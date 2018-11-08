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ООО Вертеброневрология

Медицина, Частные клиники
ООО Вертеброневрология

Общая информация

Медицинский центр «Вертеброневрология» предлагает помощь узкоспециализированных врачей. Высокая квалификация сотрудников центра и научно-обоснованные программы лечения позволяют проводить качественную диагностику и лечение.

На базе медицинского центра «Вертеброневрология» предлагается клиническая диагностика, мануальная терапия, лечебный массаж, рефлексотерапия, гирудотерапия. Осуществляется физиотерапия (дарсонвализация, интерференцтерапия, транскраниальная электростимуляция, магнито-лазеротерапия, магнитотерапия, СМТ-форез, электросон, лазеротерапия, глубокая осциляция, осциляционный массаж), озонотерапия (озонотерапия суставов, внутривенное озонирование крови, гематоиммуноозонотерапия, озонотерапия вертебрально-сегментарно, озонотерапия кишечника). В услуги центра входит медикаментозная терапия: сухая лечебная блокада/ остеопунктура, внутримышечные инъекции, пункция суставов, дренирование гематом, лечебно-медикаментозная блокада с дипроспаном, с дексаметазоном.

Директор — Хабирова Юлиана Фаритовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чехова, д. 3/7 офис 1
  • Телефон: (843) 236-27-68
  • Сайт: www.vertebro.ru

Дата последнего обновления: 08.11.2018

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