Робин Истон: «Я финн из Хельсинки, который любит Казань. Странно, да?»

Колонка финна Робина Истона о жизни в Казани, сходстве столицы РТ с Хельсинки и изучении татарского языка

В 2011 году финн из Хельсинки Робин Истон впервые оказался в Казани и почти моментально влюбился в этот город. По просьбе «Реального времени», в цикле авторских колонок Робин подробно рассказывает о том, чем он занимался в столице Татарстана, похож ли наш город на его родной Хельсинки и почему он взялся учить татарский язык.

«Поволжье — это сокровище для лингвистов и этнографов»



Меня зовут Робин. Я финн из Хельсинки, который любит Казань. Странно, да? Я расскажу вам, как человек из дальней страны попал в ваш город и его полюбил.

В Казани я оказался в первый раз в 2011 году. В это время я работал в Москве, и мы с финскими коллегами решили путешествовать по России за пределами столицы. Мы ездили в разные города на ночных поездах. До этой поездки я почитал про Казань — о том, что там живут татары, есть нефть и успешные спортивные команды. Скажу честно, мне очень понравилось в этом городе — после проживания в Москве там было спокойно, чисто, уютно, и народ был дружелюбный. Почти как в нашем Хельсинки.

Моя вторая поездка в Казань состоялась в 2013 году. Я работал в Москве и хотел показать Казань своему коллеге, который там еще не бывал. В этот раз я решил посетить не только центр города, но и спальные районы. При этом у меня не было планов остаться там жить — меня ждала учеба в Финляндии.

Однако в то же время я интересовался поволжскими языками — я же лингвист, магистр русского языка и литературы. Почему-то меня тянуло и к другим языкам России. Поволжье — это сокровище для лингвистов и этнографов, так как это очень многонациональный регион. Сначала я учил татарский язык самостоятельно, но осенью 2013 года я записался на уроки с финским татарином в хельсинкском университете. На один урок приходил студент из Казани, Шамиль, который учился в Хельсинки по обмену. Он рассказывал нам про Казань и про особенности местного говора.

«Мне очень понравилось в этом городе — после проживания в Москве там было спокойно, чисто, уютно, и народ был дружелюбный. Почти как в нашем Хельсинки». Фото facebook.com/robin.easton.58



Той же осенью мне пришло сообщение о возможности учиться по обмену в России, и меня удивило то, что в списке городов была Казань. Я решил пойти на мероприятие, в рамках которого русские студенты и бывшие финские студенты по обмену рассказывали про учебу в России. Про Казань нам рассказывал тот же Шамиль. Он порекомендовал мне учиться в столице Татарстана, хорошо рекламировал сам город и КФУ. По-моему, Казань была лучшим вариантом из списка университетов для обмена. Помимо нее там был Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск и Ижевск — или слишком близко Финляндии, или слишком маленькие городки. А Казань казалась просто идеальным вариантом. Также меня привлекала возможность учить сразу два языка.

«Помимо Хельсинки, Казань — это то место, где я чувствую себя как дома»



В КФУ я учился в течение 2014—2015 годов. Первый семестр был бесплатным, а затем я решил остаться и на второй семестр за свои деньги. Всего там было трое финских студентов по обмену, причем все из Хельсинкского университета. С нами также учились ребята из Европы, США, Канады, Турции, Колумбии, Кореи, Китая и других стран. Большое количество иностранных студентов поразило меня.

Сначала я жил в Деревне Универсиады, где у нас европейцев был свой дом. Мы ходили друг другу в гости, общались с местными студентами, гуляли в центре и вообще хорошо проводили время. На русском и татарском я говорил каждый день, и мои знания этих языков очень быстро развились. Кроме учебы у меня были и другие занятия: весной 2015-го меня много раз приглашали на местное ТВ и радио рассказывать про изучение татарского языка. Мы вместе с другими студентами и преподавателями ездили по казанским школам и рассказывали школьникам о своих странах и изучении языков.

Я считаю, что это был один из лучших периодов в моей жизни. Столько новых знакомств и жизненного опыта. Я не только учился языкам, но и русской и татарской культуре. До сих пор Казань — это мое любимое место в России. Помимо Хельсинки, это то место, где я чувствую себя, как дома.

До сих пор Казань — это мое любимое место в России. Помимо Хельсинки, это то место, где я чувствую себя как дома. Фото Романа Хасаева



Мне нравится в Казани, потому что это очень современный и отлично спланированный город. Я побывал во многих российских городах, но ни в одном из них не было так уютно, как в Казани. Мои любимые места — это Кремль, улица Баумана, площадь Тукая, Старо-Татарская слобода и парк Горького. Хоть я и посещал Кремль десятки раз, каждый год я стараюсь попасть туда снова, чтобы со стен любоваться видом на Казанку. Сложно передать словами то теплое чувство, которое возникает, когда я хожу по улицам Казани, слышу татарскую речь и вспоминаю учебу в 2014—2015годах.