей. Для ультразвуковой диагностики применяют высокоточное оборудование IU22 Philips, а для эндоскопии — Olympus medical.

На полное обследование понадобится несколько часов или максимум пара дней, если необходима подготовка. Стоимость комплексной диагностики варьируется от 10 до 30 тысяч рублей. Малоприятные процедуры, как ФГДС и колоноскопия, при желании пациентов можно пройти в условиях «медикаментозного сна».

Интернет-газета «Реальное время»