Видеоопрос: ругать казанские дороги — значит «грешить против объективности»?

Фото: Максим Платонов

Первый замглавы Казани Евгения Лодвигова на этой неделе поделилась своим мнением о состоянии казанских дорог: «Ругать их — значит грешить против объективности. 81 процент дорог — в хорошем состоянии».

«Согласны ли вы с этой оценкой? И где самые плохие дороги в Казани?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.