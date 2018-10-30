Кто и как не платит по счетам энергетиков?

Заинский завод металлоконструкций задолжал «Татэнергосбыту» более полумиллиона рублей.

На 24 октября 2018 года задолженность АО «Заинский завод металлоконструкций» перед АО «Татэнергосбыт» за потребленную электроэнергию составляет 556 тыс. рублей за период с февраля 2018 года по март 2018 года. При этом в 2017 году предприятие не вызывало никаких проблем — задолженности за электроэнергию на конец года не было.



С руководством завода неоднократно велись переговоры по урегулированию долговой ситуации, а также с руководителями организаций, контролирующих должника. К сожалению, это ни к чему не привело. Помимо взыскания имеющейся задолженности в судебном порядке, энергетики были вынуждены прибегнуть к крайним мерам и отключить электричество на вышеупомянутом заводе.

Кроме того, как выяснилось, у АО «Заинский завод металлоконструкций» долги не только перед энергетиками, но и ранее — перед своими же сотрудниками. Так, лишь при помощи вмешательства Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в марте 2018 года удалось добиться выплаты 103 сотрудникам на общую сумму 1 млн 998,3 тыс. рублей.

Согласно сведениям, полученным из информационной системы «Спарк», численность сотрудников завода составляет 134 человека. Однако на сегодняшний день на этом заводе никто не работает: электричества нет и завод простаивает. А что до людей, то их судьба не ясна. Понятно только одно — заводчане оказались без работы, а возможно и без выплаты компенсации за потерю этой самой работы.

Кому же все-таки принадлежит вышеуказанный завод? И кто в ответе за долги перед энергетиками? Выяснилось, что 100% учредителем АО «Заинский завод металлоконструкций» является ООО «Инвэнт-электро», 100% владелец которого — ООО «Инвэнт», где 67% владения принадлежат ООО «ХК «Инвэнт». А самое интересное, что все эти организации находятся по одному адресу: РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32.

Директор ООО «Инвэнт-электро» — Сергей Афонин, также являющийся депутатом Совета Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан III созыва.

Интересный факт: только за 2018 год в суде уже свыше 50 дел на общую сумму порядка 900 млн руб., в которых ООО «Инвэнт-электро» является ответчиком. И все эти дела в основном касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда или поставки.

Кстати, по сведениям ЕГРЮЛ ООО «Инвэнт-электро» (40%) и

ООО «Инвэнт» (60%) являются учредителями ООО «Татэк», где до июня 2017 года генеральным директором трудился Сергей Афонин и которое является соседним предприятием с АО «Заинский завод металлоконструкций», куда предположительно в июне — июле 2018 года было демонтировано и перевезено оборудование предприятия-должника. Где же сейчас находится все оборудование завода? На каком основании оно было перевезено на соседнее предприятие? И что будет с задолженностью перед АО «Татэнергосбыт»? Так много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Энергетики надеются, что ответы им дадут правоохранительные органы.

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Еще одним из аффилированных лиц к должнику значится ООО «Инвэнт», генеральным директором которого является Леонид Резников. Ранее он занимал пост вице-губернатора по промышленной политике Томской области. Резников был приглашен выступить скорее в роли независимого директора для объективной оценки экономического положения ГК «ИНВЭНТ» и перспектив финансирования новых производств по выпуску сложного электротехнического оборудования. В дальнейшем эта оценка может понадобиться для реструктуризации компании в свете ее возможного поглощения.

Стоит отметить, 67% владения ООО «Инвэнт» принадлежит ООО «ХК «Инвэнт», а 33% — АО «Интер РАО капитал», директором которого является небезызвестный Борис Ковальчук — сын Юрия Ковальчука. По данным журнала Forbes, Ковальчук-старший — основной акционер банка «Россия» (42,3% с учетом пакета, принадлежащего жене), а также имеет доли в страховой группе «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группе» и «СТС Медиа». Его состояние оценивается в $1,4 млрд и он занимает 71-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии издания.

Директором ООО «ХК «Инвэнт» является Эльбек Сафаев, бенефициаром Марат Сафаев, имеющий доли во владении по всей цепочке свыше 50% в 16 промышленных предприятиях Татарстана: «Инвэнтах» (во всех сочетаниях), ООО «Татэк», ООО «Рубаи», АО «Стройкоммаш», ООО «Эксойл» и другие.

В августе картотека арбитражных дел пополнилась сразу несколькими исковыми заявлениями. Так, 1 августа ПАО «Росбанк» обратилось в суд к ООО «Таткабель», ООО «Инвэнт», ООО «Инвэнт-электро», ООО «Торговый дом Инвэнт» (эти компании так или иначе связаны с предприятием-должником, — прим. ред.) о взыскании солидарно с вышеназванных организаций задолженности по возобновляемой кредитной линии на сумму более 306 млн руб. А 29 августа АО «МК-М» подал иск к ООО «Таткабель», ООО «Инвэнт» о взыскании задолженности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки на сумму 2,3 млн руб.

Если посмотреть на всю цепочку, то возникает закономерный вопрос: действительно ли задолженность в 556 тыс. руб. для компаний, контролирующих должника, с оборотом в десятки миллиардов рублей является неисполнимым обязательством? И что стало с рабочими АО «Заинский завод металлоконструкций»: их тоже перевели на другой завод или просто «выкинули» на улицу?

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