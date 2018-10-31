Вильям Оливейра: «Пеле велик, но мой король — Роналдо»

У него получается быть первым везде

Бразилец Вильям Артур де Оливейра был первым легионером ФК «Уфа» — еще в ФНЛ. Причем успел даже покапитанить. Позже он покинул клуб, чтобы вернуться в столицу Башкортостана уже членом тренерского штаба «горожан». Первый иностранный футболист-студент в Уфе, первая Лига Европы, дебют на телевидении — «Вилли» не боится открывать новое и учиться. Об этом и многом другом — в его интервью «Реальному времени».

«Где родился — там только влюбился»

— Расскажи о городе, в котором ты родился. Какие условия там были для футбола?



— Я родился в Сан-Бернарду-ду-Кампу, это в пяти километрах от Сан-Паулу. Город большой, население около двух миллионов человек. Жил там до 15 лет, в 16 уехал в другой город, когда начал играть во взрослый футбол. Там было очень много полей, но без травы, играли на земле. Зато было очень много детских турниров и интересных мероприятий. Отец и мать мне очень помогли тогда, возили везде. Я не был в родном городе почти 18 лет, и вот два года назад побывал на родине. К сожалению, полей там сейчас стало меньше, нет, наверное, почти половины. Что на их месте? Новые дома.

— Кто твои отец и мать? Сестры, братья спортом интересуются?

— Мои отец и мать простые люди. Сейчас они уже не живут вместе. Мама работала в школе, а отец вел частное дело. Брат мой тоже начинал играть в футбол, даже пробился в молодежку своего города, но потом не сложилось. Сейчас он учится и работает. Сестра тоже занималась спортом — легкой атлетикой, выигрывала чемпионат Бразилии в юношеской категории. К сожалению, порвала ахилл и закончила на этом. Сейчас работает детским тренером в бассейне.

— В каком возрасте ты начал заниматься футболом? Почему именно им?

— В шесть лет. Ну, футбол в крови у бразильского народа. Погода позволяет играть круглый год, да и места полно, хоть на морском побережье играй. И болельщики очень преданные своим командам, что бы ни случилось. Футбол в Бразилии — это не спорт, это наша религия!

— Первая твоя взрослая команда? Какие впечатления остались от того периода?

— Свой первый взрослый профессиональный контракт я подписал в 17 лет с клубом «Калденсе». Эта команда очень много дала мне. Я два года играл за нее в молодежке в очень крутом чемпионате Бразилии для этого возраста. Остались очень хорошие воспоминания. Каждый год мы, выпускники этого клуба, встречаемся и проводим товарищеский матч, общаемся, обсуждаем текущие дела. Надеюсь полететь в Бразилию и в этом году, 22 декабря.

— Как познакомился с женой? Долго уговаривал ее стать твоей супругой?

— Познакомились в Бразилии, когда она там училась. Я приехал в отпуск и через друзей с ней познакомился. Уже семь лет мы в браке. Думала она недолго. В то время, когда я играл в Перми, она приезжала ко мне наездами, а в Брянске, где у меня уже было жилье, мы поженились. У нас растет маленький сын, скоро ему будет три года. Думаю, есть шанс, что тоже станет футболистом.

— Как супруга относится к спорту? К футболу в частности?

— Если говорить кратко, то она ничего не понимает в футболе. Конечно, она постоянно ходит на стадион, болеет, но сказать, что она разбирается в футболе, нельзя.

«Познакомились в Бразилии, когда она там училась. Я приехал в отпуск и через друзей с ней познакомился. Уже семь лет мы в браке». Фото onedivision.ru

Защитником стал в Брянске

— Как возник вариант с переездом в Европу? Почему решил уехать из Бразилии?

— Это случилось, когда я вернулся из аренды мексиканского клуба «Пуэбла». В Бразилии предлагали команду даже лучше, чем европейскую, но я решил, что переезд за границу будет для меня шагом вперед. Несмотря на то что сербская команда играла во втором дивизионе (это как российская ФНЛ), это стало для меня хорошей школой не только в плане футбола, но и вообще «по жизни». Все было внове для меня — и команда, и город, и страна, и язык. Я не жалею, что прошел и этот период.

— Почему стал защитником?

— Все в Бразилии, когда начинают играть в футбол, наверное, даже не задумываются о защите. Ну я скажу, что большую часть своей карьеры я играл центральным или крайним полузащитником. В России стал играть левого защитника больше из-за обстоятельств — когда выступал за брянское «Динамо», сломался защитник, и меня поставили играть на его место. Получилось довольно неплохо, и я остался на этой позиции. Когда приехал в «Уфу», планировался именно в защитную линию, но Игорь Владимирович (Колыванов, — прим. ред.) использовал меня на разных позициях, и я старался быть универсалом.

— Какие впечатления остались от сербского футбола?

— В Сербии очень много хороших техничных ребят, многие, вырастая, играют в Европе и даже мире. В игровом плане футбол там более заточен на атаку, чем в России. Финансовые возможности сербских клубов не очень большие, кроме, пожалуй, «Црвены Звезды» и «Партизана», поэтому футболисты в молодом возрасте уже уходят оттуда в европейские команды. Так было и со мной, когда я играл за ОФК «Белград». Старался показать максимум своих возможностей, как и другие ребята, чтобы побыстрее, как говорится, пойти на повышение.

— Как возник вариант с Россией? Не пугал пермский холод?

— Интерес «Амкара» появился, когда я играл за «Белград» в Кубке Интертото и забил гол. У меня был неплохой сезон. Проанализировав мою игру, пермяки предложили контракт, и я, не задумываясь, согласился — ведь российский чемпионат один из сильнейших в Европе, тут много хороших команд. Что касается холода, то адаптацию я прошел в, скажем так, не самой теплой Сербии. Гораздо труднее было бы, если б в «Амкар» я отправился сразу из Бразилии. А так, уже знал и понимал, на что иду, проблем с этим не было.

— Расстроился, когда «Амкар» прекратил свое существование?

— Конечно. У меня осталось там много друзей и среди ребят, с которыми играл, и из руководства. Очень хорошая была в Перми команда, у меня остались приятные воспоминания, ведь играли даже в Лиге Европы, с «Фулхэмом», который дошел до финала. Очень жаль, что Пермь осталась без большого футбола.

— Помнишь матч, когда «Уфа» сенсационно обыграла «Томь» и прошла в Премьер-лигу? В нем ведь был забит один из твоих голов за «Уфу»? Какие еще голы для тебя памятны?

— Конечно, очень хорошо помню и эту игру, и свой гол. Наверное, это один из важных голов в моей карьере, потому что не так много я их забивал, если честно, и поэтому помню каждый. Забивал и на «Маракане», и в Интертото, но этот, за «Уфу», пожалуй, самый важный. Тем более что этот мяч я посвятил своей жене, которая тогда была беременна, и, думаю, она была очень довольна!

«Большую часть своей карьеры я играл центральным или крайним полузащитником. В России стал играть левого защитника больше из-за обстоятельств. Получилось довольно неплохо, и я остался на этой позиции». Фото shinnik.com

Футбольный язык интернационален

— Какие знаешь языки? Где и когда их выучил?

— Я знаю пять языков. Португальский — родной, испанский выучил, когда играл в Мексике. Сербский — когда играл в Сербии, естественно. Там стал учить и английский, через который изучал сербский. А сейчас вот и русский учу потихонечку, думаю, уже нормально говорю. С преподавателями не занимался, все языки учил сам. В этом деле, думаю, не надо бояться, что ошибешься в чем-то, главное, чтобы тебя люди поняли.

— Экзамены в педуниверситет в Уфе сдавал на русском?

— Да, все экзамены сдавал на русском. Конечно, переживал, потому что непросто, когда, кроме знания темы, нужно еще на русском языке говорить. Думаю, неплохо справился. Тема диплома у меня была — как правильно подготовить футболиста, какие факторы учитывать во время соревнований.

— Поддерживаешь связь с бразильцами, которые раньше были в Уфе? Где они играют сейчас?

— Да, поддерживаю. Особенно с Диего — это мой брат (смеется). Мы с ним постоянно разговариваем, а летом встречались в США, общались. Он сейчас играет в Индии, в команде «Пуна Сити», очень всем доволен, у него все хорошо. С Марсиньо, если честно, уже давно не общались, не знаю, где он. А так, вообще, общаюсь со всеми, с кем раньше играл, не только с бразильцами. Поддерживаем связь через «Инстаграм» и другие соцсети.

— Почему стал тренером, а не продолжил играть?

— Я хотел быть рядом с супругой, тем более она была беременна, и хотела быть поближе к родителям в Бразилии. Я жил в то время там, играл за местный клуб. А когда уже родился сын, снова появился вариант в России — Камилыч (Шамиль Газизов, — прим. ред.) позвонил и предложил тренерскую работу. Мне уже тогда нравилось разбирать технику, тактику, и, посоветовавшись с женой, решил, что так будет лучше для нас всех.

— Какова твоя роль в тренерском штабе «Уфы»?

— Я стараюсь помогать Сергею Александровичу (Томарову, — прим. ред.), разбирать игру соперников, наигрывать стандартные положения, участвовать в тренировочном процессе. Все мы здесь делаем одно дело, чтобы команда и футболисты росли и добивались хороших результатов.

— Твои впечатления от дебюта в Лиге Европы?

— Конечно, приятно, что в первый сезон мы дошли до плей-офф в Лиге Европы. Но внутри есть некоторое неудовлетворение. Потому что в ответной игре с «Рейнджерс» у нас было много моментов и шанс пробиться в группу. Не скажу, что очень расстроен, но обидно — любой амбициозный тренер всегда должен стремиться к более высоким результатам, а не быть довольным достигнутым.

— За кого болел на ЧМ-2018? Почему сборной Бразилии не удалось хорошо сыграть?

— Сейчас я болею за две сборные — России и Бразилии. Я бы не сказал, что мои соотечественники играли плохо на чемпионате мира, просто в матче с Бельгией не забили свои моменты и пропустили со стандарта. Конечно, бразильцы всегда хотят быть первыми, но я не думаю, что они провалились. Они сыграли достойно и проиграли очень сильному сопернику.

«Все мы здесь делаем одно дело, чтобы команда и футболисты росли и добивались хороших результатов». Фото fcufa.pro

— Кто из бразильцев, на твой взгляд, лучше всех освоился в России?

— Думаю, Марио Фернандес. Мы с ним в очень хороших отношениях. Он хороший футболист и человек. На чемпионате мира Марио сыграл достойно, показал, что он квалифицированный игрок высокого уровня.

— Назови великих бразильцев всех времен.



— Я скажу, что для Бразилии самый большой футболист, конечно же, Пеле. В свое время королем футбола для меня был Роналдо. Понятно, что Пеле для своей эпохи был неподражаем, но мы видели его только на видео. Я очень любил Роналдо — он столько голов забил, выиграл много титулов. Он для меня номер один.

Шашлык, чураско, «Ася», Салават Юлаев и грозный маскот «Уфы»

— Почему так часто бываешь в Москве, когда отдыхаешь?



— Потому что у меня там учеба — получаю лицензию вместе с другими тренерами. Поэтому на отдыхе мы там собираемся, учимся. В конце этого года у нас будет экзамен, готовимся. Нужно получить лицензию и продолжать учиться, потому что в футболе никогда нельзя останавливаться.

— Где еще любишь отдыхать?

— Вообще я очень люблю отдыхать дома. Конечно, тянет на родину в Бразилию, но достаточно недели, больше уже не надо.

— Какое блюдо бразильской кухни самое любимое для тебя?

— Очень люблю чураско — это как ваш шашлык, но немного по-другому сделано. Скучаю по нему.

— Какие самые любимые места в Уфе? Чем нравится город?

— Площадь у памятника Салавату Юлаеву. Там очень красиво, приятное место, постоянно гуляем там с семьей, фотографируемся. Люди здесь очень добрые, проблем с общением у меня никогда не было, чувствую себя комфортно. Город красивый и чистый, поэтому мне тут очень все нравится.

— Какие ощущения от дебюта в качестве телеведущего? Хотел бы вести какую-нибудь авторскую программу?

— Было приятно быть ведущим новостей, но я понял, что это не мое. Акцент у меня иногда такой, что зрителям непонятно. Это хороший опыт, но я пока не планирую работать в этом направлении. Трудно быть хладнокровным, читать все правильно и еще успевать глядеть и туда, и сюда. Это полезный урок, но нет, телеведущим быть не планирую.

— Теперь ты еще и в литературном проекте «Читаем Тургенева» принял участие, читал «Асю». Что тебя вдохновило на это? Любишь русскую литературу?

— Когда мне предложили читать Тургенева, я был в небольшом шоке, потому что текста не знал. Но когда мне подарили книжку, я понял, что читать русскую литературу очень интересно и приятно. Скажу честно, я сейчас больше стараюсь читать о спорте, о футболе — о ваших именитых тренерах Лобановском, Романцеве, например. Хочу понять больше о российской футбольной школе, но постепенно буду привыкать читать русскую литературу тоже.

«Было приятно быть ведущим новостей, но я понял, что это не мое. Акцент у меня иногда такой, что зрителям непонятно». Фото fcufa.pro

— Ты стремишься везде быть первооткрывателем, это у тебя в крови?

— Я не стараюсь везде быть первым. Просто во многих вещах в России так получилось. Но это для меня не главное.

— Твои впечатления от дерби с «Рубином»? Почему оно недотягивает до хоккейного противостояния? Что нужно сделать, чтобы на футболе был такой же ажиотаж?

— Дерби с «Рубином», скажем так, набирает рост. Потому что каждый год этой игре уделяют больше внимания. Ведь она принципиальна, как соревнование двух республик — Башкортостана и Татарстана. Почему не уровня хоккейного? Ну во-первых, мы же играем на открытом воздухе. Если хорошая погода, то, наверное, больше зрителей на стадионе. Но я считаю, что скоро подтянемся, ведь «Уфа» с каждым годом прибавляет в игре, старается показать красивый футбол и бороться за хорошие места. Будем привлекать зрителей на стадион и стараться делать это дерби более значимым.

— Нужен ли ФК «Уфа» талисман-маскот, как в хоккее, чтобы развлекать зрителей?

— Думаю, что ФК «Уфа» стоит подумать на тему талисмана. Потому что, мне кажется, это будет интересно болельщику. Можно найти какое-нибудь животное, которое будет представлять наш клуб. Правда, я пока не знаю, какой вариант предложить. Куница? Ну я думаю, что нужно еще более серьезное животное, чтобы даже соперники пугались, когда видели его (улыбается).