«Покажем Казань в трех измерениях»: в столице готовятся встретить трехмиллионного туриста

Счастливый билет в виде двухдневного тура за 170 тысяч рублей вытянула жительница Москвы

Фото: Максим Платонов

В Казани с помощью лотереи определили трехмиллионного туриста, которым стала жительница Москвы. Она приедет в столицу Татарстана 9 ноября. Комитет по развитию туризма города подготовил для нее двухдневный тур с экскурсиями по любимым местам казанцев, катанием по речке и на вертолете и другими приятными бонусами, которые обошлись городу в 170 тысяч рублей. О том, что ждет долгожданного «юбилейного» гостя — в материале «Реального времени».

«Трехмиллионник» приедет из Москвы

В Казани так ждут трехмиллионного туриста, что даже организовали конкурс с награждением. Бумажку с именем заветного «юбилейного» гостя сегодня в Театре национальной кухни, волнуясь, достала из лототрона председатель Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. Победителем стала Дарья Чипур из Москвы, которая отправится в Казань 9 ноября. Девушке позвонили по громкой связи — жительница Первопрестольной очень обрадовалась и удивилась, что именно она стала трехмиллионным туристом нашего города. Дарья рассказала, что в столице Татарстана была этим летом и ей очень понравилось, сейчас же пришлось собираться в гостеприимный город во второй раз.

Встречать Дарью в Казани обещают торжественно. В программе у нее запланирован двухдневный тур с экскурсиями по достопримечательностям, проживанием в гостинице, мастер-классом по приготовлению и дегустации национальных блюд и другими приятными сюрпризами.

— Планируем показать Казань в трех измерениях: в воздухе, на воде и на земле. Поэтому ожидается полет на вертолете над красавицей-Казанью, также будет посещение наших основных туристических достопримечательностей: кремль, музей казанской панорамы, музей чак-чака. Я напомню, что программу пребывания мы составляли в соответствие с мнением наших жителей. Поэтому те объекты, которые вошли в программу — самые любимые и популярные среди наших казанцев, — рассказала Дарья Санникова.

В Казани так ждут трехмиллионного туриста, что даже организовали конкурс с награждением



Помимо вышеперечисленных интерактивов победительницу ждет речная прогулка по Казанке с видом на кремль, посещение ночного клуба, чтобы познакомиться с ночной жизнью города, и прогулка Кремлевской набережной.

На одного человека программа обойдется в порядка 170 тысяч рублей. Но если победительница будет не одна, за спутников также заплатит принимающая сторона.

— Мы говорили в начале акции, что если трехмиллионный турист будет с семьей, мы готовы взять на себя расходы на всех членов семьи, — пояснила руководитель Комитета по развитию туризма города Казани.

От Москвы до Еревана

Стоимость дороги в двухдневный тур для трехмиллионника не вошла. Более того, в заявке на конкурс обязательно нужно было приложить уже купленные билеты, чтобы подтвердить свои серьезные намерения посетить столицу республики. Акцию «Стань трехмиллионым туристом Казани» запустили всего месяц назад. В ней приняли участие 316 человек из 94 городов. Согласно статистике, больше всех юбилярами мечтали стать жители Уфы — оттуда пришло 53 анкеты-заявки. За столицей соседнего региона следовала Москва с 34 заявками, Санкт-Петербург и Екатеринбург с 33 участниками от каждого города. Из отдаленных городов в акции поучаствовали по два человека из Томска и Сургута, а из-за границы — по одному из Еревана и Астаны.

Среди причин поездки именно в Казань участники конкурса называли желание сделать предложение своей избраннице или, например, познакомиться с родиной своего молодого человека, чтобы попробовать местную кухню и пообщаться с его бабушкой, которую тот ласково называет «әбием».

Победительница из Москвы по телефону рассказала Дарье Санниковой, что увидела рекламу акции в «Инстаграме». Отвечая на вопрос «Реального времени», председатель Комитета по развитию туризма пояснила, что для продвижения конкурса они использовали несколько ресурсов. На прошлой неделе рекламировать его в Казань приезжали блогеры, которые прошлись по маршруту трехмиллионника и написали об этом в своих социальных сетях. Кроме того, письма с просьбой разместить информацию отправили в города-партнеры — Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самару, в города-побратимы в Китае и Турции. Помог информационной поддержкой и Ростуризм, опубликовавший официальный релиз акции.

«Программу пребывания мы составляли в соответствие с мнением наших жителей. Поэтому те объекты, которые вошли в программу, самые любимые и популярные среди наших казанцев», — рассказала Дарья Санникова



Казань может закончить год с 3 млн 260 тысячами туристов

О том, что Казань ждет в ноябре трехмиллионного туриста, Дарья Санникова говорила еще в октябре. Расчеты комитета по развитию туризма подтвердил один из сотовых операторов, который проанализировал маршруты путешествий своих пользователей. По словам представителя компании Андрея Золоторева, свои данные они экстраполировали на количество абонентов других операторов с учетом объемов доли рынка каждого, после чего сделали вывод, что порог в три миллиона туристов Казань перешагнет в ноябре, а к концу года доля туристов прирастет примерно на 260 тысяч.

Кстати, в ходе подготовки исследования оператор проанализировал посетителей «Казань Арены» во время ЧМ и выяснил, что больше всего болельщиков на стадионе было из США (более 30%). На второе место попала Аргентина.

Плюс два миллиона за 8 лет

В завершение напомним, как развивалась Казань-туристическая. Еще в 2010 году столица республики перешла рубеж в 1 миллион туристов, а через 5 лет прирастила к нему еще один миллион.

Круглый рекорд ждали в прошлом году, но тогда достичь показателя в 3 миллиона гостей не вышло — цифра остановилась на уровне 2 миллиона 750 тысяч. В этом году добиться исполнения мечты помог ЧМ по футболу, благодаря которому с января по август в Казани побывало 2 миллиона 650 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода 2017 года.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов