Судейский скандал в Оренбурге, подлиза Рианчо и фиаско «Зенита» в Ростове

Обзор 1/8 финала Кубка России

Накануне завершились матчи 1/8 финала Кубка России. За исключением противостояния «Зенита» с «Ростовом», победили в них фавориты. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», выделяет главные события, сопутствовавшие этим играм.

«Пенальти, как говорят многие, не было». Судейский скандал в Оренбурге

Пока по всей России наступают холода и слякоть, в Оренбурге продолжает ненавязчиво светить солнышко. В великолепную погоду команда Владимира Федотова принимала «Тюмень» и сразу же захватила инициативу. К 20-й минуте по владению мячом «Оренбург» превосходил соперника в соотношении 80% на 20%, однако множество моментов упустил.

Наверное, и не было бы никакого судейского скандала, реализуй «Оренбург» хотя бы парочку из дюжины своих шансов. Но этого не случилось, и в центре внимания оказался Владимир Москалев. Арбитр из Воронежа сначала поставил спорный пенальти в ворота «Тюмени», с которого на 32-й минуте счет открыл Алексей Сутормин. А уже на 90-й минуте не решился указать на 11-метровую отметку после очевиднейшей игры рукой Михаила Сивакова.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тюмени» Горан Алексич предсказуемо выразил недовольство судейством Москалева: «Мы приехали в Оренбург играть строго, дисциплинированно и компактно. Играли против команды, которая находится в середине таблицы Премьер-лиги. Обидно, конечно, так проигрывать. Обидно, что пропустили гол с пенальти, которого, как говорят многие, не было, к тому же нам вполне могли дать пенальти после удара Данила Карпова».

Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич предсказуемо выразил недовольство судейством Москалева. Фото fc-tyumen.ru



Однако скандал не получил продолжения. Во-первых, из-за неброской афиши, во-вторых, по причине подавляющего игрового перевеса «Оренбурга». Команда Федотова по качеству игры провела один из лучших матчей в сезоне, наглядно показав, что уровень ФНЛ она уже давно переросла. Теперь начинается самое интересное. Жребий оказался максимально милостив: в четвертьфинале «Оренбургу» играть с тульским «Арсеналом». До исторического полуфинала — рукой подать!

«Я верю во всех: Алекперова, Федуна, даже в Путина!» Как Рианчо прокладывает себе дорогу к посту главного тренера «Спартака»

Рядовой с виду кубковый матч «Спартак» — «Анжи» ожидался многими с особым интересом — какой будет новая серия красно-белого блокбастера? Правда, предвкушать ее многие предпочли не выходя из дома: на «Открытие Арену» пришли всего 15 тысяч зрителей. Так скромно на «Спартак» не ходили уже очень давно, возможно, даже с приснопамятной Лиги чемпионов — 2002.

Тоскливая атмосфера была нарушена только на 20-й минуте: после прострела Мельгарехо слева Софьян Ханни в касание переправил мяч в ворота «Анжи». Как оказалось, это единственное результативное действие в матче. Но самое интересное только начиналось.

Фанаты «Спартака» подвергли обструкции вышедшего в стартовом составе Дениса Глушакова. Еще на прощании Карреры с болельщиками они из раза в раз выкрикивали фразу: «Глушаков — г****н!» Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо прекрасно знал, какую засаду Денису готовят фанаты, которые даже баннер придумали: «Глушаков — это похороны. Наши».

Однако Рианчо куда важнее было показать русскому костяку «Спартака»: ребята, я с вами! «Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Глушаков — важный игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят», — сперва Рианчо передал вот такой привет Каррере с историческим обоснованием.

Рианчо куда важнее было показать русскому костяку «Спартака»: ребята, я с вами. Фото spartak.com

Но это было только начало одной из самых неадекватных пресс-конференций года. «Я верю во всех: Алекперова, Федуна, даже в Путина! Какая там вероятность, что я останусь? Я бы сам поставил лайк, но, как и каждый избиратель, могу проголосовать только раз. А если без шуток, благодарю «Спартак» за честь», — язык Рианчо до Киева доведет. В киевском «Динамо», напомним, он тоже работал, как и в сборной Украины. И в соседней стране оставил неоднозначное впечатление.

Любопытные нюансы отметил в своем интервью Олег Саленко, который пристально следит и за сборной Украины. «Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всем командовать и всем руководить, хотя главным тренером является Шевченко. В итоге произошел конфликт интересов. Пошел такой вот расбаланс… Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В итоге ФФУ встала на сторону Шевы».

В свое время игроки буквально сражались за Карреру — так он сумел их обаять. Рианчо, видимо, решил идти тем же путем, но пока получается слегка противно.

«Я говорил со «Спартаком»? Ничего не знаю. У Нобеля спросите»

Наверное, не так много таких отчаянных тренеров в РПЛ, как Валерий Карпин. Его команде жребий подбросил питерский «Зенит», но даже это обстоятельство не смогло заставить его отказаться от экспериментов. В центре обороны в этот вечер у «Ростова» играла скандинавская связка Ингасон — Хаджикадунич. Вряд ли кто-то предполагал появление второго в этой игре: позиции Мацея Вилюша кажутся чуть более предпочтительными. Но именно Хаджикадунич стал одним из героев встречи: швед с боснийской фамилией забил гол, а его команда вдруг обыграла «Зенит» — 3:1.

Если у «Ростова» вышел лишь слегка экспериментальный состав, то Сергей Семак дал отдохнуть Паредесу, Маммане, Маку, Кузяеву и даже Дзюбе. «У нас очень сложный график. У кого-то есть проблемы со здоровьем: у Паредеса повреждение, Нобоа надолго выбыл. У Дзюбы такой график, что ему сложно, поэтому выпустили его только в конце. Те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки, конечно, устали. Из семи матчей в цикле пять играем на выезде через два дня на третий. Ротацию мы могли провести только сегодня, что мы и сделали» — заявил тренер «Зенита» после матча.

Прямо сейчас Карпин может быть спокоен за свое будущее. Интерес «Спартака» только добавил к нему любви со стороны донских болельщиков. Фото fc-rostov.ru

Однако настоящее шоу на пресс-конференции устроил Валерий Карпин. Ростовские журналисты наперебой спрашивали у него о скором переходе в «Спартак», чем немало удивили специалиста. «Это не мои слухи. Здесь Нобель Арустамян, его и спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю. Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях». — «Нобель подошел, будем у него спрашивать?» — «Нобель, расскажи». — «Вы общались с руководством «Спартака», — утвердительно сказал Арустамян. «Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь?» — спросил Карпин. «Я не спрашиваю, мне сказали», — ответил Арустамян, после чего этот странный диалог на разных языках сошел на нет.

Прямо сейчас Карпин может быть спокоен за свое будущее. Интерес «Спартака» только добавил к нему любви со стороны донских болельщиков. Его нынешняя команда шагает навстречу «Краснодару» в четвертьфинале Кубка, а в чемпионате России «Ростов» борется за место в Лиге чемпионов.

«Небезнадежный» Аленичев

«Енисей» по праву можно назвать самой невезучей командой РПЛ. Команда была крайне близка к ничьей со «Спартаком» — вмешался гол на 93-й минуте. Матч в Казани с «Рубином» проходил в более-менее равной игре — и снова поражение! У Дмитрия Аленичева уже есть провальный опыт выступлений в РПЛ с «Арсеналом», однако тренер «Енисея» не впадает в панику. «Мы небезнадежны. Все-таки сыграно только 12 туров, впереди еще 18. Бывали разные случаи. Одна победа должна дать какой-то импульс команде. Если финансовые возможности позволят «Енисею», возможно, купим новых игроков зимой. Только я могу сделать футболистов лучше, чтобы они не ошибались. Только общими усилиями и всей командой мы можем выправить ситуацию!» — Аленичев умеет мотивировать.

Буквально за несколько дней до кубковой игры с «Локо» его команда проиграла этому же сопернику 0:3, и Алексей Миранчук тоже отметил весьма неплохую для явного аутсайдера игру. «Енисей», на самом деле, — неплохая команда, умеющая играть и атаковать, у нее есть четко поставленная игра. Не согласен, что по игре «Енисей» занимает свою позицию в турнирной таблице. Конечно, уровень разный, но это наша работа».

Увы, в кубковом матче опять же сказался класс команд. «Локомотив» без каких-либо проблем раздавил красноярцев во второй раз за неделю. Александр Кутьин на прощание с Кубком России громко хлопнул дверью на 84-й минуте, но до этого гола «Локо» забил четырежды.