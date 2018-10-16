Вас проверяют? Получите бесплатную консультацию экспертов по надзорной деятельности!

Минэкономики Татарстана совместно с надзорными органами и прокуратурой запустило новый полезный сервис для малого бизнеса.

Министерство экономики Республики Татарстан на базе интернет-ресурса «Проверенный бизнес» запустило новый инструмент профилактики нарушений, выявляемых при проверках предпринимателей надзорными органами — бесплатные консультации экспертов по надзорной деятельности. Предпринимателей к встрече с проверяющими готовят бывшие и действующие инспекторы — в ежедневном режиме. Получить консультацию может любой татарстанский бизнесмен, оставив заявку через мобильное приложение, на сайте интернет-ресурса «Проверенный бизнес» или по телефону горячей линии проекта.

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ЭКСПЕРТОВ

На платформе интернет-ресурса «Проверенный бизнес» Министерство экономики Республики Татарстан, в частности Фонд реализации программ поддержки предпринимательства, запустило новый сервис для предпринимателей. Бывшие и действующие сотрудники надзорных органов бесплатно проконсультируют по вопросам подготовки и прохождения проверки по одному из шести самых «популярных» на сегодняшний день видов надзора: налоговый (ФНС России), санитарный и потребительский (Роспотребнадзор), пожарный (МЧС), охрана труда (трудовая инспекция), ЖКХ (жилищная инспекция), экологический.

Если вы предприниматель из Татарстана, то обратиться за консультацией можно любым из нескольких удобных способов. Во-первых, заявку можно оставить на сайте интернет-ресурса «Проверенный бизнес». Во-вторых, через мобильное приложение проекта для смартфонов: есть приложения как для айфонов, так и для Android. В-третьих, можно позвонить по телефону горячей линии «Проверенный бизнес» (843) 203-40-53. И наконец, можно обратиться непосредственно в офис проекта в Доме предпринимателя в Казани, ул. Петербургская, д. 28.

Уже более 50 предпринимателей воспользовались возможностью получить бесплатную консультацию экспертов, имеющих большой опыт надзорной деятельности. Не упустите такой прекрасной возможности и вы!

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Напомним, один из первых в России региональных интернет-ресурсов по вопросам подготовки и прохождения проверок «Проверенный бизнес» provbiz.ru создан Минэкономики и Прокуратурой Татарстана по поручению президента РТ Рустама Минниханова 9 января 2018 года. Менее чем за год на интернет-ресурсе уже побывало свыше 12 тыс. уникальных посетителей. Причем из Татарстана — только треть, проект пользуется интересом предпринимателей со всей России и даже стран СНГ.

Главным наполнением основного сайта являются памятки о типичных нарушениях предпринимателей, которые выявляют надзорные органы в Республике Татарстан, сгруппированные по всем распространенным видам бизнеса. На сегодняшний день опубликовано уже свыше 330 памяток по 25 видам деятельности. В каждой — описание нарушения, предусмотренное законом наказание и, главное, практические рекомендации о том, как избежать нарушения.

В новостном блоке и календаре предстоящих событий интернет-ресурса собирается информация о мероприятиях и событиях, связанных с деятельностью надзорных органов в отношении бизнеса, новинки законодательства и рассказы о тех или иных случаях проверок, мероприятий «Проверенного бизнеса».

Кроме прочих информационных сервисов, на интернет-ресурсе provbiz.ru реализуется возможность быстрого перехода на действующие платформы, связанные с тематикой проверок. Это Единый реестр проверок Генпрокуратуры Российской Федерации, «Жизненные ситуации» бизнес-навигатора Корпорации малого и среднего предпринимательства, платформы Агентства стратегических инициатив, Налоговой службы и прочие сервисы надзорных органов.





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