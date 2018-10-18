Ипотека споткнется об инфляцию? Аналитики прочат рынку мрачные перспективы

Большой спрос на жилищные кредиты закончится вместе с низкими ставками, считают в «Эксперт РА»

Фото: Ирина Анисимова

Аналитики «Эксперт РА» прочат мрачные перспективы ипотечному рынку. Из-за повышения ставок и роста цен на жилье его трехлетний рост будет прерван; в 2019 году объемы ипотеки могут сократиться на 10%, а то и на четверть. Однако другие эксперты и представители банков, которых опросило «Реальное время», настроены более оптимистично. Они ждут лишь замедления роста жилищного кредитования.

Драйверы иссякли

В первом полугодии 2018-го объемы выдачи ипотеки били рекорды: они достигли 1,3 трлн рублей, увеличившись за год на 69%. Впервые за 5 лет ускорился рост ипотечного портфеля: на начало июля он составил 5,8 трлн (+23% год к году). Этому благоволили обстоятельства — в условиях низких ставок домохозяйства могли удовлетворять отложенный спрос на жилье. Толчок рынку дало и рефинансирование ипотеки, доля которого в общем объеме кредитов выросла до 13%.

Ипотека дешевела с середины 2016 года и пока тенденция не изменилась. По данным ЦБ, средняя ставка по рублевым ипотечным ссудам снизилась с 9,8% в начале этого года до 9,4% на начало сентября (см. график).

Однако действие благоприятных факторов постепенно сходит на нет, предупреждает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Из-за обостряющихся геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти. Цены на жилье уже пошли вверх; по словам Сараева, это особенно заметно в сегменте «первички».

Все это дестимулирует рынок ипотеки: в следующем году «Эксперт РА» прогнозирует его падение впервые за 3 года. В ближайшие месяцы негативный эффект не проявится. Напротив, ожидания роста ставок и цен на жилье обеспечат опережающий спрос на ипотеку. В результате по итогам всего 2018 года объемы кредитования составят 2,7—2,8 трлн рублей, увеличившись как минимум на 35%, считают аналитики агентства.

Но дальше основные драйверы роста себя исчерпают. Это не позволит повторить нынешнюю динамику, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся. В базовом сценарии в 2019 году агентство ждет падения рынка на 10% (примерно до 2,5 трлн рублей), в негативном сценарии — на четверть (до 2 трлн).

Больше оптимизма

Впрочем, другие аналитики и сами представители банков считают эти предсказания чересчур мрачными. По их словам, рассчитывать стоит скорее на замедление роста, чем на падение рынка.

«На наш взгляд, ипотечный рынок не упадет, поскольку покупка жилья остается базовой необходимостью и требует существенных денежных вложений», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс» Банка.

Аналитик «Открытие-Брокер» Тимур Нигматуллин тоже называет оценки рейтингового агентства слишком пессимистичными — по ряду причин. Во-первых, за последние годы снизилась долговая нагрузка на население: сейчас она составляет около 4,8% ВВП, тогда как в 2014-м достигала 5,6%. Номинально долг вырос, но снизились расходы на его обслуживание: «Даже при стагнирующих реальных доходах (мы считаем, что они все-таки будут расти на 1—2% в год) есть потенциал возвращения нагрузки к докризисным уровням примерно в 2021 году. В конечном итоге это поддержит рынок потребительского кредитования в целом и ипотечного кредитования в частности».

Во-вторых, рассуждает он, на рынке сегодня нет дефицита объектов строительства, который бы мог спровоцировать рост цен и падение спроса. Ввод жилья растет небольшими темпами, но запуск новых проектов ускоряется. Таким образом, в 2019 году можно ждать разве что замедления темпов роста ипотеки до 10—20% год к году, но не падения рынка.

Нигматуллин полагает, что ключевая ставка ЦБ к концу 2019 года вырастет до 7,75%: «Но это не приведет к существенному повышению ипотечных ставок, так как банки будут ждать возобновления цикла снижения в 2020 году и опережающими темпами наращивать ипотечные портфели».

Алексей Подвигин, руководитель отдела продуктов и аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит», прогнозирует, что к концу этого года объем выданных ипотечных займов достигнет 3—3,1 трлн рублей. Падения рынка в 2019 году он не ждет: «Мы рассчитываем на умеренный рост в пределах 10%».

Артем Малютин