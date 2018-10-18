Рустам Минниханов: «Когда играет не «Ак Барс», мы болеем за вас, за финнов»

Как Татарстан принимал у себя форум «Finnish Business»

Фото: Олег Тихонов

В Казани открылся деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018, который по мнению обеих сторон, поможет укрепить и развить финско-татарские отношения. Впрочем, как отмечает посол Финляндии в России, эти самые отношения и так уже достаточно прочны, ведь стороны уже давно «друг друга нашли». Правда, этого мало — надо больше. Рассказы финских компаний об успешном опыте захода на рынок Татарстана и причины, по которым финны являются почти идеальными партнерами в бизнесе, слушала корреспондент «Реального времени».

Финский бизнес нацелился на Татарстан

Накануне в Казани открылся деловой форум с говорящим названием Finnish Business goes Kazan 2018. Как отметил модератор пленарного заседания генеральный директор East Office of Finnish Industries Илкка Салонен, финско-российская торговая палата организует форум в восьмой раз. В столице Татарстана финскую сторону на нем представляют порядка 50 компаний из различных сфер. Почему в этом году выбрали Казань объяснила уже генеральный директор ФРТП Яана Реколайнен. Надо отдать должное — оба спикера говорили на довольно неплохом русском языке.

— Традиционно мы проводим это мероприятие в тех регионах, где мы видим большой потенциал для финского бизнеса. На данный момент у Финляндии большой интерес к Татарстану, поэтому было принято такое решение. Еще здесь играет роль личный фактор — Татарстан один из моих любимых регионов России, — пояснила Яана Реколайнен.

— Традиционно мы проводим это мероприятие в тех регионах, где мы видим большой потенциал для финского бизнеса. На данный момент у Финляндии большой интерес к Татарстану, поэтому было принято такое решение. Еще здесь играет роль личный фактор — Татарстан один из моих любимых регионов России, — пояснила Яана Реколайнен



Президент Татарстана Рустам Минниханов, выйдя к трибуне, дал понять, что и республика финскому бизнесу рада — свою речь он начал с «доброго дня» по-фински.

— Мы заинтересованы в привлечении финского бизнеса и капитала в Татарстан. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказать всяческое содействие, — отметил глава республики.

И подкрепил свои слова цифрами. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 50 процентов. А вот первое полугодие 2018 года оказалось не очень позитивным.

— Я думаю, что после нашего делового форума ситуация изменится в лучшую сторону, — понадеялся Минниханов. Напомнил он и о том, что в весенний и летний период Татарстан и Финляндию связывает прямое авиасообщение, о наличии в Казани визового центра, о сотрудничестве с татарскими общинами в Финляндии.

«Я считаю, что мы созданы друг для друга»

Посол Финляндии в России Микко Хаутала оказался человеком с отменным чувством юмора. Его презентация начиналась со слайда «Почему финн — почти идеальный партнер?» и сопровождалась информацией о росте ВВП страны в 2017 году на 3%, увеличении на 15%, до 60 млрд евро, экспорта в прошлом году и ряда других занимательных фактов.

— Финляндия станет важным партнером и другом на долгое время — у нас ожидаемая продолжительность жизни более 81 года. Это значит, что, поскольку мы живем так долго, всегда успеваем оплачивать все долги, которые берем, — отметил господин Микко Хаутала, чьи слова в конце потонули в гуле аплодисментов.

Дальше присутствующие узнали, что финны всегда готовы сходить с жителями Татарстана в баню, ведь у них на страну 3,3 миллиона саун, а еще что они потребляют 12 кг кофе в год и с ними никогда не бывает грустно, так как ООН в 2018 году признала их страну самой счастливой в мире.

— Финляндия станет важным партнером и другом на долгое время — у нас ожидаемая продолжительность жизни более 81 года. Это значит, что, поскольку мы живем так долго, всегда успеваем оплачивать все долги, которые берем, — отметил господин Микко Хаутала

Уже из другого слайда стало известно, что финские компании инвестировали в российскую экономику порядка 12 млрд евро, а россияне являются самой многочисленной группой туристов в Финляндии.

По мнению господина Хаутала, у Татарстана похожие с его страной подходы к развитию экономики.

— Поэтому я считаю, что мы созданы друг для друга, мы уже давно нашли друг друга и будем работать по этому пути, — отметил посол.

Поделиться успешным опытом

Дальше со сцены выступали уже представители крупных финских компаний, присутствующих на рынке Татарстана. Директор YIT Теему Хелпполайнен рассказывал о уже построенных в Казани жилых домах и хвалил правительство и «здоровую» конкуренцию за помощь в развитии своего бизнеса. В конце застройщик, начавший возводить свои объекты еще в 2006 году, приобщился к татарской культуре, не без гордости произнеся: «Бергэ без булдырабыз!».

Следом за ним генеральный директор «Алабуги» Тимур Шагалиев рассказал о преимуществах особой экономической зоны, одним из резидентов которой является ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга». Директор финской компании Евгений Осипенко поделился, что в год в ОЭЗ они производят 19 млрд бумажных стаканчиков.

— Это касается также яичной упаковки, шоколадок. Любая упаковка, которую вы покупаете, скорее всего наша, — отметил Осипенко.

В Россию компания пришла в начале 90-х, но впервые советские люди познакомились с их одноразовой посудой, правда, произведенной за пределами СССР, в 1979 году на спартакиаде народов Советского Союза, а в следующем году — на Олимпийских играх.

Дальше со сцены выступали уже представители крупных финских компаний, присутствующих на рынке Татарстана

Об «Алабуге» финская компания услышала в начале 2010-х от своего клиента.

— Общаясь с операторами быстрого обслуживания, фудсервиса, яичной упаковки, мы всегда понимаем, что они ожидают от своих поставщиков, что мы должны быть непосредственно рядом с рынками сбыта. Один из них, «Макдоналдс», на одном из мероприятий объявил о своих планах по строительству крупного логистического центра в свободной экономической зоне «Алабуга» вслед за их поставщиком салатов «Белая дача». Для меня это был звонок, что нам нужно обязательно попробовать узнать проект свободной экономической зоны, — рассказал Осипенко.

По его словам, сделать это оказалось легко — после звонка руководству им сразу выделили персонального менеджера, и дело пошло. В 2014 году началось строительство завода, а в 2015 его уже торжественно открыли.

«Мы когда не «Ак Барс» играет, за вас болеем»



Сразу после официального открытия первые лица Татарстана и представители Финляндии с местным бизнесом отправились за стол переговоров — поближе знакомиться друг с другом и услаждать слух друг друга новой порцией приятных слов. Если посол Финляндии благодарил команду Рустама Минниханова за поддержку и уверял, что их бизнес ценит личное внимание президента, то глава республики нашел возможность похвалить финских хоккеистов за красивую игру. Как раз за день до начала форума команда «Йокерит» сделала подарок своим соотечественникам и обыграла «Ак Барс». Слова Минниханова «Мы когда не «Ак Барс» играет, за вас болеем» финнам очень понравились и получили аккомпанемент в виде столь часто звучащих на форуме аплодисментов.

Сразу после официального открытия первые лица Татарстана и представители Финляндии с местным бизнесом отправились за стол переговоров

Даст ли Finnish Business goes Kazan 2018 толчок к развитию деловых отношений Финляндии и Татарстана, покажет время. Ну а пока господин Микко Хаутала удобряет почву будущих новых бизнес-проектов приветами от президента Финляндии, с которым глава Татарстана увидится через несколько месяцев.

— Они, конечно, очень ждут вашего визита в декабре, мы будем все вместе работать, чтобы он был успешным и очень плодотворным, — пообещал финский посол.

1 / 24 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов