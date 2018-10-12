Навострили лыжи: как базы стоимостью более ста миллионов уходят из ДЮСШ чиновникам-коммерсантам

Общественники нашли коррупцию в программе по строительству модульных лыжных баз

Подрядчиков, строящих в Татарстане модульные лыжные базы, просят проверить на предмет коррупции. Соответствующее заявление поступило в Следственный комитет Татарстана, МВД и прокуратуру РТ. По мнению тренеров и правозащитников, здания строятся с нарушением норм, применяются более дешевые материалы, чем заявлено в требованиях к закупке. По мнению подрядчика, получившего контракт на 111 млн, кампанию против организовали конкуренты. «Реальное время» же выяснило, что за спором субъектов бизнеса незамеченными остаются куда более важные проблемы — базы, предназначенные для развития детского спорта, забирают, чтобы организовать коммерческий прокат.

Как разыгрывались тендеры на строительство лыжных баз

Программа по развитию лыжных гонок, в рамках которой предусматривается строительство лыжных баз в Татарстане, стартовала в 2017 году. В первый год появилось 11 баз на 66 млн рублей, в этом году — 16 на 111 млн.

Определению поставщика предшествовали занимательные события. В 2017 году ГИСУ объявила 2 тендера на 30 и 36 млн рублей. Но в последствии, по инициативе не победивших участников — АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» и казанской АО «Спорт Групп», закупки были отменены — УФАС признало их жалобы на нарушения обоснованными. В итоге уже другой закупкой от ГУП «Татлизинг» контракт уходит АО «Спорт Групп», при этом сумма уменьшилась до 55,6 млн рублей, в карточке отмечается, что это закупка у единственного поставщика.

В 2018 году тендеры выиграли две организации. Первый на 19,7 млн и строительство трех баз в Зеленодольском, Балтасинском и Елабужском районах — московская ООО «Эвриал», вместе с ним в тендере участвовало и вышеупомянутое АО «Спорт Групп», но предложенная им цена оказалась на 100 рублей выше.

В итоге ООО «Азон» оказался только номинальным исполнителем, и все работы снова уходят тому же АО «Спорт Групп». Фото kazansport.com



Второй — самый крупный — на 90 млн рублей выиграл ГУП Татлизинг. Согласно порталу госзакупок, ГУП, подчиненный Министерству строительства и ЖКХ, не стал выполнять работы самостоятельно, а отдал за 76,5 млн на субподряд ООО «Азон». Стоимость одного объекта в тендере уменьшилась с 6 до 5 млн рублей. По договору организация должна построить 13 модульных лыжных баз. Но в итоге ООО «Азон» оказался только номинальным исполнителем, и все работы снова уходят тому же АО «Спорт Групп».

Согласно «Спарк», АО «Спорт Групп» Иван Жуков владеет совместно с Максимом Тамбовским. Доходы компании в 2017 году составили 35 млн, а чистая прибыль 634 тыс. рублей.



«Есть подозрения на преступно-коррупционные схемы»



5 октября на «Спорт Групп» отправилось заявление в Следственный комитет, МВД и прокуратуру РТ. Авторы обращения — правозащитник Еркен Серсенбаев и главный тренер сборной Татарстана по биатлону Ильдар Нугманов. На строящейся лыжной базе в Тетюшах они обнаружили нарушения. В заявлении они обратили внимание на то, что полы сделаны из ДСП, которая пропиталась дождевой водой и местами вздулась, протечки происходили через крышу. Не предусмотрен доступ на чердак. Стены обшиты металлом, что по мнению авторов, препятствует выходу влаги, впоследствии обшивка и теплоизоляция будут гнить. А кровля покрыта профнастилом меньшей толщины, чем указано в задании.

«Данные факты свидетельствуют, что заказчик и строительная подрядная организация поставили не качественные и дешевые строительные материалы на строительство указанного объекта. Есть подозрения, что при строительстве этих спортивных объектов должностными лицами были применены преступно-коррупционные схемы», — говорится в заявлении.

— После того как было написано заявление, приезжала комиссия, они сделали замеры. Строители хотели до их приезда поменять крышу, но не успели — кровлю сняли, а новую положить не успели. Пошел дождь, пол снова промок, — говорит Ильдар Нугманов.

По словам тренера тетюшской ДЮСШ Сергея Мамкина, после обращения на объект приехали две бригады строителей и «все начальство». Они перестелили крышу и заменили пол. По его словам, рабочие зашли на объект 28 августа и в течение трех недель обещали сдать. Но к октябрю здание представляло собой каркас, обшитый теплоизоляцией и промокший от осенних дождей.

— Меня огорчили эти вещи, как пошел дождь, сверху стала попадать вода и у нас намокли полы. Полы они сделали из ДСП, ну разве можно это в общественном здании, где постоянно влага, снег, мокрые ботинки? Там нужен влагозащитный материал. Переживаю, что все быстро испортится, — это же такое количество денег — придется все переделывать, — волнуется за государственную казну детский тренер по лыжам.

Поклеп организовали конкуренты?

В «Спорт Групп» обвинения в коррупции и строительных нарушениях отрицают. С корреспондентом «Реального времени» директор фирмы Иван Жуков общаться отказался (секретарь, записав контактные данные, попросила отправить запрос в письменном виде, добавив, что если руководитель сочтет нужным, то выйдет на связь), коммуникации издания и бизнесмена шли через пресс-службу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. По словам Жукова, кровлю сняли для того, чтобы отдать на экспертизу. Результаты показали, что никаких нарушений по качеству нет.

«Общественники забили тревогу преждевременно. К сроку сдачи объекта все недоделки были бы устранены, в противном случае его не приняла бы госкомиссия. Если бы база протекала после ее сдачи, то тогда — это грубое нарушение при строительстве». Они снимали базу под дождем! Кто так делает?! Дома тоже строят под дождем. Если все протекает при сдаче дома госкомиссии — вот это я понимаю. А у нас срок по госконтракту только 1 ноября», — передает через Минстрой Иван Жуков «Реальному времени».

Заявление общественников в СКР Жуков называет клеветой и даже грозится подать в суд. Фото Ирины Плотниковой



Заявление общественников в СКР Жуков называет клеветой и даже грозится подать в суд. А поклеп, по его мнению, организовали конкуренты. Тренер сборной РТ по биатлону Ильдар Нугманов, который вместе с правозащитником Серсенбаевым и тренером Мамкиным подписывал акт осмотра строящейся лыжной базы, является совладельцем ООО «Казанские стальные профили», которая занимается производством профнастила.

По словам Жукова, Нугманов мстит за то, что «Спорт Групп» купило кровлю не у Нугманова, а у предприятия из Самары, которое предложило более выгодную цену.

В редакцию оба бизнесмена в подтверждении своей правоты прислали фото и видео измерения толщины кровельного листа. Видно, что у обоих есть профессиональный инструмент. Только у Нугманова в итоге получилось 4 мм, что, по его словам, не соответствует нормам, а у Жукова — 5 мм, что, по его словам, — соответствует.

Нугманов же объяснил «Реальному времени», что не для себя старается, а болеет за весь татарстанский бизнес. Мол, при строительстве на бюджетные деньги, игнорируется призыв властей «Покупай Татарстанское».

«Строилась по программе для детей, а получилось, что город забрал»



Пока бизнесмены спорят о толщине профнастила, у детских тренеров другие проблемы. Масштабная программа по развитию лыжного спорта оказалась вовсе не для учащихся ДЮСШ — олимпийских надежд Татарстана. Евгений Белов, директор ДЮСШ №4 Зеленодольска, пожаловался «Реальному времени», что лыжную базу у него увели из-под носа.

— Говорили, что построят для нас, для развития детского спорта. Сначала обещали, что в Зеленодольске поставят, потом — в Васильево, это в принципе рядом и там тоже лыжная школа есть. А по факту ее отдали КФУ в поселок Октябрьский, просто под прокат для студентов. Не спросив не у главы района, ни у нас. Понимаете, там даже виза Минниханова была, что база должна стоять в Васильево… Исполком Зеленодольского района в итоге нам другую построил, сейчас там три спортшколы занимаются, — говорит «Реальному времени» Евгений Белов.

Аналогичная ситуация в Нижнекамске. Сергей Бочкарев, тренер по лыжным гонкам СДЮШОР «Нефтехимик», рассказал «Реальному времени», что лыжную базу «забрал город».



— Строилась по программе для детей, а получилось, что город забрал. И здание и лыжи, ботинки — вот это все под коммерческий прокат (согласно тендеру, компания должна не только построить здание, но и закупить лыжи, ботинки и другой инвентарь, снегоход, — прим. ред.). Наша школа годы билась над этим, обрадовались, что получили, вели переговоры, обсуждали где установить, чтобы детям удобно было, а весной город сказал: «Не дадим, это для нас». Сейчас мы — 4 тренера арендуем помещения в школах, ютимся вместе с инвентарем там в подвалах, где ни раздевалок, ни душевых, — рассказывает Бочкарев, обращая внимание на популярность лыжного спорта среди детей Нижнекамска — только у него в группе занимается 40 человек.

«Хозрасчет никто не отменял, но он должен составлять не более 20%»



Ситуацию с экспроприацией «Реальному времени» прокомментировали в Федерации биатлона и лыжных гонок Татарстана. По словам управделами Артура Сабитова, когда Федерация задумывала и вместе с Минспорта защищала программу, то предполагалось, что лыжные базы будут предназначены не для исполкомов, а для ДЮСШ.

— Хозрасчет никто не отменял, но он должен составлять не более 20%. 80% — это все-таки для того, чтобы дети занимались. Я лично объехал порядка 8 баз, сданных в прошлом году, и могу с уверенностью заявить, что они работают не под прокат, а под профессиональный спорт. Что касается Зеленодольска, то там да, сначала предлагалось построить в Васильево, но потом переиграли. Но я не думаю, что КФУ база в коммерческих целях используется, там для студентов скорее всего. К чести исполкома Зеленодольска они этот вопрос решили и построили за свой счет базу для ДЮСШ. А по Нижнекамску не могу точно сказать, но знаю, что какие-то обиды у тренеров есть, — прокомментировал «Реальному времени» представитель Федерации.

В Нижнекамске муниципальной ДЮСШ по лыжам вообще нет. Все спортсмены и тренеры представляют спортклуб «Нефтехимик». Фото sk-neftekhimik.ru

Надо сказать, что в Нижнекамске муниципальной ДЮСШ по лыжам вообще нет. Все спортсмены и тренеры представляют спортклуб «Нефтехимик» и являются одними из лучших в республике по лыжным гонкам. «Когда мы формировали программу, мы отталкивались от рейтинга — где лучшие результаты и сильней развит лыжный спорт, и именно поэтому Нижнекамск попал в программу», — объясняет Артур Сабитов.

Лыжную базу в Нижнекамске построили на территории спорткомплекса «Батыр», в которой базируется ДЮСШ «Батыр». Отделения лыжных гонок в ДЮСШ нет, но есть освещенная лыжная трасса в 1,5 км, услугами которой на страничке ДЮСШ в соцсети всех желающих приглашают воспользоваться, вероятно, скоро заработают и услуги проката лыж.

Оперативный комментарий исполкома Нижнекамска «Реальному времени» получить не удалось. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.