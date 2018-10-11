Вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в пермском арт-объекте «Счастье не за горами»

Неизвестные испортили известный арт-объект «Счастье не за горами», установленный на городской набережной в Перми.

Вандалы в ночь на 11 октября заменили слово «счастье» на «смерть». По данному факту в полицию поступило сообщение от администрации города о порче инсталляции. В силовом ведомстве также отметили, что надпись не является культурным или историческим памятником, передает ТАСС.

В настоящее время слово «смерть» демонтировано. Планируется, что в скором времени арт-объект отреставрируют, вернув ему прежний вид. Правоохранители устанавливают причастных к произошедшему.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был придуман Борисом Матросовым в 2005 году для фестиваля «Арт Поле». А в 2009 году надпись установили в Перми. Впоследствии она стала символом города.



