«Не хватило сил»: Цулыгин теряет контроль над «Салаватом Юлаевым»

Супергол Бурдасова не помог обыграть «Спартак»

Присутствие нового главы Башкортостана Радия Хабирова в компании Владимира Жириновского на прошлом матче «Салавата Юлаева» с московским «Динамо» отчасти сгладило негативное впечатление от игры и результата уфимцев (поражение 2:3 в овертайме). Но вчерашняя встреча с другой московский командой уже явно обнажила новые и старые проблемы подопечных Николая Цулыгина. О неожиданном поражении СЮ в игре со «Спартаком» (3:4) — в материале «Реального времени».

Как Питер помогает Уфе

День матча выдался информационно насыщенным для хоккейной Уфы. Днем Континентальная хоккейная лига объявила о том, что Юха Метсола признан лучшим вратарем прошедшего месяца. Напомним, что финн провел без замен 10 из 11 матчей октября и одержал в них шесть побед, в том числе одну на ноль. Юха отразил 95,95% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,53. В матче с «Авангардом» Метсола и вовсе отбил 62 из 64 бросков, что стало новым рекордом КХЛ.

Но болельщики «Салавата Юлаева», решившие узнать подробности этой новости на официальном сайте команды, впадали в ступор. Их встречало такое объявление: «ХК «Салават Юлаев» продолжает работу над созданием нового клубного сайта и его версии для мобильных устройств. Сегодня мы представляем прототип нашего интернет-портала, который будет работать в тестовом режиме». Болельщиков, кроме того, просили поискать возможные ошибки в новой версии сайта и давали ссылку на старую, привычную глазу. Вообще, сайт уфимцев на протяжении уже больше десяти лет — это настоящая головная боль. Лишь в последнее время он принял хотя бы смотрибельный вид, соответствуя тенденциям КХЛ, хотя по начинке по-прежнему было много вопросов. Видимо, поэтому в клубе решили довести начатое глобальное обновление до конца. А болельщикам еще наверняка памятны те времена, когда на сайте под фамилией главного тренера команды (тогда им был Сергей Михалев) был указан даже его рабочий телефон. Некоторые не стеснялись звонить и болтать с Михалычем по душам.

Уфимскому зрителю, постепенно возвращающемуся на трибуны после серии матчей с полупустым стадионом, особенно интересно было посмотреть в «Спартаке» на бывших игроков «Салавата»



Бывшие «юлаевцы» в «Спартаке» на виду

Вторая за три дня московская команда, вышедшая на лед «Уфа-Арены», также сменила тренера по ходу сезона. Правда, «спартаковцы» находятся в зоне плей-офф, занимают шестое место, но по игре пока не выглядят коллективом, который точно выйдет в плей-офф. Красно-белые играют очень нестабильно и чередуют откровенно провальные матчи с более-менее удачными, но настоящих сенсаций не преподносят.

Уфимскому зрителю, постепенно возвращающемуся на трибуны после серии матчей с полупустым стадионом, особенно интересно было посмотреть в «Спартаке» на бывших игроков «Салавата». Их шестеро, и все они в разные годы были в Уфе заметными фигурами: защитники Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин и Максим Гончаров плюс нападающие Никита Филатов, Энвер Лисин и Илья Зубов.

В первом периоде бывшие «юлаевцы» проявили себя только на скамейке штрафников. Особо тепло трибуны встретили объявление о штрафе Филатова, но успех хозяевам принесло удаление Лисина. На девятой минуте Кемпайнен забил уже в третьем большинстве уфимцев в матче, а в начале второго периода Хохряков реализовал и четвертый по счету численный перевес. Кстати, в первом перерыве Лисин мило улыбался в интервью Ульяне Тригубчак и благодарил уфимских болельщиков за поддержку на протяжении трех сезонов, которые он провел в составе «Салавата Юлаева». А Гончаров позволял себе прямо по ходу игры не менее мило заигрывать с телевизионной камерой.

— Да, ребята здесь играли, но карьеры у всех меняются и игроки переходят из клуба в клуб, — говорил после матча временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Игорь Уланов. — Надо относиться к этому как к работе, это профессионализм. Желания «насолить» нет ни у кого.

Бурдасов подхватил шайбу в своей зоне, прорвался по флангу и точно и мощно бросил с кистей в ближний угол ворот Гудачека

Бурдасов лучше Ковальчука?

Наконец-то отбыл свою очередную дисквалификацию Антон Бурдасов. У него 81 минута штрафа, и он лидер одиннадцатого сезона КХЛ по этому показателю. До его супершайбы оставалось примерно восемь минут, его команда уверенно вела в счете 2:0, а «Спартак» снова удалился. Никаких серьезных предпосылок к изменениям в игре не было.

Но они случились. Для начала постарался Филатов, а чуть меньше чем через полторы минуты отличился и Кутейкин. Из бывших «юлаевцев» в «спартаковской» форме именно он отдал больше всех лет своей карьеры Уфе. Счет 2:2 заставил заметно нервничать на скамейке Николая Цулыгина, но никак не его подопечного. Бурдасов подхватил шайбу в своей зоне, прорвался по флангу и точно и мощно бросил с кистей в ближний угол ворот Гудачека. Снаряд полетел по интересной траектории точно в крестовину, звонко ударившись о каркас ворот. Подобные голы Антон забивал и раньше, но так красиво он сделал это, пожалуй, впервые.

«Запахло» Захаркиным

Третья двадцатиминутка началась для уфимцев с уже привычного события — удаления «Спартака». Забить на этот раз не получилось, а вот пропустить спустя некоторое время удалось. Обе шайбы гостей получились чем-то похожими, и в обеих непосредственное участие приняли легионеры «Салавата». Сначала недоработал в обороне Умарк, который, казалось, даже и не планировал возвращаться назад. Затем больше вопросов было, конечно, к защитникам, но началось все с неточной передачи Кемпайнена.

— Каждый человек имеет право на ошибку. Какие-то игры они вытаскивают, в каких-то у них получается вот так, — защищал после матча своих иностранцев Цулыгин. — Это игра, и никогда не знаешь, как будет. На фоне усталости, видимо, они сыграли так, как не должны были сыграть.

Уже сейчас понятно, что Николай Леонидович продвинулся в виртуальном рейтинге тренеров, которых могут уволить в этом сезоне

Но еще более показательны те слова, которые Николай Леонидович сказал сразу по окончании встречи в телевизионном интервью.

«Не хватило силёшек», — выдохнул мокрый от напряжения тренер в микрофон.

Таким образом, «Салават Юлаев» проигрывает второй домашний матч подряд и четвертый из шести последних. До ноябрьской паузы уфимцы проведут два гостевых матча — в Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Да, можно сетовать на невезение, на отсутствие сил после серии матчей с серьезными соперниками, но гораздо очевиднее, что «Салават» пока находится в стагнации. Временами взрываются в атаке легионеры, блистает Бурдасов, стабильно хорошо работают сдерживающие звенья, но все больше нынешняя уфимская команда напоминает ту, что мы видели во втором сезоне Игоря Захаркина в роли главного тренера команды.

Она неуправляема, но делать поспешные выводы в любом случае не стоит. Уже сейчас понятно, что Николай Леонидович продвинулся в виртуальном рейтинге тренеров, которых могут уволить в этом сезоне. Но пока что лимит доверия, безусловно, не исчерпан, и Цулыгин может ссылаться на что угодно — усталость, невезение, любые игровые причины. Но за ноябрьской паузой последует декабрьская, и уже к ней спрос с тренера будет жестче.

Андрей Лопата, фото hcsalavat.ru