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Видеоопрос: ругать казанские дороги — значит «грешить против объективности»?

07:00, 27.10.2018 3
Видеоопрос: ругать казанские дороги — значит «грешить против объективности»? Фото: Максим Платонов

Первый замглавы Казани Евгения Лодвигова на этой неделе поделилась своим мнением о состоянии казанских дорог: «Ругать их — значит грешить против объективности. 81 процент дорог — в хорошем состоянии».

«Согласны ли вы с этой оценкой? И где самые плохие дороги в Казани?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:26
    У нас отличные дороги
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  • Анонимно 08:37
    В Татарстане очень хорошие дороги! Если не верите, можете просто выехать за границу Татарстана с любой стороны и увидите там полное отсутствие дорог
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  • Анонимно 09:09
    Плохие дороги? Даже во дворах хорошие дороги!
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