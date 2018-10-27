«То ли неудача, то ли сглаз»: у УНИКСа проблемы с составом

Команда Прифтиса готовится к одному из самых сложных выездов сезона в Лиге ВТБ

Первое поражение УНИКСа в нынешнем сезоне (в матче с «Уникахой» в Лиге Европы) воспринимается как событие, а это говорит о том, что болельщики и журналисты отвыкли от неудач. Потому и в завтрашней игре с «Химками» от команды будут ждать лишь победы. Тем более что у подмосковной команды не слишком ладится в Евролиге, а сил этот турнир забирает уйму. Впрочем, проблемы, как оказалось, есть и в стане «зеленых». Как признавался наставник казанцев Димитрис Прифтис, неудачи преследуют его подопечных и выливаются в череду травм. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке УНИКСа перед вылетом в Москву и узнал, как баскетболисты восприняли обидное поражение в Малаге, каким образом, по их мнению, поменялась игра «Химок» в этом сезоне и кого недосчитается команда в Подмосковье.

«У нас проблемы с составом. То ли неудача, то ли сглаз»

На последние пятнадцать минут тренировки журналистов пустили несколько позже запланированного — к команде уже по традиции пришел президент клуба Евгений Богачев. Руководитель поговорил с тренерами и понаблюдал за подготовкой к предстоящей встрече.

Когда же представители прессы все-таки прошли в зал, одна половина команды уже просто отрабатывала дальние броски, а вторая играла «двусторонку» на противоположной половине площадки. О том, что настроение испорчено первым поражением в сезоне (три дня назад УНИКС обидно уступил «Уникахе» в овертайме 80:82), не говорило ничего — напротив, было много улыбок и взаимных подшучиваний. Некоторая угрюмость сохранялась разве что на лице наставника команды Димитриса Прифтиса. Как оказалось, его озадачили кадровые проблемы — совершенно точно не поедут в Московскую область Мелвин Эджим и Максим Шелекето.

Совершенно точно не поедут в Московскую область Мелвин Эджим (на фото) и Максим Шелекето



Мелвин не тренировался, а слушал тренера по физической подготовке Маркуса Линднера, который, судя по всему, рассказывал ему об очередном плане восстановления. За нынешний сезон это уже вторая травма легкого форварда. Шелекето же получил травму в матче Кубка Европы с литовским клубом «Ритас» 10 октября и с тех пор не играл. Тогда Прифтис сказал, что в ближайшие две недели мы его не увидим и предположил, что это может быть… сглаз. На судьбу греческий специалист пожаловался и на этот раз.

— К сожалению, травмы не отпускают нас, — сказал журналистам Прифтис. — Вы знаете, что у нас получил повреждение Эджим, мы не использовали его некоторые время, чтобы он восстановился, но он вновь получил травму. Участие некоторых игроков в матче с «Химками» остается под вопросом. У нас есть проблемы с составом.

«В Малаге должны были побеждать»

Вопрос «Как восприняли первое поражение в сезоне?» журналисты задавали чаще всего, хотя команду ожидает уже следующий, возможно даже более грозный соперник. А это говорит лишь о том, что в новом сезоне каждое поражение воспринимается как некий нонсенс — что не может не радовать.

Как признавался наставник казанцев Димитрис Прифтис, неудачи преследуют его подопечных и выливаются в череду травм

— Сохраняем спокойствие, — говорил Прифтис после тренировки. — Мы хорошо играли в основное время и в овертайме, но в такой игре нам немного не хватило удачи. У нас возникло несколько проблем при обработке. Игроки много фолили. Плюс сыграли свою роль потери.

— Как команда восприняла первое поражение в сезоне? — повторили корреспонденты свой вопрос Евгению Колесникову.

— Приняли как неизбежное, результат есть, и надо от него отталкиваться. Естественно, проигрывать обидно, тем более всего два очка на выезде. Тем не менее впереди следующий соперник, мы готовимся к нему.

Когда команда уже закончила занятие и отправилась в раздевалку, корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с глазу на глаз с капитаном Антоном Понкрашовым.

«Мы мотивированы, потому что «Химки» серьезный соперник, второй год подряд играет в Евролиге, это уже такой наш принципиальный соперник с давних времен»



— Команда шла без поражений шесть матчей, но случилось обидное поражение в Испании. Это не надломило вас?

— Да нормально все. Ну, немножко расстроены. Обидно, конечно, что проиграли, я считаю, что мы заслуживали победы, должны были закончить игру еще в основное время. Мы мотивированы, потому что «Химки» серьезный соперник, второй год подряд играет в Евролиге, это уже такой наш принципиальный соперник с давних времен. Так что будем стараться победить, — заверил Понкрашов.

«Наша задача — заставить Шведа уставать и идти в неудобные позиции»

В Евролиге, к слову, «Химки» пока безуспешно пытаются набрать первые очки. Четыре поражения в четырех играх, причем желто-синие, так же как и УНИКС, упустили победы на последних минутах. Так что злее соперника сегодня представить сложно. Не спасает в Евролиге даже всемогущий и самый высокооплачиваемый (4 миллиона долларов в год) баскетболист Европы Алексей Швед.

Не спасает в Евролиге даже всемогущий и самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Алексей Швед. Фото bckhimki.ru

— У вас есть какой-то особенный план игры против Шведа? — спросили журналисты у Прифтиса.

— Конечно, это большая проблема, и не только для нас, — признал наставник казанцев. — Каждый раз нужно что-то делать, чтобы сдержать Шведа. Это игрок, который может решить исход матча. Он классный снайпер и отличный диспетчер, и от такого игрока можно ждать чего угодно. Мы ожидаем агрессивной игры от «Химок». Они будут очень злыми, так как проиграли несколько матчей в концовках и хотят победить дома. Я ожидаю очень сложного матча, и нам нужно сохранять предельную концентрацию в каждом эпизоде.

Крайне подробно, буквально по полочкам, разложил журналистам будущего соперника защитник УНИКСа Евгений Колесников, подошедший к ним с пакетом льда, привязанным к руке. «Просто ударили», — пояснил Евгений.

— Что скажешь о нынешних «Химках»?

— Они каждый год демонстрируют, что у них достаточно хорошо укомплектованная команда, длинная скамейка, много заменяемых игроков. Но основная игра у них строится, конечно, через одного игрока — Шведа. Пришли другие помогающие люди. Крокер, Ди Бост — первый номер, все иностранцы, которые могут забить из-за дуги. У них все умеют забивать трехочковые. В прошлом году такого не было. Так что нужно концентрироваться не только изнутри [зоны], но и на дуге.

— Это будет сложнее?

— Просто по-другому. Это другая тактика и нужно по-другому готовиться. Соперник по сравнению с прошлым годом изменился, нужно по-другому тактически обороняться. Но, естественно, у них основную часть атак делает Швед. И дальше уже команда подстраивается под то, какие решение примет именно он. Так что наша основная задача — заставить его как можно больше уставать, вынуждать идти в неудобные для него позиции и заставлять делать тяжелые броски, вот и все. И самое основное: не дать им забить больше 80 очков. Потому что когда они забивают больше 80-ти, то чувствуют себя комфортно и, соответственно, имеют преимущество.

В завтрашней игре с «Химками» от команды болельщики будут ждать лишь победы



«Приготовили «Химкам» пару сюрпризов»

— «Химки» изменились после Финала четырех? — продолжал разговор с Антоном Понкрашовым после тренировки корреспондент.

— Ну, как сказать? Наверное, все равно команда очень сильно зависит от игры Шведа. Эта команда похожа на прошлогоднюю. Потому что и в прошлом году Швед тащил, и в этом тоже тащит. Просто некоторых игроков они поменяли, вот и все. В принципе мне кажется, что у них интересная команда. Многие могут отдать передачу и забить, многие могут защищаться. Мне кажется, что они стали более разносторонними. Мы приготовили им пару сюрпризов, посмотрим, что из этого выйдет.

— В прошлом году вам дважды удалось обыграть «Химки» в «регулярке». Значит, научились действовать против команды Шведа?

— Это были сложные игры. Здесь на последних секундах, там тоже в концовке, а в Финале четырех проиграли. В принципе все игры были в «зарубе». Ни одна из команд не выигрывала больше десяти очков.

— Соперник параллельно играет в Евролиге. Это сыграет за УНИКС?

— Да, это тяжело. По себе знаю, что, играя в Евролиге, получаешь много игр, буквально каждые три дня. Поэтому тяжело. Я думаю, лучше сыграет тот, кто будет лучше готов в этот день.