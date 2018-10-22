Евгения Лодвигова: «Ругать сегодня казанские дороги — грешить против объективности»

В какие улицы за два года «укатали» 12,5 млрд, как проектируется Большое Казанское кольцо и переезд дорожников с центра на окраины

Теперь 81% всех дорог Казани соответствуют нормам, утверждают на «деловом понедельнике» в мэрии города и не скрывают, что довольны этим показателем. Возможным это стало благодаря росту финансовых вложений — за последние два года для достижения такого процента потребовалось 12,5 млрд рублей. Подробнее о том, что было сделано за 2018 год, об этапах реализации проекта Большого Казанского кольца и мерах по транспортной доступности «Салават купере» и М-14, — в материале «Реального времени».

Новые дороги ценой в 6 млрд рублей

На сегодня в Казани привели в порядок 81% всех дорог. Общая протяженность улично-дорожной сети увеличилась на 42 км, а площадь — на 1,5 млн «квадратов». В 2018 году на дороги в столице Татарстана выделили 6 млрд рублей, 1,6 млрд из которых в равных долях дали федеральный и республиканский бюджеты на программу «Безопасные и качественные дороги». Оставшиеся 3,5 млрд пошли на приведение дорог в нормативное состояние, а 1 млрд — на ремонт дворовых территорий.

Всего за два года на дороги в Казани ушло 12,5 млрд рублей — цифра, до того невиданная. Председатель комитета по благоустройству Игорь Куляжев говорит, что на эти деньги провели работ больше, чем за предыдущие пять лет.

По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 39 улиц, задействованных в рамках ЧМ по футболу. На 93 участках с частыми ДТП установили 30 км оцинкованных ограждений, более 1,5 тысяч дорожных знаков с флуоресцентным покрытием, 39 обновленных светофора и 40 лежачих полицейских. До конца ноября в планах завершить работу еще на 80 новых выявленных местах ДТП.

Работы по приведению дорог в нормативное состояние коснулись в этом году 83 улиц и 31 тротуара, где не только провели ремонт, но и установили дорожные знаки, ограждения, провели освещение, ливневую канализацию, озеленили территорию, сделали дорожную разметку и доступную среду. В пример Куляжев приводит улицу Декабристов, где этим летом к ЧМ появился пешеходный бульвар.

«Салават купере» и М-14 ждут автобусы

Знаковым проектом в мэрии Казани называют строительство нового участка дороги с четырехполосным движением по Бондаренко, который соединил Сибгата Хакима с улицей Солдатской.

Гораздо более значимым для жителей ЖК «Салават купере» стало обустройство дороги с остановками, дорожными знаками и освещением от Тэцевской до Нурихана Фаттахова, что сделано для запуска автобусного маршрута. Кроме того, у ЖК расширили улицу Хибинскую, чтобы у местных жителей была возможность альтернативного выезда из комплекса. Но в целом проблему с транспортной доступностью микрорайона эти меры не решают, в частности, ничего не слышно про дорогу-дублер, которую «салаватовцам» обещают уже не первый год. Пока же люди вынуждены подолгу терять время в пробках на выезде из ЖК, и с разрастанием «Салават купере» ситуация только усугубляется.

16 октября также открыли движение по расширенной до четырех полос дороги на улице Братьев Батталовых, которая ведет к микрорайону М-14.

— В ноябре на данных участках будут запущены автобусные маршруты, — отметил Куляжев. Впрочем, за детальной информацией предложил обращаться в Госкомитет по транспорту. Известно лишь, что мэрия Казани заявляет о запуске маршрута до М-14 с 3 ноября.

Внимание дорожников в этом году коснулось и улицы Максимова, где сейчас расширяют с двух до четырех полос участок от Ленинградской до Дементьева. Часть работ планируется перенести на 2019 год.

— В связи с предстоящими неблагоприятными для проведения дорожных работ погодными условиями и необходимостью решения ряда вопросов, связанных с отводом дождевых и талых вод и переустройством инженерных коммуникаций, работы на данном объекте будут продолжены в следующем году, — объясняет председатель комитета по благоустройству.

Зато в ноябре обещают закончить реконструкцию улицы Магистральной, признанной жителями Казани самой «убитой». Там привели в порядок сети электроснабжения, водоснабжения, связи, газопровода, уложили новую дорожную одежду с усиленными эксплуатационными характеристиками и ливневой канализацией и позаботились о безопасности с помощью освещения и светофоров.

Вздохнуть с облегчением, судя по всему, в скором времени смогут и жители ЖК «Солнечный город», вдоль которого, по словам Куляжева, сейчас строится дорога с трамвайными путями и четырьмя остановками общественного транспорта.

— Данная дорога станет продолжением проспекта Победы. Ее протяженность составит один километр. Параллельно с этим начато проектирование участка Большого Казанского кольца с развязками на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической, который соединит указанный жилой массив с промышленной зоной Приволжского района, — отметил спикер.

Он рассказал, что когда проект планировки пройдет все согласования, его опубликуют в СМИ для публичности, после чего наступит черед общественного слушания. Дальше дело останется за выкупом земельных участков, на которые заходит дорога.

— Уже после этого мы начнем активно строить дорогу. Рассчитываем, что все эти процедуры, которые я сейчас назвал, выполним до мая, до начала сезона строительных работ, — пояснил Куляжев.

«Ругать сегодня казанские дороги — значит грешить против объективности»

— Отремонтировав самые загруженные центральные и магистральные дороги, мы смогли наконец всерьез взяться за окраины города, — продолжает Игорь Куляжев.

Пока хорошие новости коснулись 26 жилмассивов, где отремонтировали 60 дорог, — это в том числе поселки Северный, Кадышево, Борисоглебское, Дружба, Салмачи, Борисково, Большие Клыки. Больше всего повезло Юдино, где к празднованию столетия со дня образования жилмассива отремонтировали 24 улицы площадью 74 тысячи квадратов.

Немного позаботились местные власти и о 14 садовых товариществах, к которым подвели три подъездных дороги протяженностью 5 км.

Если говорить о программе благоустройства дворовых территорий, то она в этом году коснулась 430 дворов. В 32 из них не только обновили дороги, но и силами управляющих компаний установили детские игровые комплексы, спортивное оборудование и скамейки. Кроме того, в благоустроенных дворах появилось дополнительно 5 тысяч парковочных мест. С учетом этого года теперь осталось отремонтировать еще 27% казанских дворов.

— Сказать, что все удовлетворены, пока еще нельзя. 19% дорог еще ждут своей очереди в ближайшие годы. Но и ругать сегодня казанские дороги — значит грешить против объективности. 81% улиц сегодня в хорошем состоянии. До Универсиады таких улиц было в два раза меньше. Скажу больше, в 2013 году коллеги, которые отвечали в городе за дороги, не верили, что когда-нибудь у Казани будут средства отремонтировать все разбитые улицы, — подытожила первый заместитель главы города Евгения Лодвигова.

Рабочих мало, вакансий много

Второй темой «делового понедельника» стала борьба с безработицей. Директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин рассказал, что в статусе безработного у них сейчас зарегистрировано 3 425 человек, на каждого из которых приходится пять свободных рабочих мест.

В столице Татарстана открыто 19 тысяч вакансий, преимущественно рабочих специальностей (65,8%). И если количество безработных за год снизилось на 384 человек, то число вакансий, напротив, выросло — на 1 200. Официально в Казани требуется 659 штукатуров, 470 бетонщиков, 463 каменщика, 518 арматурщиков, 473 плотника, 390 облицовщиков-плиточников. Среди других самых популярных специальностей — водитель троллейбуса, которых нужно аж 393 человека, повар (495 вакансий), маляры (324 вакансии).

Среди оставшихся 34,2% вакансий кроется потребность в квалифицированных специалистах. В топе множество социальных работников. Например, Казани нужно 175 врачей, 140 преподавателей, 160 младших воспитателей и 164 медсестры. Правда, больше всего ощущается потребность в менеджерах (472 вакансии) и инженерах (339). Еще 2,5 тысячи вакансий нужны для привлечения иностранной рабочей силы.

Нежелание безработных идти трудиться по рабочим специальностям отметил в своем докладе и сам Хайруллин. Заметим, что позже к перечисленным выше вакансиям добавил еще одну председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Он рассказал, что управляющим компаниям в Казани не хватает 600 дворников и текучка при приближении самого сложного, зимнего периода только растет.

Но вернемся от проблемы популяризации рабочих вакансий к борьбе с безработицей. Процент безработных Центр занятости населения уменьшает с помощью ярмарок вакансий, которых в этом году было проведено 55, и программ профессионального обучения и дополнительного образования. В последнем случае с начала 2018 года центр провел переподготовку 1313 безработных и 255 женщин в декрете. Для людей предпенсионного возраста во всех районных центрах занятости создали консультационные пункты и организовали мониторинг. В случае ущемления прав этой категории граждан местные власти предлагают обращаться по телефону 562-48-29.