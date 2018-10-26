«Где живем — не гадим». Как легальный бизнес с арендой такси казанцев до тюрьмы довел

В Йошкар-Оле досудили казанских охотников на корейские авто, их ловила полиция пяти регионов

Их правилом было — не красть машины в Татарстане, отличительным знаком — выбор марок Hyundai Solaris и Kia Rio, причем без сигнализации. В числе десятка потерпевших оказались таможенник из Марий Эл и полицейский из Чувашии. Четверо их обидчиков-татарстанцев недавно отправились в колонию общего режима. Самый большой срок в 9 лет и 10 месяцев получил организатор группы — казанский предприниматель Ильнур Хусаинов, который имел легальный бизнес со сдачей в аренду таксистам машин тех самых корейских марок. «Реальное время» выяснило, как кооперация полицейских ПФО помогла поймать преступников.

По следу угнанной машины



Казанские охотники на «корейцев» успели наследить в Кировской и Ульяновской областях, Чувашии и Марий Эл. Всего за три месяца увели семь машин (ущерб составил свыше 4 млн рублей) и совершили три неудачные попытки кражи. Последнюю — в ночь с 15 на 16 февраля 2017 года в Йошкар-Оле. Причем на тот момент за охотниками уже следили оперативники — позволили угнать белоснежный Hyundai Solaris и поехали за ним, чтобы раскрыть всю цепочку. Задержание провели уже в гаражах кооператива «Сокол» казанского поселка Борисоглебское. Там же были найдены запчасти с похищенных ранее машин Hyundai Solaris и Kia Rio.

Больше 20 таких же машин, как выяснили сотрудники угрозыска МВД Татарстана, ранее были вполне легальным путем приобретены и сданы в аренду казанцами Ильнуром Хусаиновым и Евгением Евсеевым. Оба были зарегистрированы в качестве ИП — один специализировался на услугах такси, второй на торговле автодеталями, узлами и агрегатами. Оба сдавали своих «корейцев» в аренду таксистам, однако большой прибыли бизнес не приносил — работавшие на износ машины часто ломались, а на покупку запчастей не хватало оборотных средств.

Задержание провели в гаражах кооператива «Сокол» казанского поселка Борисоглебское, там же были найдены запчасти с похищенных ранее машин Hyundai Solaris и Kia Rio

Именно тогда Хусаинов, как считают оперативники, и придумал, где запчасти можно взять даром — угнав и разобрав чужие авто. Желающий помочь в этом человек нашелся: по оперативным данным, ранее судимый за подобные кражи Радик Хафизов промышлял этим еще в Санкт-Петербурге. Говорят, Хафизов выставил лишь одно условие: «где живем — не гадим». Именно поэтому охота на машины корейских марок велась за пределами Татарстана. Четвертым участником группы стал знакомый Хафизова Игорь Аркацкий.

Крадеными запчастями торговали в интернете

Судами установлено — угонщики использовали спецоборудование для открытия дверей, запуска двигателя и блокировки сигнала GPS в чужой машине. Выезжали из Казани вечером в Йошкар-Олу, Цивильск и Новочебоксарск и колесили по улицам и дворам, выбирая интересующие модели без сигнализации, чтобы не возиться еще и с ней. Пока Хафизов занимался машиной, подельники, Евсеев и Аркацкий, наблюдали за обстановкой, а позже помогали закрепить левый и давно списанный госномер. По данным следствия, этот «муляж» угонщики заранее сняли с образчика автохлама в одном из казанских дворов. Хусаинов, по данным угрозыска, также лично подыскивал машины для угона, распределял роли подельников и контролировал перегон похищенного транспорта в Казань, двигаясь на другой машине и предупреждая о постах ДПС.

В какой-то момент у группы образовался избыток похищенных запчастей, и они начали торговлю на веб-ресурсе «Авито»

Позже лишь Хусаинов в Йошкар-Олинском суде и Верховном суде Марий Эл категорически отрицал какую-либо причастность к преступлениям, убеждал — имеет вполне успешный бизнес и его просто оговаривают. Но добился лишь того, что в сентябре 2018-го апелляция скинула два месяца из 10 лет по приговору. У Аркацкого также вычли два месяца, отправив его в колонию на 4 года и 10 месяцев. Евсеева (3 года и 10 месяцев колонии) и Хафизова (4 года) судили по отдельности — оба вскоре после задержания заключили досудебные соглашения и дали показания против себя и остальных членов группы. Именно они подтвердили уже имевшуюся оперативную информацию — в какой-то момент у группы образовался избыток похищенных запчастей, и они начали торговлю на веб-ресурсе «Авито».

Торговля пошла так хорошо, что спрос начал превышать предложение. Так что в какой-то момент угонщики даже наплевали на условие — «не гадить» на территории Татарстана и предприняли попытки угона в Казани и Зеленодольске. Но в одном случае их спугнули прохожие, в другом — подвело «устаревшее» хакерское оборудование. Неудачными стали и «гастроли» в Ульяновскую область. Больше повезло в Вятских Полянах Кировской области.

Всего за три месяца преступники увели семь машин (ущерб составил свыше 4 млн рублей) и совершили три неудачные попытки кражи



Успех отмечали в МВД трех республик

Уже к началу 2017 года полицейские в Чувашии и Марий Эл располагали информацией о схожем почерке угонов на своей территории, а в ходе анализа записей дорожных камер, вычислили и машину с татарстанскими номерами, которая несколько раз проезжала рядом с местами кражи.

Параллельно в Казани сотрудники угрозыска занялись поиском авторов объявлений с «Авито», заподозрив криминальный след. В итоге к концу января из сотрудников угрозыска трех регионов была сформирована единая опергруппа для поиска автохакеров. Ну а в середине февраля в МВД трех республик отмечали успех.

Угнанную последней иномарку владельцу-таможеннику вернули, остальные машины нашли лишь в виде отдельных деталей. Согласно вступившим в силу приговорам, ущерб по делу превысил стоимость похищенных авто: в него включили и цену похищенных личных вещей и автоаксессуаров — от антирадаров и резины до детских кресел. Показательно, что в счет погашения ущерба в 4 млн рублей были арестованы машины фигурантов, в том числе ранее сданные в аренду таксистам Hyundai Solaris и Kia Rio.