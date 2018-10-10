В ноябре турпоток в Казань превысит 3 млн человек

В комитете по развитию туризма Казани прогнозируют, что в ноябре турпоток в столицу республики перевалит за 3 млн человек. Об этом на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства» в Казанском кооперативном институте заявила руководитель комитета Дарья Санникова.

«В ноябре мы ожидаем встретить трехмиллионного туриста», — приводит слова Санниковой корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для летнего отдыха в 2018 году, уступив Санкт-Петербургу и Москве.