Эльвира Фазлиева, «Вызов 112» на ТНВ: «Не бросайте вызов судьбе — вдруг она его примет!»

Преступление и наказание, аварии и их причины, трагедии пострадавших людей, профессиональный героизм спасателей и поступки очевидцев — все это можно увидеть за 10 минут в программе «Вызов 112» на ТНВ. При этом ведущие, Сергей Хайдаров и Эльвира Фазлиева, не только оповещают зрителей о происшествиях в республике, но и рассказывают, что делать, чтобы не попасть в беду. Подробнее — в материале «Реального времени».

А кто же они сами — ведущие передачи, которым каждый день приходится рассказывать татарстанцам о жестких происшествиях и человеческих трагедиях? Мы расскажем об этих профессионалах зрителям канала ТНВ. Начать рассказ решили с прекрасной половины дуэта ведущих — Эльвиры Фазлиевой.

«Выезжая на трассу, невольно вспоминаю случаи из «Вызова 112»

— Эльвира, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в программу «Вызов 112»?

— На программу «Вызов 112» я вышла сразу из декретного отпуска: прошла кастинг. И когда стало ясно, что ведущей программы буду именно я — очень обрадовалась, что можно будет реализовать себя еще и в этом направлении.

— Как известно, в этой программе выходят достаточно жесткие по содержанию сюжеты. Скажем так, «не женской» тематики. Как вам удается оставаться в кадре профессионально бесстрастной, держать лицо?

— За все время работы на телевидении, в том числе и в прямом эфире, я научилась строить «взаимоотношения» с камерой. А тут еще и сама тематика мне интересна: во-первых, мы даем людям актуальную информацию о происшествиях, а во-вторых, приносим реальную пользу, например, когда объявляем о розыске пропавших. И потом, мне кажется, что, посмотрев нашу программу, человек станет внимательнее относиться к своим близким и к самому себе, будет беречь себя и окружающих. Даже я сама, выезжая на трассу, особенно если в машине находится моя дочь, невольно вспоминаю случаи из «Вызова 112» и становлюсь осторожнее и сосредоточеннее.

На программу «Вызов 112» Эльвира Фазлиева вышла сразу из декретного отпуска



— А бывают ли в такой «жесткой» программе, как «Вызов 112», какие-то курьезные моменты?

— Конечно, произойти может все, что угодно — и даже несмотря на то, что тематика нашей программы, казалось бы, к этому не располагает, мы стараемся внести в нее и какие-то забавные детали. Зрители могут все сами увидеть в нашей рубрике «Сплошные проколы» (архив рубрики можно увидеть еще и на канале ТНВ в Youtube, — прим. ред.).

— Эльвира, а вы в жизни и на экране — это один и тот же человек? Вы такая же строгая вне студии «Вызова 112»?

— Я не могу судить о себе самой, но в жизни не считаю себя такой уж строгой. Дома, с ребенком я стараюсь быть как можно более нежной, доброй. С друзьями я веселая. А на работе я, конечно, проявляю серьезность.

«Поставила для себя цель — год-два постоянно ездить в родной город на съемки»

— Давайте возвратимся к вашим истокам. Вы — родом из Альметьевска, и в 2006-м даже стали «Мисс Альметьевск». Расскажите, пожалуйста, об этом этапе своей жизни.

— Наверное, я могу его назвать «стартовым» — именно он и привел меня на телевидение. В самом конкурсе я приняла участие, благодаря моим родителям. Они поддерживали меня, когда я училась в модельном агентстве, когда участвовала в конкурсах красоты. И именно во многом благодаря их теплой поддержке я заняла первое место и завоевала титул «Мисс Альметьевск».

А после конкурса меня пригласили вести прогноз погоды на местном телеканале. Это стало хорошим опытом, в том числе и жизненным: в то время я уже жила и училась в Казани, и вот меня пригласили работать на телевидении в Альметьевске. Я растерялась, решала: вернуться в Альметьевск и вести прогноз погоды, или остаться в столице и строить карьеру, совсем не телевизионную, здесь.

Я разрешила эту ситуацию радикально: осталась жить в Казани и поставила для себя цель — год-два постоянно ездить в родной город на съемки. Так и получилось: в течение года, два раза в неделю, я приезжала в Альметьевск, снимала прогноз погоды и возвращалась в Казань. В то время параллельно с учебой работала в серьезной страховой компании. Своей цели я добилась — в течение года выдержала такой жесткий график и сделала, как хотела: набралась телевизионного опыта, закончила институт и поняла, что офисная работа все-таки не для меня. Ну, не лежала у меня душа к этому, я понимала: телевидение — это мое! Внутри, энергетически мне так этого хотелось. И я посылала мысли в космос, чтобы осуществить свои мечты. И однажды это случилось!

— Как вы попали на ТНВ?

— Я много раз приходила на кастинги ТНВ, но судьба должна была, что называется, созреть. В один прекрасный день звезды сошлись! На очередном кастинге меня утвердили: посмотрели портфолио, запись программ — и я стала ведущей «Прогноза погоды» — по понедельникам в прямом эфире программы «Доброе утро!»

С этого у меня все на канале ТНВ и началось. К тому времени я решила окончательно закончить свою карьеру в страховой компании. Параллельно старалась совершенствоваться в профессиональном плане — ходила на всевозможные курсы техники речи, училась в школе телевизионной журналистики.

— Помните свой первый сюжет в качестве корреспондента?

— Это был сюжет на тему «Свадебный бум», который я сама придумала для школы тележурналистики: шел 2011 год, и молодожены просто с ума сходили, чтобы попасть со свадьбой на «красивую дату» — 11.11.2011. Я продумала линию сюжета, провела съемки. Было очень приятно слышать положительные отзывы руководителя школы журналистики. Он так и сказал: для первого сюжета получилось очень даже неплохо!

Вдохновленная первым успехом, я подошла к Леонарду Давлетшину, руководителю редакции утреннего вещания, и попросила дать мне возможность снимать сюжеты на телеканале ТНВ. Больше всего мне нравилось рассказывать о модных тенденциях, брать интервью у моделей, разговаривать со стилистами. При этом старалась применять оригинальный подход: например, сюжет про короткие юбки я сняла в одном из казанских автосервисных центров. Даже когда я ехала после работы ночью домой, смотрела в окно и выбирала место для съемки нового сюжета. Одним словом, я окончательно утвердилась в мысли: вот дело всей моей жизни, я нашла себя!

— А что происходило с вашей карьерой ведущей?

— Параллельно с тем, как я снимала сюжеты, меня утвердили на постоянной основе в качестве одной из ведущих «Прогноза погоды». Через какое-то время с этой должности я ушла в декрет — у меня родилась дочка Аида. Из декрета я выходила уже на новую должность: моя кандидатура была утверждена для программы «Вызов 112». И первый выпуск программы, 29 августа 2016 года, был с моим участием.

«Одно из главных качеств для работы на телевидении — целеустремленность»

— Вы упомянули свою маленькую дочь, и я не могу не спросить вас об этой стороне вашей жизни…

— Дочери моей будет 3 года в ноябре. И роль мамы мне безумно нравится! Я все готова за нее отдать, готова находиться с ней каждую минуту, но, к сожалению, это невозможно. Да и ей нужно расти, развиваться — вот недавно мы отдали ее в детский сад.

Наверное так говорят все мамы, но она у меня необыкновенная! Даже несмотря на то, что она пока еще такая маленькая, но уже сегодня я вижу в ней творческие задатки — дочка любит петь, танцевать, у нее уже видны артистические способности. И, конечно же, мне хочется, чтобы Аида тоже реализовалась в жизни.

— Повлияло ли ваше материнство на отношение к работе, к самоощущению себя в профессии?

— Знаете, когда в нашей программе «Вызов 112» проходят сюжеты, связанные с детьми, я принимаю это близко к сердцу, иногда до слез. Для остальных происшествий я уже научилась ставить «фильтр», могу как-то абстрагироваться. А вот что касается детей — это сидит внутри меня, где-то глубоко в душе, я об этом потом много думаю. Начинаю переживать за свою доченьку.

Ребенку нужно просто полюбить свои увлечения, а родителям определить, что ему ближе всего.



— А вы хотели бы, чтобы она пошла по вашим стопам, чтобы пришла когда-нибудь на телевидение?

— Хотела бы, безусловно. Я и сама в детстве, как и многие девочки, мечтала о творческой деятельности — мечтала выступать на сцене или о чем-то подобном. Поэтому была бы только рада, если бы дочь пошла по этому пути. Кстати, и имя я ей выбирала подходящее: «Аида» в переводе означает «награда», и в характеристике имени сказано, что эти девочки с детства — творческие личности, и свою взрослую жизнь они впоследствии связывают именно с тем, чем увлекались в детстве. Поэтому мы сейчас хотим полностью в нее вложиться, чтобы она занималась всем, чем захочет, чтобы у нее был потом выбор. Многие говорят, что для ребенка это тяжело, но у нее сейчас такой возраст, когда дети буквально впитывают все, что с ними происходит — иностранные языки, гимнастику, вокал, танцы! Ребенку нужно просто полюбить свои увлечения, а родителям определить, что ему ближе всего, вовремя разглядеть склонности и не упустить их.

— Если развивать эту тему дальше: многие в детстве и юности мечтают работать на телевидении. Какой бы совет вы им дали? Как попасть по ту сторону экрана?

— Могу сказать: одно из главных качеств, которое для этого нужно — целеустремленность. Причем не та, которая выражается как-то внешне — это должна быть целеустремленность, которая сидит у тебя внутри, «встроена» в твою энергетику. Знаете, многие подростки, мечтая о чем-то, держат это глубоко внутри себя, боятся просто поговорить с родителями. И поддержка родителей — это очень ценно! Надо уметь вовремя прислушаться, не отмахнуться, выслушать своего ребенка.

А в более взрослом возрасте, уже имея какое-то образование, молодые люди часто отмахиваются от своей мечты: кто меня возьмет? У меня же нет опыта. Но если ты уверен в себе, если ты знаешь, что можешь проявить себя в этом деле — надо брать быка за рога, и вперед! Надо стучаться в эти двери.

Тем более что сейчас все буквально под рукой: есть интернет, есть другие ресурсы. Раньше, например, не было никаких специализированных курсов, а сегодня столько школ телевидения и журналистики!

Опять же, вспоминая свой опыт: когда я переехала в Казань, снимала с подругой квартиру в Московском районе, неподалеку от телекомпании ТНВ. И я постоянно приходила сюда — поприсутствовать на съемках передач, набраться опыта.

И открою еще один свой секрет: стремясь к своей мечте, я постоянно энергетически посылала свои мысли в космос. Но это не означает, что достаточно просто сидеть и мечтать. Нужно действовать!

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