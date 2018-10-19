Парадокс экономики: зарплаты россиян растут, а доходы — падают

В сентябре падение реальных доходов ускорилось. Период их восстановления окончен

Фото: Дмитрий Резнов

Период восстановления реальных доходов россиян, продлившийся 7 месяцев, похоже, подошел к концу. Из-за раскручивания инфляции августовское падение доходов не только не прекратилось, но и ускорилось: в сентябре оно составило 1,5%. При этом зарплаты продолжают расти высокими темпами. Общегодовая динамика реальных доходов пока остается положительной, но стремительно замедляется и скоро может сойти на нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рост зарплат не помог

В сентябре рост зарплат в России ускорился и оказался одним из самых высоких с начала этого года (выше он был только в феврале). Относительно сентября 2017-го номинальные зарплаты выросли на 10,8%, а в целом за девять месяцев — на 11,1%. В реальном выражении рост тоже был выше, чем в августе.

Между тем статистика по реальным располагаемым доходам населения (РДН) оказалась совсем не позитивной. Падение доходов, начавшееся месяцем ранее, не только не прекратилось, но ускорилось. В сентябре располагаемые доходы населения в годовом выражении снизились на 1,5% после августовского падения на 0,9%. Накопленная за год динамика реальных доходов пока остается положительной (+1,7% в январе—сентябре), хотя стремительно замедляется каждый месяц.

На состояние доходов давит резкое ускорение инфляции — в сентябре она достигла максимального уровня за последние 14 месяцев, составив 3,4%. Дорожали все группы товаров, кроме плодоовощной продукции. Минэкономразвития РФ ждет, что по итогам октября инфляция прибавит еще 0,4—0,5%.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах называет еще два фактора падения РДН. Это сокращение доходов от предпринимательской деятельности и от финансовых инструментов, таких как депозиты. В случае с депозитами ситуация может измениться, так как ставки по ним начали расти.

Расхождение в трендах по реальным доходам и зарплатам (они формируют около 65% доходов) наблюдалось и раньше. Эксперты говорят, что разница может быть связана со слабой динамикой пенсий, снижением инвестиционных доходов, а также сокращением заработка в сером секторе.

Ни фактора «за»



Январь этого года был первым месяцем, когда падение реальных доходов россиян прекратилось — до этого с конца 2014 года РДН практически непрерывно снижались в течение 38 месяцев. Период восстановления, таким образом, продлился 7 месяцев — с января по июль; по мнению некоторых экономистов, сейчас в нем поставлена точка.

«Восстановление доходов, которое наблюдалось в первой половине года, во многом было связано с выборами. Сейчас период роста можно считать завершенным, — говорит Антон Табах. — Впрочем, лучше смотреть не на помесячные изменения, а на общую динамику за год. В этом смысле есть ощущение, что реальные доходы ждет стагнация — рост будет примерно на уровне инфляции».

Перспективы по реальным доходам не такие уж однозначные, считает руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев. По его словам, в дальнейшем доходы не обязательно будут снижаться — поддержку им может оказать, в частности, усиленная индексация пенсий. Кроме того, учитывая рост ставок в экономике, могут увеличиться доходы от собственности.

Падающие доходы потянули за собой сферу розничной торговли, рост которой замедлился с 2,8% в августе до 2,2% в сентябре. Социологи в свою очередь указывают на снижение потребительской уверенности, вследствие которого население стремится экономить и откладывать деньги. Это тоже не помогает рознице.

По оценкам исследовательского холдинга «Ромир», в прошлом месяце повседневные расходы россиян за минусом инфляции были самыми низкими с 2012 года. В целом сентябрьские результаты розничной торговли и потребительских расходов оказались одними из самых слабых в этом году, отмечают аналитики «Райффайзенбанка».

«В перспективе ближайших месяцев мы не видим ни одного значимого позитивного фактора, который мог бы поддержать потребительскую уверенность или доходы населения», — пишут они. По их мнению, динамика располагаемых доходов населения за весь 2018 год будет нулевой.