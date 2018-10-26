«Стрижи» прилетели: как асы высшего пилотажа готовятся к авиашоу в Казани
Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» прилетела в Казань для участия в акции «Служба по контракту – твой выбор», которая пройдет завтра у Центра семьи «Казан». «Стрижи» прибыли с подмосковной авиабазы «Кубинка» на территорию аэродрома Борисоглебское. За тренировочными полетами авиагруппы наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
Видео Камиля Исмаилова
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