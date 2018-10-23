Встали на лыжню: в Тетюшах подрядчик исправится, а в Нижнекамске базу отдадут детям

Как «Реальное время» помогло развитию лыжного спорта

В Татарстане в 2019 году будут построены еще 12 модульных лыжных баз и 104 универсальные спортивные площадки, сообщили сегодня на брифинге в кабинете министров представители Министерства спорта и Министерства строительства. Спортивную инфраструктуру Татарстана они назвали одной из лучших в России — на территории республики действуют более 10 тыс. объектов, и они загружены на 97%. Но есть и претензии — не так давно «Реальное время» писало о программе по строительству модульных лыжных баз. После критической статьи подрядчик устранит нарушения за свой счет, а в Нижнекамске будет создана новая школа по лыжным гонкам.

В Тетюшах подрядчик переделает лыжную базу за свой счет

Чиновники в Татарстане обратили внимание на программу по строительству модульных лыжных баз, произошло это после обращения общественников в Следственный комитет РТ и статьи «Реального времени» о строительстве лыжной базы в Тетюшах. Напомним, что подрядчика заподозрили в использовании более дешевых материалов, чем заявлено в проекте, и нарушении технологических процессов, в результате чего утеплитель и полы из ДСП залило дождями.

На объект выехала комиссия в составе представителей Минспорта, Минстроя и генподрядчика. Как сегодня отчитался замминистра строительства Владимир Кудряшев, «нарушения были, но не грубые».

— Там были нарушения, но ничего страшного не было. Все замечания устранены, объект практически готов, до конца октября он будет введен в эксплуатацию. Грубых нарушений нет. Было намокание утеплителя, подрядчик это устранил за свой счет, — сказал Кудряшев.

По словам министра спорта Владимира Леонова, «если были нарекания, то сегодня они устранены».

— Мы всегда занимаемся приемкой всех работ, и есть масса структур, которые не допустят нарушений. К качеству тех объектов, которые мы реализуем в Татарстане, сложно предъявить претензии. Если подрядчик подводит, то он не допускается к следующим работам, — говорит Леонов.

В Нижнекамске лыжную базу вернут детям

В материале «Реального времени» претензии высказывались не только к качеству строительства, но и к распределению лыжных баз. Так, тренеры двух ДЮСШ по лыжным гонкам пожаловались, что лыжные базы и 100 комплектов инвентаря, предназначенных для тренировок юных спортсменов, муниципалитеты забирают для организации коммерческого проката.

В Нижнекамске после публикации «Реального времени» ситуация разрешилась в пользу детей.

— Нас пригласили, спросили, как лучше для тренеров и спортсменов. Пока все в нашу пользу — город пошел нам навстречу и отдал лыжную базу детям. Теперь организуют еще одну лыжную секцию, где тренерам выделили полторы ставки. Мы сейчас набираем группу детей и ждем открытия модуля. Большое спасибо «Реальному времени» за помощь, — говорит Сергей Бочкарев, тренер по лыжным гонкам СДЮШОР спортивного клуба «Нефтехимик».

Ранее в интервью корреспонденту «Реального времени» он рассказывал, что тренеры «арендуют помещения в школах, ютятся там вместе с инвентарем в подвалах, где нет ни раздевалок, ни душевых». В пресс-службе Нижнекамска «Реальному времени» подтвердили, что модульную лыжную базу передадут на баланс ДЮСШ «Батыр», где планируется открыть первую муниципальную секцию по лыжным гонкам.

В Казани — Центры пляжных видов спорта и фигурного катания

В 2019 году в Татарстане планируется построить еще 12 лыжных баз, в том числе еще одну в Нижнекамске, также в будущем году планируется ввести 104 универсальные спортивные площадки, всего на эти цели запланировано 427 млн рублей.

Всего с начала реализации программы развития массовых видов спорта в Татарстане на строительство универсальных спортивных площадок и модульных лыжных баз было выделено 1,87 млрд. За это время построены 791 спортивная площадка и 17 модульных лыжных баз.

В этом году в Татарстане построили восемь бассейнов, до конца года откроется ледовый дворец в поселке Юдино в Казани и открытый каток с тентовым навесом в поселке Старое Дрожжаное. В планах на 2019-й год — строительство Центра единоборств в Набережных Челнах, подобран участок, начинается проектирование.

— Площадь объекта — больше 10 тысяч кв. метров, на 1400 зрительских мест, — уточнил замминистра строительства Владимир Кудряшев.

В Казани обсуждается строительство Дворца пляжных видов спорта и Центра фигурного катания.

— Пляжные виды спорта динамично развиваются, в следующем году в США пройдет чемпионат мира по пляжным видам спорта, мы также хотим в этом направлении развиваться. Для полноценного тренировочного цикла, не только в теплое время года, но и зимой, нам необходимо крытое сооружение, сейчас мы ищем земельный участок, чтобы этот проект реализовать. По фигурному катанию — мы хотим создать центр только для фигуристов, у наших спортсменов есть определенные успехи, мы ведем переговоры на уровне тренеров сборной России, которые готовы ангажировать сюда свои практики, — говорит министр спорта Владимир Леонов.

«Все проекты, которые мы реализуем, — востребованы»



За последние годы в Татарстане было построено 57 крупных спортивных объектов, общий объем инвестиций составил более 7 млрд рублей. Согласно данным Минспорта, загруженность сооружений составляет 97%. «Это говорит о том, что все проекты, которые мы реализуем, — востребованы», — сообщил Владимир Леонов. По его словам, утром и днем на территории ДЮСШ ведется учебно-тренировочный процесс, а вечером занимаются льготные группы населения.

Спортивную инфраструктуру Леонов назвал одной из лучших в России. Функционируют более 10 тыс. спортивных объектов, в каждом муниципальном образовании построены бассейны, ледовые дворцы, спортивные центры, универсальные спортивные площадки.

Благодаря развитой инфраструктуре все больше татарстанцев приобщаются к спорту. Если в 2013 году 32% жителей республики занимались физкультурой, то в 2018-м — 43%. В ДЮСШ занимаются 90 тыс. детей, из них 35 тыс. имеют разряды.