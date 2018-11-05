Где тестируют полиэтилен: 10 интересных фактов о Центральной лаборатории «Казаньоргсинтеза»

Научно-исследовательскому центру, расположенному на предприятии, исполнилось 55 лет

Фото: Владимир Туник

ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно ведет работу по улучшению качества продукции и создает новые марки. В этом процессе особую роль играет центральная лаборатория компании. В 2018 году ей исполнилось 55 лет. Столько же прошло запуска производства на «Оргсинтезе». «Реальное время» собрало 10 неизвестных ранее фактов о центральной лаборатории «Казаньоргсинтеза».



Запуск производств на КОСе проходит при участии центральной лаборатории

Первые специалисты центральной заводской лаборатории приняли непосредственное участие в получении первой продукции — фенола и ацетона — в 1963 году. Затем, на протяжении 55 лет работы лаборатории, без нее не обходился запуск ни одного производства на «Оргсинтезе».





Специалисты центральной заводской лаборатории приняли участие в получении первой продукции — фенола и ацетона — в 1963 году



Лабораторией руководит кандидат технических наук

Первым начальником лаборатории с 1961 года и последующие четверть века была Нажия Абдулхакова, которая в 60-е одновременно являлась руководителем отдела технического контроля завода, находившегося в здании ЦЗЛ. С 1986 по 2006 год, центральную лабораторию возглавляла ветеран предприятия Чарна Медведева. Ей на смену пришла Елена Бобрешова, в 2012 году передавшая «эстафету» нынешнему начальнику, кандидату технических наук Елене Маряниной.

1 400 работ по совершенствованию производств и повышению качества продукции за 5 лет

За годы своего развития центральная лаборатория общества (ЦЛО) превратилась в многофункциональный научно-аналитический центр, ориентированный на проведение опытно-промышленных, инновационных и аналитических работ, обеспечивающих разработку, внедрение и освоение новых технологий. За последние 5 лет в центральной лаборатории было выполнено свыше 1 400 работ, направленных на совершенствование действующих производств, разработку новых технологий, новых видов продукции и внедрение их в производство. Подано более 80 рацпредложений.

За последние 5 лет в центральной лаборатории было выполнено свыше 1 400 работ



Аккредитованная испытательная лаборатория

ЦЛО в 2015 году была аккредитована как испытательная лаборатория, в соответствии с Федеральным законом РФ: «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». По итогам проверки работы лаборатории экспертами Росаккредитации, в 2018 году ЦЛО вновь успешно подтвердила свою компетентность, расширив область аккредитации.

Своя аналитическая служба

Одна из наиболее важных сфер деятельности центральной лаборатории связана с работой ее аналитической службы, в которую входят три сектора: аналитический, хроматографических методов анализа и физико-химических методов. Главная задача аналитической службы — участие в создании и выпуске высококачественной, конкурентоспособной продукции.

За 5 лет ЦЛО разработала 170 новых методик измерений

В период с 2013 по 2018 год аналитические службы ЦЛО разработали 170 новых методик измерений. Более 30 из них были включены в ГОСТы и ТУ. 112 были аттестованы Росстандартом и включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

199 научных публикаций

Сотрудники ЦЛО регулярно принимают участие в международных и всероссийских научно-производственных конференциях. Работники ЦЛО — от лаборантов до руководителей — повышают квалификацию и знания по последним достижениям аналитической химии, иным отраслям знаний, участвуют в производственных программах обучения, курсах повышения квалификации. Результаты научно-исследовательских разработок были представлены в 199 публикациях — в российских и зарубежных журналах, научных сборниках.

Работники ЦЛО повышают квалификацию и знания по последним достижениям аналитической химии



Более 500 приборов в 29 лабораториях

Работа ЦЛО немыслима без наличия мощного приборного парка. Все применяемые методы хорошо обеспечены современными аналитическими приборами ведущих отечественных и зарубежных производителей, таких как Bruker, Agilent, Multy Jena, «Кристалл», «Мета-Хром», Shimadzu. Сегодня сотрудниками сектора по внедрению и обслуживанию лабораторных приборов ЦЛО обеспечивается бесперебойная работа более 500 приборов аналитического контроля в 29 лабораториях предприятия.

Работа ЦЛО немыслима без наличия мощного приборного парка



Качество воды – на контроле ЦЛО

В 2015 году в состав ЦЛО вошла лаборатория производственного контроля воды. В 2016 году ЦЛО начала производственный контроль качества питьевой воды для жилого комплекса «Салават купере». Лабораторией производственного контроля воды и секторами ЦЛО проводится постоянный контроль качества питьевой, поверхностной, подземной, бассейновой воды по химическим и микробиологическим показателям.

Лучшая испытательная лаборатория в РТ в 2016 году

Специалисты центральной лаборатории демонстрируют свои возможности на различном уровне. В 2016 году на конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ», проводимом Министерством промышленности и торговли РТ, ЦЛО победила в номинации «Лучшая испытательная лаборатория».