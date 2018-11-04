«Читаю книгу «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Почему бухгалтерию лучше отдать на аутсорсинг, чем полезна история развития Сингапура и о чем писал представитель знаменитого дворянского рода Сергей Голицын в своих записках — предприниматели рассказали о книгах, прочитанных на прошедшей неделе.

Кирилл Миняев, директор ООО «Казанская фабрика хлеба»:

— В данный момент я увлечен циклом книг Александра Высоцкого о бизнесе. Наиболее полезными нахожу для себя книги о структуре организации и чем все же должен заниматься учредитель. Мне нравятся его взгляды на некоторые стереотипы. Например, что бухгалтер — это не правая рука директора, а лишь представитель государства на окладе организации. Крупная компания вполне себе может прожить и без такого пережитка советского времени, как большой отдел бухгалтерии, и лучше передавать все эти функции на аутсорсинг по договору в специальные компании.

Грамотное распределение бюджета компании в процентном отношении так же для меня очень важная глава. Существует много статей расходов, такие как фонд оплаты труда, оплата за сырье, аренда, коммуналка, связь, транспорт и т. д. Зачастую руководитель неправильно устанавливает приоритеты платежей, из-за чего происходят задержки оплат, ухудшение отношений между компаниями, ведь не всегда сумма поступивших средств достаточна для погашения текущих задолженностей.

Неизменно моей любимой книгой является книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Многие коммуникативные навыки черпаю именно оттуда. И признаюсь, что читаю ее уже третий раз, но даже в очередной раз я читаю ее как в первый с новым осмыслением описанного.

Роман Котенков, директор филиала ТЦ «Республика»:

— Я всегда параллельно читаю 2—3 книги: одна — деловая, вторая — художественная, третья — публицистическая. На сегодня из бизнес-литературы изучаю книгу экс-президента Сингапура Ли Куан Ю «На пути из третьего мира в первый». Знаю, что эту книгу изучают в Сколково. Ли Куан Ю рассказывает историю Сингапура, о том, как стране удалось рвануть ввысь с конца 60-х и по сегодняшний день с точки зрения экономики. Книга написана простым понятным языком, интересно изучать впечатления человека, который непосредственно участвовал в развитии государства. Параллельно читаю «Три сестры» Антона Чехова, сейчас большой интерес вызывает классическая литература. До этого перечитал у Чехова «Дядю Ваню», «Вишневый сад», «Бег» Булгакова. Стал иначе воспринимать Чехова, не скажу, что нравится, но отношение к нему изменилось в лучшую сторону.

Алина Тимербулатова, директор АН «Открытие»:

— Я прочитала Роберта Кийосаки «Почему троечники работают на себя, а хорошисты на государство». Считаю, что книгу надо изучить всем, потому что она учит финансовой грамотности. Человек за пять лет учебы в университете не может получить ответ на вопрос о профессии, а прочитав эту книгу все становится понятно.

Лариса Меньшикова, директор Noryalli:

— Вот уже несколько лет как я практически не читаю бизнес-литературу. Десять лет моими настольными книгами были Коттлер, Портер, Друкер, Каплан, Драфт и многие другие классики. Конечно, иногда читаю новинки, статьи, но прихожу к мысли, что все это в любом случае пересказывание и интерпретация классики.

Сейчас все больше отдаю предпочтение книгам по психологии, философии, художественной литературе. Например, Достоевского, Чехова, Толстого, Шоу, Ахматову, Довлатова, Бродского полезно перечитывать в разные периоды жизни. В зрелом возрасте в романах Достоевского и Толстого открываешь и видишь те истины, которые были недоступны для меня в школьном возрасте.

Одна из последних книг, которую я прочла, — «Записки уцелевшего» Сергея Голицына. Это невероятно захватывающее, но очень тяжелое сочинение представителя знаменитого дворянского рода, построенное на воспоминаниях. В каждой строчке этой книги чувствуется масштаб личности автора. Даже описывая какие-то бытовые моменты, Голицын показывает высокий уровень отношений между людьми, которые в наше время большая редкость. Это совершенно уникальная книга. Меня она заставила еще раз переосмыслить не просто свою жизнь, а по-другому взглянуть на эпоху, в которой мы живем. Задуматься о будущем, читая о великом прошлом, которые мы безвозвратно потеряли. А еще эта книга — пример сильной любви, воли и мужества людей, которым пришлось жить в одну из самых тяжелых для России исторических эпох.

Лилия Алеева, директор по маркетингу ICL Services:

— В настоящее время читаю книгу Александра Фридмана «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя». Несмотря на достаточно провокационное название, эта книга о базовых принципах менеджмента и управления. Только в отличие от классиков менеджмента ее надо читать уже имея за плечами опыт управления, потому что она полезна для того, чтобы освежить знания, по-иному посмотреть на собственные прожитые управленческие кейсы, скорректировать практику работы. Книга написана достаточно жестко и прагматично, но просто и понятно. Особенно мне было полезно пересмотреть практику делегирования, что позволило высвободить время на решение более системных и стратегических вопросов.

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