Рейтинг районов РТ: позиции Сабов поколеблены, а в затылок Нижнекамску задышали Азнакаево и Лаишево

Сравнение татарстанских территорий по методике «Реального времени»

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает отслеживать социально-экономические изменения в районах Татарстана. Насколько сильно поменял их ранжирование первый месяц второго полугодия — июль? Весьма существенно. Во-первых, начинают колебаться позиции Сабов — район потерял сразу несколько баллов из-за относительно высокой безработицы. Во-вторых, в борьбу за 2-е место включились сразу три района — Нижнекамск, Азнакаево и Лаишево. В-третьих, Зеленодольск вновь вернулся в топ-5, выбив из него Альметьевск, благодаря увеличению ИПП и доли прибыльных предприятий. И, наконец, из трех героев предыдущего материала — Тукаевского района, Казани и автограда — только команде Наиля Магдеева удалось улучшить свои позиции в рейтинге.

Сабы пока в лидерах, но в июле просели из-за высокой безработицы

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года Сабинский район, руководимый Раисом Миннихановым, окончательно оторвался от ближайших преследователей. И это несмотря на то, что Сабы впервые с апреля (когда они и вырвались вперед, обогнав Нижнекамский район) потеряли баллы — со 127,25 на конец первого полугодия до 124,05 по итогам июля.

Случилось это, во-первых, потому, что впервые с начала года в районе начался рост уровня безработицы, который, поднявшись в июле на 2%, составил 0,71 балла (с января по июнь он упал с 0,97 до 0,69). Мы предупреждали, что Сабы и до этого находились в «красной зоне», занимая 8-е место в РТ по высокой безработице, теперь же район занял 5-е. Для сравнения, средняя официальная безработица в Татарстане — 0,51%. Во-вторых, в районе вырос уровень преступности: с 300 на 100 тыс. населения до 329,4. И, наконец, существенно по позициям сабинцев ударила инфляция продовольственной корзины. Пусть рост цен в июле был не таким высоким, как в Нижнекамске (средние розничные цены в вотчине Айдара Метшина выросли со 1 170,16 рубля до 1 194,27 — при средней стоимости корзины по РТ в 1 151,41 рубля) или Арском районе (рост с 1 106,22 рубля до 1 126,64 рубля). В Сабинском районе стоимость корзины составила 1107,84 рубля.

Нижнекамск продолжает пока удерживать 2-е, но уже очень близок к тому, чтобы его потерять: в затылок дышат азнакаевцы: если район Метшина набрал 114,76 балла, то вотчина Марселя Шайдуллина — 114,66. Фото aznakayevo.tatarstan.ru



А в затылок Айдару Метшину задышали Марсель Шайдуллин и Михаил Афанасьев

Уступив Сабам еще в апреле 1-е место, Нижнекамск продолжает пока удерживать 2-е, но уже очень близок к тому, чтобы его потерять: в затылок дышат азнакаевцы: если район Метшина набрал 114,76 балла, то вотчина Марселя Шайдуллина — 114,66. Достаточно небольшого роста по ряду параметров у Азнакаево, или, напротив, снижения у нижнекамцев — и районы поменяются местами.

По итогам июля вообще сложилась интересная ситуация: в борьбе за 2-е место бьются даже не два, а три игрока: так, Лаишевский район уступил Азнакаевскому какие-то 0,5 балла, а Нижнекамскому — 0,6 балла, набрав 114,18. К слову, если Нижнекамск в июле потерял почти 3 балла, а Азнакаево не набрало и не потеряло (к июню оно набирало те же 114,6), то Лаишево как раз разжилось 2 баллами (в июне оно набирало всего 112,3). То есть наилучшие возможности подвинуть Метшина со 2-го места имеет даже не Шайдуллин, а глава Лаишевского района Михаил Афанасьев. При том, что еще пару месяцев назад Лаишево даже не могло попасть в топ-5. Но об этом ниже.

Интересно, по каким позициям умудрился просесть Нижнекамск. Набрав баллы по индексу промышленного производства (было 26, стало 29), район потерял одну позицию по доли прибыльных предприятий. Действительно, ИПП в Нижнекамске в июле уже составил 105% при среднем по РТ в 101%. Что же касается доли прибыльных предприятий, то тут немного сложнее. Район вошел в число сразу 27 районов, где количество прибыльных предприятий не выросло и не упало (в Нижнекамске прибыльных предприятий как было 72,1%, так и и осталось). В то же время в целом по РТ доля таких предприятий в июле чуть выросла, составив 74,5%. Это несмотря на то, что в семи районах она снизилась, в частности, в Азнакаевском районе (на 5,6%, до 85%). Среди районов, находящихся в «красной зоне» по этому параметру, оказался богатый Тукаевский район, но сильнее всего просели Бугульма (доля прибыльных предприятий упала с 65,5 до 58,6%), Буинск (с 75% до 58,3%) и Тетюши (падение составило почти 25%). При этом сразу в 10 городах и районах доля прибыльных предприятий выросла, в том числе в ключевых для экономики РТ — в Казани (до 71,6%), Набережных Челнах (до 77,4%), Елабуге (до 75%) и Альметьевске (до 80,3%).

Азнакаево также потеряло несколько баллов по поголовью крупного рогатого скота и реализации скота и птицы. Фото Максима Платонова

Лаишево подняло сразу два ключевых показателя

Именно по этому параметру Лаишево смогло сильно подтянуться, хотя по-прежнему отстает от других районов — доля прибыльных предприятий в вотчине Михаила Афанасьева, долгие месяцы составлявшая 33,3—37,5%, наконец поднялась выше планки 40% (41,7%). Очевидно до Нижнекамска и Азнакаево району далековато, но динамика роста не может не впечатлять. Лучше показатель только у Мензелинского района, где доля прибыльных предприятий выросла сразу на 40% и составила 87,5%.

Вторым негативным фактором для Нижнекамска стал рост потребительских цен, о чем мы упоминали выше: здесь по итогам 7 месяцев 2018 года самая высокая инфляция в Татарстане — рост стоимости потребительской корзины составил 2%. При том, что только еще в 10 других районах инфляция вообще зафиксирована (в том числе в Казани и Альметьевске), а в 20 никаких изменений не произошло. Зато в 14 районах стоимость корзины даже снизилась, в том числе в Набережных Челнах и, кстати, Лаишевском районе (на 2,2%). То есть и здесь район Афанасьева «догнал и перегнал» Нижнекамск. Азнакаево же и по этой позиции стагнировало — никаких изменений по стоимости потребительской корзине в этом районе не произошло.

Азнакаево также потеряло несколько баллов по поголовью крупного рогатого скота и реализации скота и птицы, доле прибыльных предприятий и потребительской корзине (см. выше), но отыграло это падение, улучшив показатели по безработице и преступности, то есть не по экономическим, а в большей степени по социальным факторам. Действительно, Азнакаевский район вошел в топ-5 районов с наиболее существенным падением безработицы — здесь оно составило 7%. Отметим также, что безработица снизилась в крупных экономических районах РТ: Набережных Челнах (–1%), Казани (–1%), Елабуге (–3%). В нефтяном Альметьевске безработица застыла на отметке в 0,71%.

А в 11 районах она выросла: выше всего в «химическом» Менделеевском районе (+10%), Ютазинском (+7%), Тукаевском (+5%), Сабинском (+2%) районах и, что любопытно, в Лаишевском районе (+6%). Скорее всего, именно этот фактор пока не пускает район выше 4-го места. С другой стороны, здесь один из самых низких уровней безработицы по РТ: Лаишево по нему входит в топ-3, уступая только Кайбицкому и Актанышскому районам. В топ-10 таких районов входят и экономически развитые Набережные Челны, занимая 7-е место с уровнем безработицы в 0,31%.

Что-то с этим Михаилу Афанасьеву надо делать: с сентября прошлого года Лаишево находилось в «зеленой зоне», индекс производства здесь всегда превышал 100%, однако он начал опасно снижаться. Фото laishevo.tatarstan.ru



Еще одним негативным фактором, не пускающим Лаишевский район в «призовую тройку», является индекс промышленного производства. Действительно, что-то с этим Михаилу Афанасьеву надо делать: с сентября прошлого года Лаишево находилось в «зеленой зоне», индекс производства здесь всегда превышал 100%, однако он начал опасно снижаться. Если по итогам 9 месяцев 2017 года он составлял 145%, то к концу года упал до 121,2%, а к марту 2018-го — и вовсе до 106,5%. К маю этого года индекс впервые пробил отметку 100% и оказался в «красной зоне» (96,9%), в июне на мгновение вернулся в плюс, но по итогам июля снова упал до 97,3%. Во многом, возможно, из-за высокой доли убыточных предприятий (см. выше).

Зеленодольск вновь вернулся в топ-5, выбив из него Альметьевск

Еще одной новостью стало возвращение Зеленодольского района Александра Тыгина в топ-5. Напомним, по итогам первого полугодия район, занимавший ранее 3-е место, с треском вылетел из топ-5, опустившись на седьмую позицию (потеряв почти 5 баллов). В июле он занял 5-е место, но позиции его по-прежнему крайне неустойчивы — за месяц Зеленодольск набрал лишь 1 балл. В июне было две причины вылета из топ-5. Во-первых, снижение объема налоговых и неналоговых доходов на душу населения. Так, если за январь — июнь 2017 года он составлял 6,5 тыс. рублей на одного жителя района, то за январь — июнь этого — лишь 5,5 тыс. рублей, т. е. на 15% меньше. Во-вторых, повлияла ситуация с ценами на товары первой необходимости, которые, застряв на отметке 1 195,45 рубля за корзину, оставались замороженными — а это, между прочим, было выше средних цен по Татарстану на 40 рублей.

В июле Зеленодольск улучшил показатели по доле прибыльных предприятий и индексу промышленного производства. Первая поднялась до 75%, а индекс промпроизводства составил 105,7% (находится с начала 2017 года в «зеленой зоне»). С другой стороны, район ухудшил показатели по безработице и зарегистрированным преступлениям (по обоим район входит в топ-10 худших районов РТ). Альметьевский район вылетел из топ-5 не потому, что плохо работал (не плохо и не хорошо — по большинству показателей нет кардинальных изменений), а потому что хорошо работал Зеленодольский район. Кроме того, если у зеленодольцев цены остались на прежнем уровне, то Альметьевск попал в число районов, где они выросли.

Ежемесячный рейтинг районов РТ на 1 августа 2018 г., баллы

МЕСТО

Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 31 Агрызский 16 27 17 30 3 Азнакаевский 30 37 38 29 44 Аксубаевский 32 15 30 20 11 Актанышский 24 20 43 42 20 Алексеевский 8 19 35 16 16 Алькеевский 4 12 41 31 7 Альметьевский 45 42 20 21 38 Апастовский 6 11 32 22 37 Арский 15 24 44 36

У глав Тукаевского района и Казани силы после рекордного рывка иссякли — в отличие от автограда

Осталось посмотреть, что сталось с «героями» нашего предыдущего материала: напомним, тогда Тукаевский район Фаила Камаева скакнул сразу на 20 позиций вверх (на 17-е место), Набережные Челны команда Наиля Магдеева подняла с 39-го на 34-е место, а Казань скакнула с 22-го на 12-е место.

Тукаевский район опустился на 18-е место, потеряв 2,5 балла. Несмотря на укрепление показателя индекса промышленного производства (в июле район получил за ИПП на 13 баллов больше, благодаря его росту с 101,8% до почти 110%), тукаевцы одновременно разогнали уровень безработицы (на 5%) и не смогли снизить стоимость потребительской корзины, которая здесь дороже, чем в целом по Татарстану — 1 152,77 рубля. Казань опустилась тоже на одну позицию, с 12-го на 13-е место, потеряв те же 2,5 балла. По столице РТ в первую очередь ударил рост стоимости на товары первой необходимости, да и корзина здесь стоит 1 174,02, что на 23 рубля дороже, чем в среднем по Татарстану.

Из трех героев первого полугодия только автоград смог еще улучшить свои позиции, заняв 33-е место. Челнам удалось увеличить долю прибыльных предприятий (см. выше) на 5%, она составила уже 77,4%, и это при том, что в начале 2018 года она не превышала 61,5% и стабильно расти начала лишь после мая: то есть за 7 месяцев убыточных предприятий в городе стало на 13% меньше. Кроме того, сыграла свою роль и дефляция: стоимость потребительской корзины в июле в Набережных Челнах снизилась (а это произошло еще только в 13 районах), хотя и продолжает оставаться сравнительно высокой — 1 163,2 рубля.

Итоговый рейтинг районов РТ на 1 августа 2018 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

янв-июль 2018 года Баллы

Место Наименование муниципального района (городского округа)

янв-июнь 2018 года 1 Сабинский 124.05

1 Сабинский 2 Нижнекамский 114.76

2 Нижнекамский 3 Азнакаевский 114.66

3 Азнакаевский 4 Лаишевский 114.18

4 Альметьевский 5 Зеленодольский 112.59

5 Лаишевский 6 Заинский 111.24

6 Заинский 7 Альметьевский 111.15

7 Зеленодольский 8 Елабужский 109.69

8 Елабужский 9 Лениногорский 106.48

9 Лениногорский