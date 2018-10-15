Власти Нижнекамска прокомментировали скандал с уводом лыжной базы у ДЮСШ

Исполком Нижнекамского района ответил на обвинения тренеров по лыжным гонкам СДЮШОР «Нефтехимик». Напомним, что тренеры пожаловались «Реальному времени» на то, что «город забрал» модульную лыжную базу, которая предназначалась для занятий учащихся спортшколы, и собирается использовать ее под коммерческий прокат. По словам тренеров, в ДЮСШ «Батыр», на территории которой построили базу, даже нет отделения лыжных гонок. При этом СДЮШОР «Нефтехимик» является ведущей в Татарстане школой по подготовке лыжников, но не имеет собственной базы и вынуждена арендовать подвалы в школах для занятий и хранения инвентаря.

— Наша школа годы билась над этим, обрадовались, что получили, вели переговоры, обсуждали где установить, чтобы детям удобно было, а весной город сказал: «Не дадим, это для нас», — сообщил изданию Сергей Бочкарев, тренер по лыжным гонкам СДЮШОР «Нефтехимик».

«Расположение лыжной базы именно на данной территории продиктовано необходимостью большего охвата населения Нижнекамска для занятий лыжным спортом, так как в настоящее время на территории Нижнекамска функционирует только один комплекс с соответствующими условиями — на территории лыжной учебно-тренировочной базы «Алмаш», находящейся на балансе ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На территории, прилегающей к ДЮСШ «Батыр», имеется лыжная трасса, которую в дальнейшем планируется полностью сделать освещенной (в настоящее время трасса уже частично имеет освещение).

Лыжная база строится в Нижнекамске в рамках республиканской программы, и источником финансирования является бюджет Республики Татарстан, соответственно передача данного объекта возможна государственному или муниципальному учреждению, которым и является ДЮСШ «Батыр».

С началом нового зимнего сезона 2018—2019 гг. в ДЮСШ «Батыр» планируется открытие отделения лыжных гонок, сейчас по данному вопросу ведется подготовительная работа. В том числе необходимо отметить, что руководством ДЮСШ «Батыр» планируется в дальнейшем тесное сотрудничество и с отделением лыжных гонок СДЮШОР «Нефтехимик».

Основной целью возводимого объекта в первую очередь будет являться организация занятий лыжным спортом для детского населения г. Нижнекамска в рамках дополнительного образования спортивной направленности на бюджетной основе», — прокомментировали «Реальному времени» в Исполкоме Нижнекамска.