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«Мужская распродажа», драг-рейсинг и автовыставка: как на автодроме Kazan Ring закрывали летний сезон

14:51, 15.10.2018 5
«Мужская распродажа», драг-рейсинг и автовыставка: как на автодроме Kazan Ring закрывали летний сезон Фото: Максим Платонов

Вчера на автодроме Kazan Ring прошло закрытие летнего гоночного сезона. На мероприятии для всех желающих организовали драг-рейсинг — это гонки по прямой, в которых принимает участие 2 гонщика. На площадке перед боксами прошла выставка автомобилей. Помимо этого, прошел заезд, где между собой соревновались блогеры и представители средств массовой информации.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:17
    люблю тему машин
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  • Анонимно 16:37
    Прикольно! Обожаю машины
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  • Анонимно 17:17
    Классно
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  • Анонимно 18:18
    Бедняжка Outlander... Аж сердце кровью облилось(
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  • Анонимно 19:25
    Классное мероприятие
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