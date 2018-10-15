«Мужская распродажа», драг-рейсинг и автовыставка: как на автодроме Kazan Ring закрывали летний сезон

Вчера на автодроме Kazan Ring прошло закрытие летнего гоночного сезона. На мероприятии для всех желающих организовали драг-рейсинг — это гонки по прямой, в которых принимает участие 2 гонщика. На площадке перед боксами прошла выставка автомобилей. Помимо этого, прошел заезд, где между собой соревновались блогеры и представители средств массовой информации.