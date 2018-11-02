«Не хватило сил»: Цулыгин теряет контроль над «Салаватом Юлаевым»
Супергол Бурдасова не помог обыграть «Спартак»
Присутствие нового главы Башкортостана Радия Хабирова в компании Владимира Жириновского на прошлом матче «Салавата Юлаева» с московским «Динамо» отчасти сгладило негативное впечатление от игры и результата уфимцев (поражение 2:3 в овертайме). Но вчерашняя встреча с другой московский командой уже явно обнажила новые и старые проблемы подопечных Николая Цулыгина. О неожиданном поражении СЮ в игре со «Спартаком» (3:4) — в материале «Реального времени».
Как Питер помогает Уфе
День матча выдался информационно насыщенным для хоккейной Уфы. Днем Континентальная хоккейная лига объявила о том, что Юха Метсола признан лучшим вратарем прошедшего месяца. Напомним, что финн провел без замен 10 из 11 матчей октября и одержал в них шесть побед, в том числе одну на ноль. Юха отразил 95,95% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,53. В матче с «Авангардом» Метсола и вовсе отбил 62 из 64 бросков, что стало новым рекордом КХЛ.
Но болельщики «Салавата Юлаева», решившие узнать подробности этой новости на официальном сайте команды, впадали в ступор. Их встречало такое объявление: «ХК «Салават Юлаев» продолжает работу над созданием нового клубного сайта и его версии для мобильных устройств. Сегодня мы представляем прототип нашего интернет-портала, который будет работать в тестовом режиме». Болельщиков, кроме того, просили поискать возможные ошибки в новой версии сайта и давали ссылку на старую, привычную глазу. Вообще, сайт уфимцев на протяжении уже больше десяти лет — это настоящая головная боль. Лишь в последнее время он принял хотя бы смотрибельный вид, соответствуя тенденциям КХЛ, хотя по начинке по-прежнему было много вопросов. Видимо, поэтому в клубе решили довести начатое глобальное обновление до конца. А болельщикам еще наверняка памятны те времена, когда на сайте под фамилией главного тренера команды (тогда им был Сергей Михалев) был указан даже его рабочий телефон. Некоторые не стеснялись звонить и болтать с Михалычем по душам.
Бывшие «юлаевцы» в «Спартаке» на виду
Вторая за три дня московская команда, вышедшая на лед «Уфа-Арены», также сменила тренера по ходу сезона. Правда, «спартаковцы» находятся в зоне плей-офф, занимают шестое место, но по игре пока не выглядят коллективом, который точно выйдет в плей-офф. Красно-белые играют очень нестабильно и чередуют откровенно провальные матчи с более-менее удачными, но настоящих сенсаций не преподносят.
Уфимскому зрителю, постепенно возвращающемуся на трибуны после серии матчей с полупустым стадионом, особенно интересно было посмотреть в «Спартаке» на бывших игроков «Салавата». Их шестеро, и все они в разные годы были в Уфе заметными фигурами: защитники Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин и Максим Гончаров плюс нападающие Никита Филатов, Энвер Лисин и Илья Зубов.
В первом периоде бывшие «юлаевцы» проявили себя только на скамейке штрафников. Особо тепло трибуны встретили объявление о штрафе Филатова, но успех хозяевам принесло удаление Лисина. На девятой минуте Кемпайнен забил уже в третьем большинстве уфимцев в матче, а в начале второго периода Хохряков реализовал и четвертый по счету численный перевес. Кстати, в первом перерыве Лисин мило улыбался в интервью Ульяне Тригубчак и благодарил уфимских болельщиков за поддержку на протяжении трех сезонов, которые он провел в составе «Салавата Юлаева». А Гончаров позволял себе прямо по ходу игры не менее мило заигрывать с телевизионной камерой.
— Да, ребята здесь играли, но карьеры у всех меняются и игроки переходят из клуба в клуб, — говорил после матча временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Игорь Уланов. — Надо относиться к этому как к работе, это профессионализм. Желания «насолить» нет ни у кого.
Бурдасов лучше Ковальчука?
Наконец-то отбыл свою очередную дисквалификацию Антон Бурдасов. У него 81 минута штрафа, и он лидер одиннадцатого сезона КХЛ по этому показателю. До его супершайбы оставалось примерно восемь минут, его команда уверенно вела в счете 2:0, а «Спартак» снова удалился. Никаких серьезных предпосылок к изменениям в игре не было.
Но они случились. Для начала постарался Филатов, а чуть меньше чем через полторы минуты отличился и Кутейкин. Из бывших «юлаевцев» в «спартаковской» форме именно он отдал больше всех лет своей карьеры Уфе. Счет 2:2 заставил заметно нервничать на скамейке Николая Цулыгина, но никак не его подопечного. Бурдасов подхватил шайбу в своей зоне, прорвался по флангу и точно и мощно бросил с кистей в ближний угол ворот Гудачека. Снаряд полетел по интересной траектории точно в крестовину, звонко ударившись о каркас ворот. Подобные голы Антон забивал и раньше, но так красиво он сделал это, пожалуй, впервые.
«Запахло» Захаркиным
Третья двадцатиминутка началась для уфимцев с уже привычного события — удаления «Спартака». Забить на этот раз не получилось, а вот пропустить спустя некоторое время удалось. Обе шайбы гостей получились чем-то похожими, и в обеих непосредственное участие приняли легионеры «Салавата». Сначала недоработал в обороне Умарк, который, казалось, даже и не планировал возвращаться назад. Затем больше вопросов было, конечно, к защитникам, но началось все с неточной передачи Кемпайнена.
— Каждый человек имеет право на ошибку. Какие-то игры они вытаскивают, в каких-то у них получается вот так, — защищал после матча своих иностранцев Цулыгин. — Это игра, и никогда не знаешь, как будет. На фоне усталости, видимо, они сыграли так, как не должны были сыграть.
Но еще более показательны те слова, которые Николай Леонидович сказал сразу по окончании встречи в телевизионном интервью.
«Не хватило силёшек», — выдохнул мокрый от напряжения тренер в микрофон.
Таким образом, «Салават Юлаев» проигрывает второй домашний матч подряд и четвертый из шести последних. До ноябрьской паузы уфимцы проведут два гостевых матча — в Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Да, можно сетовать на невезение, на отсутствие сил после серии матчей с серьезными соперниками, но гораздо очевиднее, что «Салават» пока находится в стагнации. Временами взрываются в атаке легионеры, блистает Бурдасов, стабильно хорошо работают сдерживающие звенья, но все больше нынешняя уфимская команда напоминает ту, что мы видели во втором сезоне Игоря Захаркина в роли главного тренера команды.
Она неуправляема, но делать поспешные выводы в любом случае не стоит. Уже сейчас понятно, что Николай Леонидович продвинулся в виртуальном рейтинге тренеров, которых могут уволить в этом сезоне. Но пока что лимит доверия, безусловно, не исчерпан, и Цулыгин может ссылаться на что угодно — усталость, невезение, любые игровые причины. Но за ноябрьской паузой последует декабрьская, и уже к ней спрос с тренера будет жестче.
Справка
Салават Юлаев — Спартак — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
- 1:0 — 9 Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк)
- 2:0 — 22 Хохряков (Бурдасов)
- 2:1 — 29 Филатов (Хохлачев)
- 2:2 — 31 Кутейкин (Зубов, Лещенко)
- 3:2 — 32 Бурдасов (Арзамасцев)
- 3:3 — 49 Никонцев
- 3:4 — 53 Максвелл (Никонцев)
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