Александр Карпов: «Наше преимущество в том, что мы беремся обслуживать корабль на весь его жизненный цикл»

Фото: пресс-служба завода имени А.М. Горького

Какие корабли готовятся к спуску со стапелей в этом году, почему татарстанскими «Гепардами» по-прежнему интересуются в странах Юго-Восточной Азии и в чем главное преимущество завода в области судового сервиса и ремонта, рассказал в интервью «Реальному времени» генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Александр Карпов.

Государственный оборонный заказ — основа производства АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» входящего в состав «Судостроительной Корпорации «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»). Татарстанские корабелы своевременно обеспечивают военно-морской флот России современными боевыми кораблями различных классов, успешно выполняют экспортные контракты и в этом году решили возобновить на свой страх и риск производство речных теплоходов.

— АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» уже много десятилетий выполняет гособоронзаказ на строительство кораблей различных классов для российского флота. Как вы справляетесь с выполнением этой сложной и ответственной государственной задачи, если участвующие в кооперации поставщики оборудования и комплектующих переносят на позднее время сроки их отгрузки?

— Действительно, своевременная сдача кораблей для ВМФ РФ зависит от множества факторов и прежде всего от соблюдения графика отгрузки поставки технологического оборудования нашими контрагентами. Технология постройки кораблей, как ни одна другая в ВПК, отличается высокой степенью кооперационных связей и технологической сложностью. У нас огромное количество поставщиков взаимосвязанного оборудования, поэтому увязать синхронность действий между ними достаточно тяжело. Однако мы постоянно находимся в прямом контакте с нашими производителями и оперативно реагируем на внештатные ситуации, если таковые возникают. Это позволяет ускорить поставки. Конечно, есть система штрафов и неустоек, но их суммы не более трех процентов. Это сравнительно небольшая сумма. Я считаю, что штрафы должны быть большими, чтобы у исполнителей повысилась ответственность за выполнение контрактных обязательств в рамках ГОЗ.

— Каким образом вы наверстываете работу, когда «подводят» предприятия-поставщики?

— Мы переходим на круглосуточную трехсменную работу.

— Какие корабли будут сдаваться в этом году?

— В этом году мы сдали малый ракетный корабль пр. 21631 «Вышний Волочек» (разработчик АО «Зеленодольское ПКБ»). В июне в Севастополе я лично участвовал в церемонии подъема Андреевского флага на данном корабле.

Малые ракетные корабли пр. 21631 — это многоцелевые корабли класса «река-море», оснащенные самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. На сегодняшний день завод сдал государственному заказчику шесть кораблей данного проекта, которые в настоящее время выполняют поставленные задачи в своих регионах и, по оценке военных моряков, подтверждают свою состоятельность. Также сдали очередной катер специального назначения пр. 21980 «Грачонок».

До конца текущего года мы планируем сдать государственному заказчику еще три корабля: малый ракетный корабль пр. 21631 «Орехово-Зуево», два патрульных корабля пр. 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

Думаю, что передача головного патрульного корабля пр. 22160 (разработчик АО «Северное проектно-конструкторское бюро», город Санкт-Петербург). станет заметным событием для отрасли. Это уникальные корабли, на сегодняшний день не имеющие аналогов в России, строящиеся по модульному принципу, что позволяет менять оборудование и вооружение в зависимости от предстоящей задачи. Кроме того, сверх плана готовимся сдать второй корабль этого проекта «Дмитрий Рогачев». Согласно контракту с Минобороны, мы должны сдать его в следующем году, но, честь и хвала нашему трудовому коллективу, «вытянули» его раньше срока. Мы его подготовили и хотим, во всяком случае, попробовать сдать в этом же году.

— Александр Николаевич, не раз звучала информация о том, что ваше предприятие законтрактовано до 2023 года. Какие проекты имеют стратегическое значение для предприятия?

— Каждый проект для нас имеет стратегическое значение. Планируем продолжить строительство малых ракетных кораблей пр. 21631, пограничных сторожевых кораблей пр. 22100, патрульных кораблей пр. 22160, катеров специального назначения пр. 21980, кабельных судов пр.15310, малых ракетных кораблей пр. 22800.

— Совсем недавно вышел указ президента РФ о передаче акций ЗПКБ и вашего предприятия в собственность РТ. С присоединением ЗПКБ появятся ли в портфеле предприятия новые проекты?

— В странах Европы и Азии любая верфь имеет свое ПКБ. Это большой плюс. Зеленодольское проектно-конструкторское бюро доказало высокий уровень своей работы, и я считаю, что по своей мощи оно не уступает ЦМКБ «Алмаз», «Северное ПКБ», КБ «Вымпел», ХС «Морское проектирование» и «АгатДизайн Бюро», с которыми мы работаем.

На сегодня динамика развития судостроительной промышленности имеет ярко выраженную тенденцию роста. Обновление гражданского флота — одна из стратегически важных задач, поставленных государством для предприятий судостроительной отрасли. Поэтому, безусловно, у страны есть потребность в новых проектах.

Зеленодольский завод имени А.М. Горького — единственный судостроительный завод в новейшей истории, который освоил серийное строительство скоростных пассажирских судов и держит планку лидерства по настоящее время. Построенные заводом суда проекта А145 (разработчик «Агат Дизайн Бюро» (город Санкт-Петербург) успешно эксплуатируются в Якутии, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.

В текущем году мы заложили два речных прогулочно-экскурсионных судна проектов 03620 и 03621, разработчиком которых выступило как раз Зеленодольское ПКБ. Данные суда представляют собой дизельные теплоходы, имеют современный дизайн экстерьера и интерьера и отвечают последним требованиям комфортности и безопасности перевозок.

Наши производственные мощности позволяют строить корабли и суда различных классов и назначений. Мы приветствуем инновации.

— В этом году ваше предприятие приняло участие в двух больших военных выставках — Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и Международном дальневосточном морском салоне— где демонстрировались возможности ВМФ РФ. Чем они запомнились?

— Участие в данных выставках позволило нам провести переговоры с потенциальными заказчиками. Презентовать новые разработки завода и современные проекты кораблей.

Что касается форума «Армия-2018», здесь главным событием для предприятия стало подписание Государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию, техническому надзору в процессе эксплуатации с докованием кораблей и катеров проектов 21630, 21631, 21980, 22160 с Минобороны РФ. Стоит отметить, что мы — новички в сфере сервисного обслуживания кораблей, работаем в этом направлении всего третий год. Однако у нас есть ряд преимуществ, главное из которых — мы берем на себя обязательство обслуживать корабль на весь его жизненный цикл.

— Как вы оцениваете спрос на вашу продукцию у государств Юго-Восточной Азии? Какие корабли им нужны?

— Сегодня иностранные заказчики хотят иметь современное вооружение: более точное и мощное. А наш завод, как я уже сказал, постоянно работает с проектными бюро по вопросам улучшения боевых качеств проектов, ведет поиск наиболее перспективных разработок отечественного ВПК. На строящиеся корабли устанавливается новое современное вооружение («Калибр», «Панцирь», инновационное противолодочное вооружение), что делает их более эффективными и боеспособными.

Если будет заинтересованность у инозаказчика и будут заказы, мы готовы строить корабли на экспорт.

— Как реализуется проект строительства гражданских судов — речных теплоходов?

— На ближайшую перспективу мы выделили для себя приоритетные направления развития: прежде всего, это строительство прогулочных судов проектов 03620 и 03621, судов глиссирующего типа, в частности, скоростных пассажирских судов на базе проекта А145, водоизмещающих пассажирских судов, также, строительство самоходного и несамоходного грузового флота, строительство рыбодобывающих судов и судов технического флота.

К 2022 году планируем довести объем гражданской продукции до 50 процентов от общего портфеля заказов.

— Зеленодольский завод имени А.М. Горького — один из старейших судостроительных предприятий страны. Как продвигается его модернизация?

— В этом вопросе мы следуем простому принципу — шаг за шагом. Программа поэтапного технического перевооружения и модернизации производства стартовала в 2011 году. С тех пор мы вложили в обновление предприятия около 5,6 млрд рублей. Может быть для кого-то это небольшая сумма, но для нашего завода значительная. Каждый год пытаемся модернизировать один производственный цех. То, что необходимо для судостроения, мы обновили в первоочередном порядке. Так, обновили линию первичной резки металла, линию гидроабразивной резки, сборки плоских секций и микропанелей.

За это время был проведен большой объем работ по модернизации корпусозаготовительного и металлургического производств, введено в эксплуатацию современное оборудование ведущих мировых производителей. Модернизированы цех дельных вещей, судового машиностроения. В феврале этого года был открыт после ремонта трубомедницкий цех, где установлено трубогибочное оборудование ЧПУ и оптическая измерительная система.

Сейчас занимаемся модернизацией цеха титанового литья. Это уникальное производство было запущено в 1967 году. Работы начали с участка по изготовлению литейных моделей. Планируем установить современные деревообрабатывающие центры с ЧПУ, заменить устаревшее оборудование, произвести комплексные работы, связанные с инфраструктурой. Вторым этапом будет модернизация основного производства цеха титанового литья. Вся программа рассчитана на 3 года, а работы проводятся без остановки действующего производства.

— Молодые кадры — залог будущего предприятия. Каким образом вы привлекаете молодых специалистов? Какие социальные программы способствуют их закреплению на предприятии?

— Сегодня завод развивается и демонстрирует высокие показатели. У нас есть заказы до 2023 года и есть уверенность в завтрашнем дне, поэтому молодежь приходит к нам на работу. Стоит отметить, что молодые специалисты приезжают и из ближайших городов Татарстана и даже из других регионов. Этого удалось достичь во многом благодаря тем условиям, которые созданы для молодежи. Молодой специалист, который приезжает из другого города, получает ведомственное жилье, подъемное пособие в размере 30 000 рублей и заработную плату не ниже 20 000. Так же в санатории-профилактории «Дельфин» сотрудники отдыхают на льготных условиях, бесплатно занимаются спортом в СК «Авангард» и получают перспективу получения жилья в строящемся ЖК «Красный металлист».

В заводской программе кадрового обеспечения четко обозначены пути решения задач по набору квалифицированного персонала, среди них — сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями, специализированными школами и учреждениями.

Завод взаимодействует с высшими учебными заведениями РФ и РТ по таким направлениям как:

повышение образовательного уровня работников

подготовка работников по заочной форме обучения

проведение производственной, технологической и преддипломной практики студентов: СПО, ВПО

В 2012—2016 гг. решением Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан утвержден государственный заказ на подготовку профессиональных кадров на базе ГБОПУ «Зеленодольский механический колледж» по профессии судостроитель-судоремонтник металлических судов.

Теоретическое обучение проводится в профильных учебных классах Учебного центра подготовки кадров («Судостроение» и «Обработка металлов резанием»).

Учебная практика учащихся проводится в учебных мастерских (судосборочная слесарная) заводского Учебного центра подготовки кадров.

Производственная практика — на рабочих местах в производственных цехах завода.

Ценной кузницей кадров для завода является Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ. На базе этого вуза ведется подготовка корабелов, океанотехников, конструкторов и технологов. Этой же цели служит открытый в 2013 году Центр кораблестроения КНИТУ-КАИ. Студенты проходят производственную и преддипломную практику на заводе.

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