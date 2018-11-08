ООО Вертеброневрология
Общая информация
Медицинский центр «Вертеброневрология» предлагает помощь узкоспециализированных врачей. Высокая квалификация сотрудников центра и научно-обоснованные программы лечения позволяют проводить качественную диагностику и лечение.
На базе медицинского центра «Вертеброневрология» предлагается клиническая диагностика, мануальная терапия, лечебный массаж, рефлексотерапия, гирудотерапия. Осуществляется физиотерапия (дарсонвализация, интерференцтерапия, транскраниальная электростимуляция, магнито-лазеротерапия, магнитотерапия, СМТ-форез, электросон, лазеротерапия, глубокая осциляция, осциляционный массаж), озонотерапия (озонотерапия суставов, внутривенное озонирование крови, гематоиммуноозонотерапия, озонотерапия вертебрально-сегментарно, озонотерапия кишечника). В услуги центра входит медикаментозная терапия: сухая лечебная блокада/ остеопунктура, внутримышечные инъекции, пункция суставов, дренирование гематом, лечебно-медикаментозная блокада с дипроспаном, с дексаметазоном.
Директор — Хабирова Юлиана Фаритовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чехова, д. 3/7 офис 1
- Телефон: (843) 236-27-68
- Сайт: www.vertebro.ru
Дата последнего обновления: 08.11.2018