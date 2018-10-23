Железный Черчесов, Бердыев и его команда или кавээнщик Слуцкий: «Спартак» опять в поиске

Кто и почему может возглавить «красно-белых»

В самом известном клубе России вновь выбирают главного тренера. Итальянец Массимо Каррера два года назад увел «красно-белых» из-под носа Курбана Бердыева и сделал их чемпионами, но сейчас сам попал в ситуацию, из которой был один выход — увольнение. Среди претендентов на работу со «Спартаком», как обычно, много известных имен, и некоторые из них вызывают смешанные чувства даже у не самых заядлых любителей футбола. О том, кто и почему может возглавить «Спартак» — в материале «Реального времени».

Станислав Черчесов

Федун и компания, кажется, не слишком заморачиваются при подборе коучей, поэтому шансы тренера сборной России выглядят предпочтительнее всего — в том смысле, что это самый очевидный выбор. За последние полгода Станислав Саламович расположил к себе даже ярых своих ненавистников. Теперь ему позволено все — и, в частности, диктовать свои условия в общении с руководителем любого клуба РПЛ.

Если присмотреться к списку тренеров, которые могут возглавить «Спартак», Черчесов окажется в нем первым. И не потому, что он выгодно отличается от остальных (хотя и поэтому тоже), а скорее потому, что другие кандидаты не могут похвастать достижениями за последние год и даже полтора. К тому же Черчесов чуть ли не единственный, кто способен показать результат с текущим набором игроков, и работа со сборной России дает в этом плане дополнительные гарантии руководству «Спартака». Ни Бердыев, ни Слуцкий, ни тем более Жардим не станут работать с командой без усиления, для Черчесова же это едва ли станет проблемой.

Черчесов чуть ли не единственный, кто способен показать результат с текущим набором игроков. Фото Олега Тихонова



Но в данном случае выбирать будет все-таки не руководство «красно-белых», а сам тренер. Уйдет ли Станислав Саламович из сборной (совмещение — не то), в которой у него все получается, в клуб, однажды уже уволивший его при не самых красивых обстоятельствах, — большой вопрос.



Если же допустить, что Черчесов все же примет предложение «Спартака», не оставляя при этом и национальную команду, то тут, наверное, стоит вспомнить опыт предыдущего тренера-совместителя. Слуцкий принял сборную по ходу чемпионата, но в итоге провалил как клубный, так и международный сезоны. Вероятность того, что Черчесов и «Спартак» повторят судьбу Леонида Викторовича и ЦСКА, достаточно высокая. Тренеру в любом случае придется разрываться между двумя постами, а это, как известно, погоня за двумя зайцами. Как бы потом, по окончании сезона, и РФС, и «красно-белым» не начать поиски нового рулевого.

Курбан Бердыев



Гипотетическое сотрудничество «Спартака» с Курбаном Бекиевичем устроит обе стороны лишь при двух обстоятельствах. Первое — руководство клуба соглашается с переездом бердыевской административной и тренерской команды в полном составе. Второе — отдает в руки Бердыева трансферную политику. В прошлый раз эти два пункта согласовать не удалось, однако теперь функционеры «Спартака» могут быть сговорчивее.

На первый взгляд кажется, что состав «красно-белых» идеально подходит для Бердыева. Фото rubin-kazan.ru

На первый взгляд кажется, что состав «красно-белых» идеально подходит для Бердыева. Здесь имеется костяк из российских футболистов, которые вполне сочетаются с игровыми требованиями тренера. Комбаров, Глушаков, Ещенко вполне могут стать качественным оплотом бердыевского футбола, а Попов и вовсе имеет шанс превратиться в главную звезду «Спартака». В Казани Бердыев сумел подобрать ключи к болгарину, и тот за полгода, проведенные в «Рубине», стал основной результативной единицей казанцев. Кроме этого, в «Спартаке» есть оборона, состоящая из Боккетти, Кутепова и поправляющегося Жиго, глубинный плеймекер Фернандо (аналог Нобоа) и забивные высокорослые Зе Луиш и Адриано. Все, как любит Бердыев.

Но мотивы для тренера в данном случае все же иные. Отстранение от еврокубков серьезно ударило по амбициям «Рубина» и Бердыева, которому наверняка хочется новых вызовов на евроарене. В «Спартаке», помимо того, он получит еще одну мотивацию — попробовать свои силы в большом клубе. Ни «Рубин», ни «Ростов» не отличались теми бюджетами, что готовы предложить ему в Москве. Но для Бердыева, безусловно, есть и риски — после второго ухода из «Рубина» (если он состоится), тем более в такой сложный для клуба период, пути назад уже не будет.

Впрочем, этот вариант едва ли будет осуществлен. Слишком велика вероятность, что Леонид Федун не станет наступать второй раз на те же грабли, а Бердыев поставит слишком много условий, которые руководство «Спартака» просто не захочет или не сможет принять.

Леонид Слуцкий

Вариант, как говорится, экстраординарный. Кандидатура Слуцкого поднимается по любому случаю, будь то вакансия в «Зените», «Краснодаре» или «Спартаке», но едва ли воспринимается всерьез при принятии решения. Несколько лет назад «Спартак», возможно, и сделал бы выбор в пользу Слуцкого, но после провала в сборной, отставки из «Халла» и неудачной работы в Голландии шансы «русского Моуриньо» равны нулю.

Кандидатура Слуцкого поднимается по любому случаю, будь то вакансия в «Зените», «Краснодаре» или «Спартаке». Фото commons.wikimedia.org

Для «Спартака» Слуцкий может стать интересен, только если в руководстве клуба вдруг захотят отойти от традиции приглашать иностранца либо россиянина со спартаковским прошлым. К тому же это чуть ли не единственный отечественный специалист, который имеет за плечами чемпионский титул во внутреннем чемпионате за последние 5—7 лет. Семина, по известным причинам, это едва ли касается, так что остается лишь Слуцкий, который умеет заручиться поддержкой руководства в важных для него ситуациях.

Правда, у Леонида Викторовича есть и жирный минус. Безусловно, события последних лет показывают, что руководство клуба не слишком-то оглядывается на мнение болельщиков, но в данном случае ему без этого не обойтись. Фанаты «Спартака» просто не примут тренера — заслуженного «коня», и если Федун все же настоит на его кандидатуре, это повлечет за собой крайне неприятные последствия для всего клуба.

Леонардо Жардим

Авантюра, которая может выстрелить. Несколько лет назад на Жардима заглядывались гранды мирового футбола, но прямо сейчас он «лузер», не справившийся с призером Лиги 1 «Монако». Это, конечно, не говорит о том, что португалец совершенно точно не подойдет «Спартаку». Однако неудачный предыдущий опыт может оттолкнуть тех, кто будет принимать окончательное решение по тренеру «красно-белых».

Несколько лет назад на Жардима заглядывались гранды мирового футбола, но прямо сейчас он «лузер», не справившийся с призером Лиги 1 «Монако». Фото cskanews.com



Между тем в активе иностранного кандидата имеются пункты, которых нет в резюме других претендентов на пост главного тренера «Спартака». Никто из упомянутых тренеров не выходил в полуфинал Лиги чемпионов, тем более имея в своем распоряжении больше игроков на вырост, чем уже сложившихся мастеров. Фалькао, как известно, к нам не поедет, но у «Спартака» есть шанс пригласить сюда того, кто его тренировал и даже вывел на прежний уровень после неудачи в Англии. Сбитых летчиков у «красно-белых» достаточно, как, впрочем, и перспективной молодежи, которым как раз не помешает работа со специалистом, воспитавшим Мбаппе.

Главной проблемой для «Спартака» в случае с Жардимом станет желание самого тренера возглавить москвичей. Точнее, его возможное отсутствие. На переезд в Россию решается далеко не каждый тренер, и уж тем более такого калибра, как португалец. Захочет ли сам Жардим попробовать себя на месте Карреры и рискнуть дальнейшими перспективами? Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет не в пользу «Спартака».

Андрей Тихонов

Когда составляешь подобные списки для «Спартака», один пункт в обязательном порядке принято оставлять за легендой клуба, который при стечении обстоятельств может возглавить команду. В нынешнем сезоне РПЛ чуть ли не половина коллективов лиги начинала под руководством бывших «красно-белых», в числе которых Парфенов, Аленичев, Карпин, Тихонов. Последний недавно освободился из «Крыльев Советов», и именно его называют наиболее возможным «кандидатом от народа».

Тихонов «свой» и его любят, несмотря ни на что. Фото ftbl.ru



Во-первых, Тихонов «свой» и его любят, несмотря ни на что. Во-вторых, в отличие от Аленичева или Бушманова, у него еще нет за плечами негативного тренерского опыта. Да, были «Крылья», но, опять же, болельщики посчитали это увольнение недоразумением. Польза от этого назначения для «Спартака» едва ли будет большая, однако если любовь руководства к фанатам достаточно сильна, то выбор в пользу Тихонова не заставит себя ждать.